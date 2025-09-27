Андрей Школьников: Природа чиновничьего алармизма
В частных, кулуарных беседах чиновники далеко не рядового уровня могут выражать сомнения в правильности, логичности, оптимальности действий руководства, обозначать непонимание целей и действий госаппарата. Чаще всего это проходит по разряду брюзжания, бурчания в курилке и не стоит серьёзного внимания. Однако, бывает и откровенный алармизм, который бурлит внутри и временами прорывается наружу. Если действующие служащие сдерживают себя, то ушедшие в отставку и/или выгнанные из системы не стесняются исполнять арию д’Артаньяна по прибытии в Париж, выплёскивая в информационное пространство всё своё недовольство, разочарование и обиду.
Сложная, многоуровневая общественная система является средой, для неё характерны особые принципы и законы, разнонаправленные воздействия различной интенсивности, обратные связи, нелинейная логика и т.д. Такая система подобна сложному, сильно избыточному механизму, где индивид / группа индивидов подобны детали, главное требование к которой – работать согласно своему положению. Не важно, будет ли шестерёнка из чугуна или из мифрила, главное, что она не разваливается и крутится. В общем грохоте, шуме и паре её ценность никому не видна.
Так и в чиновничьем аппарате, никого не волнует потенциал развития и мнение отдельной детали – оказался внутри, будь добр исполнять должностные и сопряжённые обязанности, не больше и не меньше. Должностной рост открывает дополнительные степени свободы, но параллельно увеличивает ответственность, отчего внутренний комфорт и спокойствие отнюдь не растут, наоборот, повышаются риски инсульта и инфаркта, как следствие перманентных стрессов и нервного напряжения.
Для абсолютного большинства работа внутри чиновничьей системы рутинная, серая и обыденная, она выполняется полностью в рамках правил и регламентов, значительная часть которых устарела ещё при прошлом поколении служащих. Именно это видят и озвучивают недовольные, не зная, что система может стать яркой, резонирующей и меняющей мир. Множество людей учатся играть на музыкальных инструментах, но лишь единицы становятся виртуозами. Последние обладают не просто повышенной чувствительностью к звукам, мелодиям, ритму и т.д., они способны передавать свои чувства и эмоции, выделяя и подчёркивая мимолётные эпизоды, вплетая импровизации, мимику, жесты, добавляя звучание, похожее на другие инструменты и многое другое, но не выходя за пределы канвы.
Если бы исполнение музыкальных произведений сводилось к идеально отточенному повторению, то китайские биороботы, годами репетирующие одно и тоже произведение, слыли непревзойдёнными исполнителями, уничтожив искусство, ан нет. Аналогично с танцами, вроде бы набор движений у каждого танца ограничен, но мы заворожённо смотрим, как микропаузы и ускорения превращают действо в смешение и гармонию статики, плавных переходов, колебаний и рывков, создавая ощущение полета, изменения законов физики, нелинейности течения времени.
Работа виртуоза в чиновничьей среде подобна такому танцу, он не просто следует логике системы, а ведёт её, не заставляя и ломая, а вплетая свою волю, цели и интересы. Проходит время, и мы с удивлением понимаем – тяжёлая структура перешла в новое состояние, произошло невозможное. До подвига Л.П. Берии по переброске более тысячи заводов и предприятий из европейской части страны на Урал и в Сибирь в 1941 г. за первые два месяца войны очень далеко, но масштабы подвигов бывают разные.
Музыкантов много, виртуозов единицы, но музыку чувствовать и слышать должны они все. Если чиновник не понимает этих принципов работы, значит он занимается не своим делом. Когда сильна склонность и есть способности к импровизации, то нужно идти в бизнес / играть джаз, а не мучить себя и окружающих «небинарным» исполнением Баха, Бетховена или Моцарта.
И, да, к сожалению, многие судят о музыке не по выступлениям симфонического оркестра, а по выходкам очередного тамады-баяниста, с похабными частушками и рассказами, как он собирал аншлаги в Кремле под псевдонимом Филипп и в макияже, чтобы никто не узнал…Источник
Теги события:
власть чиновники госуправление алармизмАндрей Школьников
Комментарий редакции
1. Чиновничий алармизм — распространенное явление внутри госаппарата: высокопоставленные чиновники часто внутренне не согласны с решениями руководства, но выражают это лишь в кулуарах (или, будучи уволенными/ушедшими, более открыто и эмоционально).
2. Чиновничья система похожа на сложный механизм: отдельные люди — как детали, их личные качества или потенциал мало значимы, важна функция и исправность работы “по инструкции”.
3. Рутина и устаревшие регламенты — реальность подавляющего большинства госслужащих; это приводит к недовольству и ощущению бессмысленности.
4. Исключения — "виртуозы" системы: подобно выдающимся музыкантам или танцорам, единицы бюрократов умеют не только “следовать правилам”, но тонко чувствовать систему, вести её, импровизировать, добиваться невозможного, трансформировать рутину.
5. Система нуждается не просто в исполнителях, а в тех, кто умеет “слышать музыку” структуры: иначе чиновничество становится бесполезной тратой времени. Тем, кто жаждет свободы и импровизации, в такой среде делать нечего.
6. Восприятие системы часто искажено по "самым броским" образцам, а не действительными “виртуозами”.
---
Вывод:
В объективном анализе Андрей Школьников указывает на непреодолимое внутреннее противоречие государственной бюрократии: массовость рутины соседствует с потенциалом единичных преобразований. Переоценивать “среднего чиновника” бессмысленно, равно как и романтизировать всю систему по заслугам виртуозных реформаторов. Виртуозность — это редкость, а не ставка системы.
В этом раскрывается универсальный мотив: как часто мы оцениваем сложную систему (политику, работу, общество, даже отношения) по видимым недостаткам или случайному “выходку баяниста”, не распознавая скрытой гармонии, которую могут создать вдохновлённые единицы.
Этот взгляд на чиновничество резонирует с философией осознанности: эффективен тот, кто не просто выполняет требования, но чувствует и трансформирует среду, будучи частью её и сохраняя внутреннюю свободу. Однако поиск “музыки в бюрократии” — путь немногих, и попытки остальных следовать этому без таланта или склонности превращаются в мучение.
И вот здесь возникает вопрос, который стоит задать себе и читателю: способен ли человек, оказавшись частью любого крупного механизма (будь то государство, корпорация, или идеологическая система), услышать в нем свою мелодию и творчески повлиять на ее звучание, или же истина его пути — в умении вовремя уйти и искать собственную гармонию вне “ординарного оркестра”?