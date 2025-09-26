Беседа с судьей.
Судебные шоу на ТВ являются изощрённой рекламой судебной системы, внушающей, что все спорные вопросы нужно решать через суд, который вам быстро и справедливо поможет. Но соответствует ли это действительности? Об этом – в беседе Александра Усанина с федеральным судьёй Анастасией Саченко.
Содержание видео:
00:03:07 – Как избежать конфликтов и выйти из юридической сферы?
00:11:40 – Преступность в период "лихих девяностых".
00:18:16 – Карательные способы с детской преступностью не эффективны. Дети становятся жертвами пропаганды и культурного шока.
00:25:15 – Есть человеческие отношения, которые не зависят ни от чего; это забота, нежность и ласка.
00:25:21 – Проблемы современности.
00:33:20 – Расчеловечивание сейчас происходит на всех фронтах.
00:37:14 – Людям нужно учиться договариваться, чтобы не кормить систему юридической сферы.
00:39:34 – Кто такой мировой судья?
00:43:11 – Причины, почему люди обращаются в суды.
00:43:57 – Что такое духовные скрепы?
00:47:44 – Потребительский экстремизм.
00:53:03 – Почему количество разводов в наше время превышает количество создаваемых семей?
00:54:37 – Печальная история о соседском центре.
01:02:06 – О существовании ассоциации судебных примирителей и медиаторов.
01:10:36 – Почему Руси раньше на не было судей?
Авторский курс Александра Усанина «Возрождение человечества»: https://uroki.usanin.com/
Соседские центры как элемент городов будущего: https://rutube.ru/video/7cf6e066328cee02db6948a2b55b433f/
Анастасия Анатольевна Саченко:
Следователь МВД, сотрудник прокуратуры, мировой и федеральный судья.
Александр Евгеньевич Усанин:
Писатель, общественный деятель, социальный философ, автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества.
Генеральный директор АНО «Возрождение Земли»
Целями деятельности АНО «Возрождение Земли» являются: предоставление услуг в сфере сохранения и восстановления плодородного слоя Земли, защита традиционных ценностей, содействие нравственному развитию человека.
Мы осуществляем нашу деятельность как очно: на конференциях, мероприятиях, акциях, так и онлайн, посредством проведения вебинаров, записи видео лекций, публикации просветительских материалов.
Если вы поддерживаете наши идеи и ценности – будем рады сотрудничеству!
Наш сайт: ВозрождениеЗемли.РФ
Вы можете принять участие в нашей работе, в том числе поддержав нас финансово.
Оказать помощь лично Александру Евгеньевичу Усанину: карта Т-банка 2200701720218012
Комментарий редакции
1. Иллюзии и ожидания от судебной системы.
- Общество подталкивается рекламой и пропагандой к идее, что суд — универсальный инструмент разрешения любых проблем, где можно быстро “отсудить” у производителя компенсацию или защитить права, мало вникая в суть и границы реального процесса.
- Люди зачастую не понимают самой процедуры сутяжничества и нередко подогреваются юристами, веря в лёгкий выигрыш, а разочарование приходит потом, когда результат не соответствует ожиданиям.
2. Исторические трансформации и утрата нравственного фундамента.
- В сравнении с советской и дореволюционной системой судебная практика и отношение кь преступности были иными: в 90-е годы на фоне экономического развала и отсутствия идеологической “начинки” всплеск преступности во многом был реакцией на системный кризис, а многие преступники были “обычными людьми”, лишёнными средств к существованию.
- Ранее большее внимание уделялось воспитанию и нравственному контролю (пример с Макаренко, с коном — внутренним моральным регулятором), а не формальному наказанию.
3. Отчуждение и формализация разрешения конфликтов.
- Современное общество утратило искусство договариваться: даже семейные, бытовые, мелкие потребительские споры идут в суд, минуя попытки переговоров или примирения.
- Судебные процедуры становятся долгими и дорогими, разрушают доверие, формируют ожидание выигрыша несмотря на реальные последствия и разобщают людей.
4. Системная выгода затяжных процессов.
- Судебная и смежные системы (в том числе юридические услуги) заинтересованы в длительных процессах, что обеспечивает финансовую стабильность, но губительно для доверия и человечности.
- Аналогия проводится с медициной: как современная система “болезне-лечения” (вместо здравоохранения) заинтересована не в выздоровлении, а в поддержании потока пациентов, так и юридическая система поддерживает поток дел, вместо реального восстановления справедливости или отношений.
5. Необходимость возвращения к примирительным практикам и изменению институциональных приоритетов.
- В исторической практике мировой суд был ориентирован на быстрое и мирное разрешение конфликтов, а сама личность судьи ценилась по нравственным качествам, а не формальному образованию.
- Сейчас такие способы (медиация, примирители) существуют формально, но не встроены в систему как обязательный этап, потому работают плохо; процветает “потребительский экстремизм” и процессуальный формализм.
6. Потеря доверия как источник общественной дезинтеграции.
- Разрушение “духовных скреп”, то есть доверия, — центральная проблема. Бизнес, дружба, семья без доверия невозможны и любые внешние законы не спасут, если нет внутреннего нравственного стержня.
7. Роль медиаторов, психологов, неюридических специалистов.
- Юридические практики без участия специалистов по коммуникации и примирению часто ведут к росту конфликтов. Для принятия по-настоящему целостных решений нужны медиаторы, умеющие помочь обеим сторонам выйти на другой уровень восприятия ситуации.
8. Совет и вывод на жизнь.
- Важно уметь трудности и неудачи превращать в точки роста; уважение заслуживает не тот, кто без проблем, а тот, кто способен обратить минус в плюс, использу я проблемы как трамплин для личной и общественной эволюции.
---
Выводы и размышления:
Лекция судьи Анастасии Соченко — это не просто рассказ о состоянии судебной системы, но попытка выйти за её пределы и увидеть коренную проблему общества: подмену живых человеческих отношений формальными процедурами, потерю доверия и нежелание искать человечные способы разрешения конфликтов.
Истина здесь проявляется не в победе одной стороны “по закону”, а в восстановлении отношений, внутреннего и социального баланса. Без внутреннего нравственного контроля (“кона”) приходится строить всё более сложные сети внешних регуляторов — законов, которые так и не решают главной задачи: создать пространство, где люди могут жить, не опасаясь друг друга.
Можно провести параллель: как в программировании структурируют процесс, чтобы избежать ошибок, так и в социальной системе нужны "архитектурные решения", делающие приоритетом доверие, примирение, воспитание внутренней честности — иначе сами механизмы начинают работать против человека. Так же, как нейронные сети способны "переобучиться" на искажённых данных, общество, лишённое этики, воспроизводит конфликт как норму.
Прогресс измеряется не только количеством дел, но и уровнем человечности: насколько мы свободны от чувства мести, вынужденного соперничества, насколько умеем сохранять и восстанавливать связи. Возможно, именно в этом и заключается “истинное правосудие”: быть способом восстановления справедливости как гармонии отношений, а не только внешним торжеством буквы закона.
Открытый вопрос:
Если корень правовых и этических проблем — в утрате доверия и внутренней нравственности, возможно ли возродить их лишь через формальные реформы? Или подлинное обновление начинается с глубин, с личной трансформации каждого — и как тогда построить такие “институции доверия”, которые бы поддерживали и культивировали этот внутренний рост?