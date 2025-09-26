Народное вето и узурпация власти на Украине | Александр Семченко
Автор книги «Четвёртый рейх: Суд над Сталиным» Александр Семченко — о биографии и политическом пути, идее института народного вето, границах госвласти и конституционных механизмах защиты прав. Обсуждаем цензуру и налоги на Украине, тему узурпации полномочий, роль языка и исторических мифов, а также его книгу и где её найти.
Комментарий редакции
1. Автор и его опыт:
Александр Семченко рассказывает о своем профессиональном пути: родился и вырос в Донецке, прошел путь от советской школьной скамьи до докторской диссертации, занимал различные высокие посты, включая начальника областной налоговой. После событий 2014 года был подвергнут люстрации как “неугодный” новому режиму.
2. Кризис народного суверенитета:
Центральная тема — потеря народом Украины реального участия в управлении страной после событий 2014 года. Семченко утверждает, что власть стала все более узурпированной, народ отстранён и превращён в объект манипулирования и эксплуатации.
3. Народное вето как институт демократии:
Автор подробно останавливается на проекте “народное вето” — механизме, позволяющем гражданам приостановить или отменить решения власти через простую процедуру сбора подписей и проведения референдума. Семченко приводит примеры из Конституции Лихтенштейна, Швейцарии и других стран, где такая практика реально ограничивает произвол власти.
4. Критика украинской системы:
Он подчеркивает абсурдность и недоступность существующих в Украине механизмов прямой демократии (например, необходимость собрать 3 миллиона подписей для проведения референдума), а также указывает на ограничения по темам возможных референдумов — налоги и амнистии выведены за скобки, что, по его мнению, недопустимо.
5. Узурпация власти и признаки тирании:
Семченко анализирует действия украинской власти, указывает на случаи, когда парламентарии или президент явно превышают полномочия, принимают законы в противоречии с Конституцией (особенно в сфере цензуры, налогообложения, прав человека). Он сравнивает это с историческими примерами тирании и апеллирует к идеям Декларации независимости США и французской Декларации прав человека, где за народом закреплено не только право, но и долг сопротивляться тирании.
6. Манипуляции идентичностью и историей:
Автор видит целенаправленное формирование “искусственной” украинской идентичности и языка, разрушение исторического, культурного и языкового единства с “русским миром”, что, по его мнению, является частью внешнего сценария по разрушению государства.
7. Пассионарность и сопротивление:
Семченко отмечает пассивность народа перед лицом нарушений его прав, называет это одной из главных причин кризиса. В условиях тотальной мобилизации и репрессий призывает к организации и сопротивлению (в том числе вооруженному).
8. Поддержка России и «национально-освободительная борьба»:
Автор оценивает российскую армию как, по его словам, “единственного союзника украинского народа в борьбе за выживание”, воспринимая нынешнюю ситуацию не только как войну между государствами, но и как внутреннюю борьбу за народные права.
Вывод и философское осмысление:
В центре рассуждений — вопрос о природе и границах народовластия, а также о механизмах, которые способны удержать власть от злоупотреблений. Семченко, следуя классическим либеральным и республиканским традициям (Дж. Локк, Руссо), утверждает, что институты прямой демократии могут быть эффективным барьером против узурпации и тирании. Он приводит убедительные примеры из зарубежного опыта, однако практически признает утрату таких механизмов на Украине, видя причину в манипуляции, пассивности граждан и институциональных ловушках.
Не менее любопытен его акцент на “народном вето” не как абстрактной идее, а как рабочем инструменте: это перекликается и с принципами agile-методологий в IT (обратная связь, быстрая корректировка курса), и с идеями рефлексивного управления в психологии.
Однако, если мы сравним эти тезисы с более широкой философской перспективой, заметим: Семченко, утверждая наличие “единственно правильного” пути — сопротивления и переустройства через народное вето — рискует повторить идеализацию, против которой сам же выступает. Ведь и фиксация на идеях “народного блага”, и поиск внешнего врага имеют свойство становиться инструментами новых узурпаций.
Прагматически, вопрос о допустимой степени народного участия остается открытым: где проходит граница между необходимостью защитить свободу и риском скатиться в хаос либо новый авторитаризм? Важнее всего — осознанное отношение к институтам: их нельзя превращать в идолов, но и игнорировать нельзя.
Открытый вопрос для размышления:
Если реальное народовластие возможно только при сильной вовлеченности и зрелости граждан, что важнее: формальный институт (например, народное вето) или зрелость самого общества, без которой любой институт обречён быть манипулируемым? Как создать баланс между эффективностью управления и реальной свободой народа выбирать свой путь, даже если этот путь — ошибочный?