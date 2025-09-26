ДОИГРАЛИСЬ! Топливный КРИЗИС в России: Виноваты дроны ВСУ?!
Топливный КРИЗИС в России. Цены на бензин снова бьют рекорды, а на заправках в регионах возникает дефицит топлива. Борис Марцинкевич и Владимир Бобылев разбирают реальные причины топливного кризиса в РФ: от ударов по НПЗ и логистических проблем до парадоксов налоговой системы. Правительство терпит фиаско в попытках остановить нарастание топливного кризиса, биржевые цены на исторических максимумах Почему независимые АЗС оказались на грани выживания и кто на самом деле зарабатывает на высоких ценах на бензин. Расскажем подробнее в новом видео
00:00 Топливный КРИЗИС: Почему снова дорожает бензин в России?
00:51 Дефицит бензина в РФ: Дежавю или новая реальность?
01:24 Атаки на НПЗ: Как удары по заводам влияют на цены
02:21 Минэнерго: "Бензина хватает всем". Так ли это на самом деле?
03:05 Логистический тупик: Почему РЖД не справляется с доставкой топлива
04:52 Речной флот: Забытая альтернатива для перевозки нефтепродуктов
06:47 Рыночек порешает"? Как биржевые торги формируют цену на АЗС
09:34 Демпферный механизм: Секретный инструмент сдерживания цен
11:11 Обратный акциз: Это не субсидия, а возврат налогов
12:36 Фатальная ошибка Минфина: Почему демпфер работает неправильно
14:27 "Жадные нефтяники"? Кто на самом деле зарабатывает на бензине
15:12 72% – налоги: Реальная структура цены на бензин
16:49 Независимые АЗС: Как налоговая и ФАС уничтожают малый бизнес
18:09 Олигополия на рынке: Почему 6 компаний диктуют правила
19:52 Тупик для бизнеса: Продавать в убыток или ждать штраф от ФАС?
21:51 Что делать с ценами? Госрегулирование и налоговая реформа
Комментарий редакции
1. Ситуация с топливным рынком РФ изменилась и осложнилась: Если ранее дефицит и рост цен были связаны, в основном, с логистическими и структурными проблемами внутри страны, то теперь к ним добавился внешний фактор — удары беспилотников по инфраструктуре (НПЗ, нефтебазы, АЗС).
2. Формально производство превышает спрос, однако наблюдаются локальные сбои: Минэнерго рапортует о балансе, но эта «усредненная по больнице» картина не отражает участившиеся региональные кризисы и наличие перебоев в поставках.
3. Логистика и государственное регулирование: Проблемы с перевозками, недостаточность и дороговизна речного, морского и автофлота, а также ручное вмешательство властей в управление логистикой (особо отмечена роль РЖД и вице-премьера в «ручном управлении» потоками топлива), что говорит о несовершенстве системных решений.
4. Недостаточная диверсификация и олигополия: На рынке доминирует всего шесть крупных компаний, что создает олигополию, ограничивает конкуренцию и способствует облегчённому ручному контролю, но снижает гибкость в кризисные периоды. Рынок независимых АЗС страдает — они часто либо работают в убыток, либо вынуждены повышать цены и несут риск проверок со стороны антимонопольной службы или налоговой.
5. Механизм демпфера: Государство компенсирует компаниям разницу между внутренними и экспортными ценами на топливо, чтобы поддерживать внутренний рынок. Но эта компенсация формально — возврат налогов, а не «подарки отрасли», что важно понимать для здравой критики и оценки системы.
6. Налоговая нагрузка и государственный интерес: Около 72% стоимости топлива — это налоги и акцизы, что делает государство крупнейшим бенефициаром рынка, а не только нефтяные компании. Недовольство потребителей зачастую направлено неверно — в сторону компаний, а не эффективности налоговой политики.
7. Неэффективность построения новых НПЗ и налоговые парадоксы: Примеры с долгостроями на Востоке (ВНХК) говорят о неспособности решить инвестиционные проблемы даже с прямыми поручениями президента. Неурегулированные вопросы налоговых льгот тормозят развитие мощностей.
8. Проблемы независимого сектора: Независимые АЗС оказываются между молотом и наковальней: либо торгуют в убыток, либо попадают под давление государства. Олигопольный рынок и отсутствие независимости приводит к их вытеснению.
9. Риски государственного ценового регулирования: Примеры из недалёкого прошлого (ситуация в ЛНР, ДНР) показывают, что жесткое регулирование может привести к исчезновению дешёвого топлива с заправок (товар есть «на бумаге», но не в реальности).
Выводы и философские размышления
В ходе обсуждения раскрывается системная запутанность российского топливного рынка, где каждый новый слой «ручного управления» или налоговых манипуляций порождает цепь непредвиденных последствий. Государство, будучи одновременно регулирующим органом, крупным акционером и основным получателем налогов, напоминает игрока, вынужденного разыгрывать сразу несколько несовместимых стратегий: поддерживать цены, наполнять бюджет и удерживать социальное спокойствие, при этом ожидая от рынка высокой эффективности.
Наблюдается конфликт между необходимостью рыночного ценообразования и вынужденностью ручного регулирования. Попытки создать баланс через механизмы демпфера, биржевые цены и государственные соглашения зачастую сталкиваются с реальными жизненными обстоятельствами — логистическими сбоями, бюрократическими препятствиями, внешними ударами.
Интересным представляется вопрос субъективности «нормальности» — для статистики и отчётности всё может выглядеть благополучно, но для конкретного региона или независимой АЗС возникает свой, уникальный кризис. Эта иллюзия благополучия — типичная проблема крупных систем, где «усреднённая» истина скрывает реальные страдания и потери на локальном уровне.
Особое внимание уделяется иллюзорности поиска виноватых: обвинения в адрес нефтяников часто строятся на неверном понимании структуры рынка, а призывы к снижению цен часто не учитывают глубинные структурные противоречия — налогообложение, логистику, зависимость от внешних факторов.
В завершении вскрывается философский парадокс — бороться приходится не только с экономическими, но и с ментальными шаблонами: привычкой к «ручному» реагированию вместо разработки системных решений, поиском виновных вместо комплексного анализа, а также надеждой на то, что истина очевидна и достижима через простое регулирование.
Практический вывод: Решение топливного кризиса невозможно без пересмотра налоговой и логистической политики, создания условий для появления новых игроков и осознанного отказа от привычки перекладывать ответственность с компаний на рынок и обратно.
Открытый вопрос читателю:
Если истина о здоровье топливного рынка столь многогранна, а его устойчивость зависит от множества несовместимых интересов государства, бизнеса и общества, возможно ли вообще достичь справедливого баланса между эффективностью, социальной стабильностью и долгосрочным развитием? Или любое равновесие остаётся временной иллюзией, скрывающей непрерывный внутренний кризис?