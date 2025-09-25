Вера в правое дело во время войны имеет огромное значение. Особенно для русского человека. Мы не умеем воевать за колонии, прибыль или залежи золота, мы хорошо воюем только за правду. Но есть и универсальное для всех правило – если доказать противнику, что его жертвы бессмысленны, а война не имеет важной цели, то он будет деморализован и будет готов сдаться.

Это хорошо знает враг. А потому всячески пытается поколебать нашу веру в то, что Россия воюет за правое дело. Нас пытаются убедить, что на Украине нет нацистов (“это выдумки Кремля, у нас во власти евреи”), что русская армия – агрессор, а жертвы напрасны и ужасны. Отсюда многочисленные фейки Киева о больших потерях нашей армии и одновременно о массовых убийствах мирных украинцев (Буча и пр.). Байден и Трамп, любимый нашими СМИ, неоднократно делали вбросы о катастрофических потерях русской армии, чтобы деморализовать нас. Главный же тезис Трампа в бессмысленности войны, которую якобы по глупости развязали русские и украинцы, а США приходится нас мирить как малых детей. Потрясающего уровня цинизм.

Но с вбросами врага мы в целом научились справляться, тем более что многие граждане смогли напрямую столкнуться с агрессивностью и нацизмом бандеровцев (особенно в приграничных регионах). Куда большую опасность для веры в правое дело, которую как любую веру надо поддерживать, несут наши внутренние явления, как то: воровство на войне служащих Минобороны (десятки дел только дошедших до суда), чиновников приграничных областей (один даже застрелился) и волонтёров. Такие случаи смущают души людей: если наше дело правое, то как же на нём удаётся паразитировать тем, кто призван служить России? Такис же мыслям способствует и постоянная нехватка у бойцов того или другого, что вынуждены покупать на деньги граждан: почему это не может обеспечить государство? И невольно вспоминается такая же проблема с поставками на Первой мировой.

Но самый деморализующий эффект имеет тот факт, что при ведении войны с неонацистским режимом Москва продолжает вести переговоры с ним. Как так?! Это размывает восприятие СВО у российских граждан: либо это святая битва против коричневой чумы, продолжение правого дела наших дедов, либо некая разборка с контрагентом о взаимовыгодном сосушествовании? Одновременно то и другое быть не может, это полный сюрреализм.

Вера в правое дело – это больше, чем просто лозунг, это внутренний настрой. И его не создать бравурными отчётами ежедневно об уничтожении тысяч боевиков и успешном поражении объектов противника. Потому что одновременно люди видят отсутствие ударов по главарям Киевского режима и недоумевают: так мы с кем воюем – с военно-политическим режимом или народом, который он взял в заложники?

Подчеркну, лично для меня нет никаких сомнений в необходимости СВО как военного решения проблемы Ани-России. Как нет таких сомнений у большинства наших граждан. Это наш консенсус, который сформировался давно и надёжно. Но не бесконечно, поскольку такие факторы постоянно подвергают нашу веру сомнениям, приводят к унынию и ощущению бессмысленности происходящего. Это должны понимать ответственные люди во власти.

Наше дело правое! Победа будет за нами! Если мы будем воевать всем сердцем и до конца.