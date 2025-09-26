Олег Царёв | Европа за Палестину, США против всех? Где правда в новой войне?
Олег Царёв комментирует последние заявления Дональда Трампа и реакцию мирового сообщества. В выпуске обсуждаются планы Трампа ввести нацгвардию в города с наркоманией и бездомностью, давление глобалистов и возможные ограничения его полномочий. Отдельное внимание уделяется влиянию США на Украину, позиции Зеленского и Порошенко, а также заявлениям Майи Санду о «российской угрозе» для Молдовы. Царёв анализирует события на Ближнем Востоке: удар Израиля по Дохе, реакцию Катара и обсуждение арабскими странами аналога НАТО. Рассматривается поддержка Палестины со стороны Европы и экономические интересы США в Украине.
Комментарий редакции
Ключевые тезисы и идеи:
1. Роль Трампа и Ситуация в США
— Трамп оказывается в сложном положении между требованиями вооружённого лобби, внутренней борьбой за власть и конфликтами с Конгрессом.
— Политика Трампа по Украине сводится к минимизации американских расходов при сохранении выгод — "не мешать и не помогать", но поставлять оружие из-за мощного давления ВПК.
— Антитрамповская риторика в американских СМИ и действия элит направлены на его ослабление, лишение реальных полномочий, в том числе через законы и судебные процессы.
— Вся внешняя политика США, по мнению Царёва, становится элементом внутренней борьбы за первую должность и власть, где сами темы войны, Украины, Палестины — лишь инструменты и фон.
2. Европа против США, Европа за Палестину
— Царёв интерпретирует поддержку Европой Палестины и Украины не как проявление альтруизма или идеалов, а как часть игры против интересов Трампа и, шире, США.
— Европейские интересы — доля в ресурсах, доступ к стратегическим территориям, но мотив власти превышает экономические соображения.
3. Мотив власти вместо мотивов добра/зла
— Инициативы вокруг Украины, Палестины, Израиля, а также скандалы с Эпштейном — это борьба за власть. Интересы народов, граждан и абстрактные идеалы отходят на второй план. Даже обсуждение ресурсов — вторично, важнее контролировать принятие решений и держать рычаги.
4. Медиа и манипулирование страхом
— Запад активно использует апокалиптические мотивы (страх ядерной зимы, конца света и т.п.) как инструмент управления общественным мнением, создаёт атмосферу ужаса ради нужной политической динамики.
5. Ближний Восток, строительство союзов
— Поднимается тема попыток стран региона создать собственные военные альянсы (аналог НАТО), но скептицизм: договороспособность крайне низка, а разногласия глубоки исторически и религиозно.
6. Россия и поиск «правды»
— В конце проводится цивилизационная аналогия: Запад склонен просчитывать, кто может выиграть конфликт, и примыкать к победителю ради выгоды; русский подход — медленнее, но с попыткой ориентироваться на собственное представление о «правде». Здесь, конечно, виден идеализм, но и некоторая критика догматических решений.
7. Оппозиция и конкуренция
— Внутриполитическая борьба в Украине или на Западе — не столько конфликт идей, сколько конкуренция элит за доступ к ресурсам и власти.
Выводы и философские соображения:
Беседа в целом демонстрирует скептицизм к публичным риторикам и идеалистическим лозунгам, которые официально озвучиваются на международной арене. Истинные мотивы государств и элит — борьба за сохранение и расширение власти любой ценой, причем судьбы населения, даже экономические выгоды, часто становятся лишь поводом для манипуляции. Информационные войны, страх, апокалиптические нарративы и моральные мантры — всего лишь инструменты в этом большом "шахматном" противостоянии.
Интересная перекличка с идеями психологии: как в человеческом сознании разыгрываются внутренние драмы и вытесняются нежелательные мотивы, так и в мировой политике реальные интересы часто прячутся за «масками» демократии, гуманизма или безопасности.
Прагматический подход подсказывает: не стоит обольщаться громкими словами, ища «истину» в заявлениях о ценностях или миссиях — почти всегда речь идет о власти и выгоде, а мораль и даже экономика — подчинённые элементы этой борьбы.
Однако возникает вопрос, вдохновляющий к дальнейшему размышлению:
Если истина в столь сложных и многослойных событиях ускользает из-за взаимного манипулирования и борьбы за власть, остаётся ли пространство для подлинной субъективной правды отдельного человека, и если да, то как её отстаивать посреди глобальной игры интересов?