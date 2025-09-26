Судебные шоу на ТВ являются изощрённой рекламой судебной системы, внушающей, что все спорные вопросы нужно решать через суд, который вам быстро и справедливо поможет. Но соответствует ли это действительности? Об этом – в беседе Александра Усанина с федеральным судьёй Анастасией Саченко.

Содержание видео:

00:03:07 – Как избежать конфликтов и выйти из юридической сферы?

00:11:40 – Преступность в период "лихих девяностых".

00:18:16 – Карательные способы с детской преступностью не эффективны. Дети становятся жертвами пропаганды и культурного шока.

00:25:15 – Есть человеческие отношения, которые не зависят ни от чего; это забота, нежность и ласка.

00:25:21 – Проблемы современности.

00:33:20 – Расчеловечивание сейчас происходит на всех фронтах.

00:37:14 – Людям нужно учиться договариваться, чтобы не кормить систему юридической сферы.

00:39:34 – Кто такой мировой судья?

00:43:11 – Причины, почему люди обращаются в суды.

00:43:57 – Что такое духовные скрепы?

00:47:44 – Потребительский экстремизм.

00:53:03 – Почему количество разводов в наше время превышает количество создаваемых семей?

00:54:37 – Печальная история о соседском центре.

01:02:06 – О существовании ассоциации судебных примирителей и медиаторов.

01:10:36 – Почему Руси раньше на не было судей?

Анастасия Анатольевна Саченко:

Следователь МВД, сотрудник прокуратуры, мировой и федеральный судья.

Александр Евгеньевич Усанин:

Писатель, общественный деятель, социальный философ, автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества.

Генеральный директор АНО «Возрождение Земли»

