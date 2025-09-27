Историк Евгений Спицын разбирает позднесоветские закулисные процессы: от эффекта десталинизации на распад СССР и роли Косыгина — до январских 1985-го переговоров вокруг кандидатуры Горбачёва. В фокусе — как КГБ и партийные элиты, по версии Спицына, использовали «иностранные публикации» и компромат, влияние мемуаров Аркадия Шевченко, а также решающее выступление Андрея Громыко на Политбюро.

Важно: изложенные оценки — позиция спикера и поданы для обсуждения.

00:00 Вступление: “жить на своих условиях” и переход к теме позднего СССР

00:30 Косыгин, десталинизация и отложенные последствия для распада СССР

01:26 Письмо из ФРГ: запрос на достоверность и источники

11:57 «Иностранные журналы» как инструмент внутриполитических разборок (роль КГБ, Крючков)

12:53 Мемуары А. Шевченко (янв. 1985) как сигнал Громыко

13:40 Компромат вокруг семьи Громыко и его уязвимости

15:30 Тайные консультации: Примаков, Яковлев, Крючков и сын Громыко

16:29 Заседание Политбюро: слово Громыко, поддержка Горбачёва; позиция Тихонова

18:17 Итоги: роль Громыко в старте перестройки и крахе СССР

