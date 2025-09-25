Во время войны корова была кормилицей, спасительницей всей семьи. Без неё не поднять детвору, ведь основными продуктами в войну были молоко и картошка. Старший брат Сережка с банкой наготове стоял в хлеву, когда доили корову. Пил парное и был сыт до вечера. Когда хлеба нет, толчёнка на молоке лучшая еда для детей. Бабушка делала сырчаки – добавляла в творог сметаны, тёртой моркови, замораживала лепёшки. Это лакомство полезнее мороженного, о котором тогда просто не знали. Варили вкусное и питательное молозиво из молока после отёла. Перепадало семье немного мяса, если вырастали за лето телята. Шкуры дед и старшая дочь бабушки Аграфена выделывали, шили обувь. Дедовы внуки всегда были обуты. Не знали мы с коровой ни холода ни голода.

Корова была и тягловой силой. На ней возили дрова, пахали. Наша корова Манька была особенной. Она исправно давала молоко, ходила в упряжке как добрая лошадь. Была упитана, с гордо поднятой головой и красиво изогнутыми рогами. Эта могучая животина уважала силу и не терпела мелких животных и детей. Всем своим видом, как бы показывая, что шмакодявкам лучше под её ногами не путаться. Поэтому величали её уважительно - королева Манька. Её никто не провожал в стадо, никто не встречал, она знала дорогу сама. Когда корова подходила к воротам, то двор пустел, пришла королева. Её любили, но боялись дети. Характер королевы матери передавался детям. Детей берегли и от молодняка.

К весне заканчивалось топливо. Бабушка запрягла Маньку, взяла в помощники внука, взяли и прилипчивую внучку. Чащу рубили на островах, Сергей уже ловко управлялся с топориком, который ему сделал по возрасту дед. Нарубили воз быстро, привязали к телеге, внуки сели на воз. Сергею поручено было держать сестру на ухабах и все отправились домой. Дорога была грязной и неровной. Телегу мотало из стороны в сторону, стал поддувать холодный ветер. Чтобы внуки не простыли бабушка заставила их идти позади воза. Стали подъезжать к дому, внучка радостно выскочила вперёд и взяла бабушку за руку. Корова не сбавляя ходу поддела ребёнка и бросила под ноги. Бабушка не пытаясь остановить корову, как в фильме ужасов продолжила движение, ожидая худшего, но не в силах изменить ход событий.

Наконец услышала раздирающий крик внучки. Та барахталась в грязной луже. Бабушка подскочила к внучке, стала её поднимать и увидела что правая рука девочки от самого плеча неестественно вывернута. Сломана ключица – догадалась бабусенька. Подхватив внучку, бросилась к дому, внуку сказала бежать за ней, а Манька дорогу знает.

К Веткиной бабушке - целительнице Акулине Тимофеевне шли и ехали со всей округи. Она помогала при укусе змеи, больным «сибиркой», вправляла вывихи и складывала переломы. Но теперь руки тряслись и она не знала с чего начать лечение. Известие о ч.п. уже облетело деревню к дому бабусеньки подошли её помощницы.

Ветка непрерывно кричала от боли. Для обезболивания её напоили крутым отваром мака, искупали и на разогретом теле на ощупь сложили и зафиксировали деревянными шинками ключицу. Ветка проспала сутки. Повязку обмотали туже, спеленав Ветку как куклу. Через неделю перебинтовали. Через месяц плечо у неё не болело.

автор рассказаТабакаева Светлана Николаевна (Алтайский край)