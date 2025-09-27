Очередной забытый фильм. «Срок давности» (1983) снят Леонидом Аграновичем по сценарию Александра Шпеера, бывшего сотрудника прокуратуры. Это не детектив, а нечто, вроде дидактического триллера, смешанного с производственной мелодрамой (ага, и такое бывает). Потому что триллер – это необязательно ужасные-ужасы в каждом кадре. Главное в жанре – нагнетание чувства тревоги, ожидания, страха. А тут всего этого – в каждом кадре.

Итак, Григорий Базовкин (Сергей Шакуров) в один прекрасный день возвращается домой, где надеется встретить радостную жену и дочь, а видит, как его благоверная (Наталья Егорова) флиртует с каким-то мужчиной на глазах у ребёнка. Драка. Результат – инвалидность потерпевшего, а Базовкину грозит срок на зоне. Однако удаётся сбежать, и Базовкин начинает колесить по стране, подрабатывая то шабашником на строительстве, то разгрузчиком. То просто сдаёт бутылки.

Его цель – прогулять, промотать срок давности. Каждый день – в тягость. Он ждёт, что его схватят. Да, интересный момент – действие начинается в 1950-е годы, когда скрыться было проще, нежели, допустим, в 1970-1980-х. Беглых, конечно, объявляли во всесоюзный розыск, но в огромной стране, умея лавировать, можно было скрыться. В конечном итоге, Базовкин крадёт паспорт погибшего водителя и …становится Валерием Пеньковым.

Вот тут мне не очень понятно. Да, тогда фотокарточки на паспортах были мелкими, но всё же лицо – другое. Никто не вглядывался? Повезло. Но спишем это на условности кино. И вот в качестве Пенькова беглец устраивается на буровую, где становится передовиком производства. Кроме того, у него завязываются отношения с Натальей (Наталья Гундарева). Идут годы. Семья. Уже и дети пошли.

В качестве Пенькова он – уважаемый человек. В качестве Базовкина – беглый преступник. Нам показывают, как Базовкин-Пеньков живёт двойной жизнью, постоянно боится и ждёт окончания срока. Такое чувство, что легче отсидеть, чем вот так жить. Нам это, собственно, и транслируют. Человек не может нормально жить в таком состоянии – отсюда и его «странные», с точки зрения окружающих, поступки.

Например, когда приезжают корреспонденты, чтобы запечатлеть трудовой подвиг Пенькова, он раздражается. Как только на него начинают обращать внимание, тут же увольняется с перспективной работы и едет всё дальше и дальше. Наталья, как настоящая женщина, следует за мужем, хотя ей кажется, что всё это поведение мужа – более, чем непонятное.

Когда выходит срок давности, Пеньков-Базовкин идёт в юридическую консультацию, где ему объясняют, что не всё так просто – ему теперь придётся долго и упорно возиться с тяжкими формальностями. Чья жена? Чьи дети? Базовкина по факту и Пенькова по документам? А ведь никуда не делась «первая» жена. Кроме того, если мужчина обратится в «органы», начнётся выяснение – не совершил ли беглец за это время ещё одно преступление.

В конечном итоге, он во всём признаётся жене. А что же она? Вздохнула с облегчением. Она-то уже напридумывала себе, что он чуть ли не шпион. Наталья отговаривает мужа что-либо менять – она привыкла к нему, как к Валерию Пенькову, на эту фамилию записаны дети (аж целых трое). Зачем рыпаться? Живи и радуйся. Тебя уважают, ты – передовик. Какая разница, что было, тем более, срок давности прошёл – никто не ищет. Что же ответил на это муж? Посмотрите – узнаете.

Галина Иванкина