Королева Манька
Во время войны корова была кормилицей, спасительницей всей семьи. Без неё не поднять детвору, ведь основными продуктами в войну были молоко и картошка. Старший брат Сережка с банкой наготове стоял в хлеву, когда доили корову. Пил парное и был сыт до вечера. Когда хлеба нет, толчёнка на молоке лучшая еда для детей. Бабушка делала сырчаки – добавляла в творог сметаны, тёртой моркови, замораживала лепёшки. Это лакомство полезнее мороженного, о котором тогда просто не знали. Варили вкусное и питательное молозиво из молока после отёла. Перепадало семье немного мяса, если вырастали за лето телята. Шкуры дед и старшая дочь бабушки Аграфена выделывали, шили обувь. Дедовы внуки всегда были обуты. Не знали мы с коровой ни холода ни голода.
Корова была и тягловой силой. На ней возили дрова, пахали. Наша корова Манька была особенной. Она исправно давала молоко, ходила в упряжке как добрая лошадь. Была упитана, с гордо поднятой головой и красиво изогнутыми рогами. Эта могучая животина уважала силу и не терпела мелких животных и детей. Всем своим видом, как бы показывая, что шмакодявкам лучше под её ногами не путаться. Поэтому величали её уважительно - королева Манька. Её никто не провожал в стадо, никто не встречал, она знала дорогу сама. Когда корова подходила к воротам, то двор пустел, пришла королева. Её любили, но боялись дети. Характер королевы матери передавался детям. Детей берегли и от молодняка.
К весне заканчивалось топливо. Бабушка запрягла Маньку, взяла в помощники внука, взяли и прилипчивую внучку. Чащу рубили на островах, Сергей уже ловко управлялся с топориком, который ему сделал по возрасту дед. Нарубили воз быстро, привязали к телеге, внуки сели на воз. Сергею поручено было держать сестру на ухабах и все отправились домой. Дорога была грязной и неровной. Телегу мотало из стороны в сторону, стал поддувать холодный ветер. Чтобы внуки не простыли бабушка заставила их идти позади воза. Стали подъезжать к дому, внучка радостно выскочила вперёд и взяла бабушку за руку. Корова не сбавляя ходу поддела ребёнка и бросила под ноги. Бабушка не пытаясь остановить корову, как в фильме ужасов продолжила движение, ожидая худшего, но не в силах изменить ход событий.
Наконец услышала раздирающий крик внучки. Та барахталась в грязной луже. Бабушка подскочила к внучке, стала её поднимать и увидела что правая рука девочки от самого плеча неестественно вывернута. Сломана ключица – догадалась бабусенька. Подхватив внучку, бросилась к дому, внуку сказала бежать за ней, а Манька дорогу знает.
К Веткиной бабушке - целительнице Акулине Тимофеевне шли и ехали со всей округи. Она помогала при укусе змеи, больным «сибиркой», вправляла вывихи и складывала переломы. Но теперь руки тряслись и она не знала с чего начать лечение. Известие о ч.п. уже облетело деревню к дому бабусеньки подошли её помощницы.
Ветка непрерывно кричала от боли. Для обезболивания её напоили крутым отваром мака, искупали и на разогретом теле на ощупь сложили и зафиксировали деревянными шинками ключицу. Ветка проспала сутки. Повязку обмотали туже, спеленав Ветку как куклу. Через неделю перебинтовали. Через месяц плечо у неё не болело.
автор рассказаТабакаева Светлана Николаевна (Алтайский край)
Комментарий редакции
1. Корова как кормилица и спасительница семьи в войну.
В военное время корова была опорой семьи: благодаря молоку и производным продуктам дети не голодали, а мясо и шкуры телят обеспечивали одеждой и пищей.
2. Многогранная польза коровы.
Корова служила не только источником еды (молоко, молозиво, сырчаки), но и тягловой силой, помогая в хозяйстве (вывоз дров, пахота), предоставляла материалы для обуви.
3. Особенность «королевы Маньки».
Манька обладала характером: была умной, самостоятельной, внушала страх и уважение детям, могла быть даже опасной по отношению к ним.
4. Семейные трудности и опасности.
Описан бытовой эпизод: во время вывозки дров Манька травмировала внучку — реалистично показано, что даже то, что спасает, может быть источником опасности.
5. Уникальный деревенский опыт — забота и лечение.
Реакция семьи, «бабка-целительница», коллективная поддержка — показывает народную медицину, общинность и умение справляться с бедой.
6. Преодоление и восстановление.
Независимо от обстоятельств, семья бережно выходит из трудной ситуации, используя имеющиеся знания и ресурсы.
---
Вывод:
Этот рассказ — одновременно личная хроника и метафора национального опыта выживания в экстремальных условиях. Корова Манька — не просто животное, а символ устойчивости, трудолюбия и структуры деревенской жизни. Опыт семьи становится наглядным примером того, как даже в тяжелейших обстоятельствах человек находит опору во «второстепенном»; как инструменты спасения (еда, транспорт) могут таить опасность, если забывать о взаимоотношениях и внимании; как важна община, коллективное знание, взаимная забота и адаптация к реальности.
Философская перспектива
Рассказ провоцирует размышления о природе опор — внешних и внутренних — на которых строится человеческая судьба. Война, лишения, детские травмы показаны не как трагедия, но как фон для раскрытия глубины характеров, отношений, практического разума. Корова — барьер между страхом (голода, холода) и жизнью, между хаосом и порядком.
С одной стороны, в рассказе нет идеализации: животное — не абстрактный друг человека, а сложное, независимо мыслящее существо, со своим нравом и опасностями. Иллюзия о «доброте природы» разбивается о реальность деревенского быта. С другой — присутствует глубокое уважение и любовь к жизни в ее самых простых и трудных проявлениях.
Практичный вывод
Идеализировать прошлое или основывать выживание только на «природных» опорах опасно. Ценность — в адаптации, принятии сложностей и умении коллективно и творчески искать решения.
---
Открытый вопрос для размышления
Если даже надежные опоры могут таить в себе угрозу, то где проходит граница между доверием (жизни, природе, друг другу) и необходимостью быть бдительным? Можно ли вообще построить безопасную жизнь, не утратив живой связи с реальностью и друг с другом? И насколько сама эта «безопасность» может быть иллюзорной?
Чтобы коровы, быки ли там..вырастали не бодучими ,не нужно с ними играться пока они маленькие “гладя” их за лоб.
Меня в детстве такая, с которой я зимой пока она была в доме по причине морозов, наигрался…,так она меня летом , скараулив и уронив ,катала по огороду пока мать не отобрала.
Хорошо что еще была без рогов (камолая)
, а то возможно я бы здесь счас не упражнялся в “структуривании своих мыслей” .
И, таки да, соглашусь с автором. Корова это первая кормилица на частном подворье. И не только в войну. В 90 е это тоже проходили.
Даже “обезножиных”(с отказавшими ногами ,не знаю по какой причине)
коров, читал, не пускали на мясо, а подвязывали на веревки и кормили, -чтобы только еще хоть какое то время доить.
Виктор , я вижу это немного в другом ключе. Эти села Быстрянка или Тарханка, Красногорское или Старая Барда, воинственные сами по себе, исторически. Чтобы в войну не голодать, а корова молочная могла работать как лошадь, сами эти животные должны иметь куда как боевой характер, и люди так же.
С высокой гривы спустимся в долину, послушаем зубастую фрезу, любую маломальскую скотину узнаю сквозь невольную слезу. Земного счастья ищет человечек и разными дорогами шагал, святой воды из мелководных речек господь в чужие руки не отдал.