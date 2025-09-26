Топливный КРИЗИС в России. Цены на бензин снова бьют рекорды, а на заправках в регионах возникает дефицит топлива. Борис Марцинкевич и Владимир Бобылев разбирают реальные причины топливного кризиса в РФ: от ударов по НПЗ и логистических проблем до парадоксов налоговой системы. Правительство терпит фиаско в попытках остановить нарастание топливного кризиса, биржевые цены на исторических максимумах Почему независимые АЗС оказались на грани выживания и кто на самом деле зарабатывает на высоких ценах на бензин. Расскажем подробнее в новом видео

00:00 Топливный КРИЗИС: Почему снова дорожает бензин в России?

00:51 Дефицит бензина в РФ: Дежавю или новая реальность?

01:24 Атаки на НПЗ: Как удары по заводам влияют на цены

02:21 Минэнерго: "Бензина хватает всем". Так ли это на самом деле?

03:05 Логистический тупик: Почему РЖД не справляется с доставкой топлива

04:52 Речной флот: Забытая альтернатива для перевозки нефтепродуктов

06:47 Рыночек порешает"? Как биржевые торги формируют цену на АЗС

09:34 Демпферный механизм: Секретный инструмент сдерживания цен

11:11 Обратный акциз: Это не субсидия, а возврат налогов

12:36 Фатальная ошибка Минфина: Почему демпфер работает неправильно

14:27 "Жадные нефтяники"? Кто на самом деле зарабатывает на бензине

15:12 72% – налоги: Реальная структура цены на бензин

16:49 Независимые АЗС: Как налоговая и ФАС уничтожают малый бизнес

18:09 Олигополия на рынке: Почему 6 компаний диктуют правила

19:52 Тупик для бизнеса: Продавать в убыток или ждать штраф от ФАС?

21:51 Что делать с ценами? Госрегулирование и налоговая реформа

