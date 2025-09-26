Автор книги «Четвёртый рейх: Суд над Сталиным» Александр Семченко — о биографии и политическом пути, идее института народного вето, границах госвласти и конституционных механизмах защиты прав. Обсуждаем цензуру и налоги на Украине, тему узурпации полномочий, роль языка и исторических мифов, а также его книгу и где её найти.

00:00 Введение и биография

09:23 Народное вето: зачем и как

10:20 Государство и интересы народа

11:06 Право на протест и конст. механизмы

12:00 Цензура и налоги: претензии к законам

13:34 Узурпация власти и пределы полномочий

14:57 Язык, история, манипуляции

17:00 Давление и мирные методы

18:47 Тема дезертирства (контекст дискуссии)

20:02 Призыв к объединению (оценки автора)

21:16 Тактика/лозунги — критика режима

22:03 О книге: структура, где купить

22:49 Электронная версия, финал

