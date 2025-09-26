Телеграм канал Олега Царёва: https://t.me/olegtsarov

Олег Царёв комментирует последние заявления Дональда Трампа и реакцию мирового сообщества. В выпуске обсуждаются планы Трампа ввести нацгвардию в города с наркоманией и бездомностью, давление глобалистов и возможные ограничения его полномочий. Отдельное внимание уделяется влиянию США на Украину, позиции Зеленского и Порошенко, а также заявлениям Майи Санду о «российской угрозе» для Молдовы. Царёв анализирует события на Ближнем Востоке: удар Израиля по Дохе, реакцию Катара и обсуждение арабскими странами аналога НАТО. Рассматривается поддержка Палестины со стороны Европы и экономические интересы США в Украине.

00:00 Заявление Трампа и реакция

16:12 Реакция ООН и позиция США

17:04 Политические ограничения для Трампа

17:55 Память Трампа и антитрамповская коалиция

18:30 Репрессии и борьба с глобалистами

20:19 Шансы Трампа на победу

22:34 Влияние Трампа на Украину

25:11 Ситуация в Молдове

32:57 Анализ ситуации на Ближнем Востоке

35:06 Возможные последствия для Трампа

37:13 Реакция Катара на удар

38:30 Поддержка Палестины Европой

42:19 Экономические интересы США и России

45:10 Культурные различия в подходах к конфликтам

