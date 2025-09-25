Энергетический КРИЗИС из-за ИИ: Почему Майнинг и ЦОДы Возвращают Уголь?
Искусственный интеллект и дата-центры провоцируют новый энергетический кризис, требуя колоссальных мощностей, которых уже не хватает даже в Москве. Обсудим, как "зеленая" повестка сталкивается с реальностью, где угольная генерация внезапно становится главным решением для технологического прорыва. Узнайте, почему для развития ИИ использовать уголь, как энергетические компании делят рынок и какой закон определит будущее всей электроэнергетики России. Подробнее расскажет Борис Марцинкевич в новом видео
00:00 Энергокризис для ИИ: Дефицит 5 ГВт в Москве?
00:54 Итоги форума БРИКС: Зеленая энергетика vs Перегрев экономики
01:51 Что требуют ЦОДы? Льготная электроэнергия для ИИ
02:36 Главные проблемы ИИ: Как верифицировать ответы?
03:33 Почему в России нет закона об электроэнергетике (Анализ ФЗ-35)
04:27 Риски для Единой энергосистемы России: Что будет с ценами?
05:44 Единственная альтернатива: Собственная генерация для ЦОД и ИИ
07:02 Уголь спасет ИИ? Неожиданное решение энергетического кризиса
08:45 Как сделать уголь "зеленым": Лайфхак с сертификатами
10:12 Технологии "чистого угля": Почему они не используются в России?
11:41 Новые штрафы и тарифы: Кто заплатит за отходы ТЭС?
13:14 Итог: Чтобы развивать ИИ – идите копать уголь!
14:15 Секрет успеха СУЭК: Как выжить в кризис угольной отрасли
15:25 Путин об угле: Запасов хватит на сотни лет
► Борис Марцинкевич в ТГ https://t.me/borisgeoenergetic
► Геоэнергетика Инфо: https://t.me/geonrgru
► Наш Дзен https://dzen.ru/geonrgru
► CПОНСОР.РУ https://sponsr.ru/geonrgru/
Поддержать канал:
Сбербанк – 2202 2012 9019 8734 Максим Р.
Тинькофф – 4377 7237 6815 3060 Максим Р.
ВТБ – 2200 2407 5683 3253 Максим Р.
https://yoomoney.ru/to/410018728624134 (донат сервис)
Пожалуйста НЕ указывайте ничего в комментариях и назначении перевода!
Сайт Геоэнергетика https://geoenergetics.info
Реклама, сотрудничество: https://t.me/radaykinmaxim
Комментарий редакции
Ключевые тезисы видео
1. Рост спроса на электроэнергию из-за ИИ и центров обработки данных (ЦОД)
— Владельцы ЦОД обеспокоены нехваткой мощностей генерации, особенно в Московском регионе, где ожидается дефицит примерно 5 ГВт.
— Ожидания отрасли — получение площадок под строительство и больших объёмов электричества по возможным льготным тарифам.
2. Реальность энергетической политики и законодательство
— На форуме обсуждались зеленая энергетика, накопители энергии, но главный российский приоритет сейчас — борьба с перегревом экономики, где инфраструктурные проекты типа ЦОД отходят на второй план.
— Действующий закон "Об электроэнергетике" (ФЗ-35) фактически регулирует рыночные отношения, а не вопросы генерации и развития ЭЭС.
— Без глубокой модернизации законодательства построение устойчивой энергосистемы под новые вызовы маловероятно.
3. Экономика и тенденции развития
— Программа модернизации инфраструктуры (подстанции, линии электропередачи) требует громадных инвестиций — до 45 триллионов рублей, что может привести к росту тарифов до уровня выше США и Канады и сделать электроэнергию в России дороже, чем в Китае.
— Единственная реалистичная альтернатива ЦОДам — самостоятельная генерация энергии (собственные электростанции), особенно если они заинтересованы в стабильном развитии ИИ и майнинга.
4. Возвращение к углю и парадоксы “зелёности”
— Для развития ИИ и ЦОД предлагается использовать возможности, которые сейчас предоставляет угольная отрасль, находящаяся в кризисе (низкие цены на энергоресурс, льготные условия).
— “Игры” с зелёными сертификатами — формальность: фактически электроэнергия будет производиться на угольных станциях, но может оформляться как “зелёная” за счёт покупки соответствующих сертификатов.
— Даже такие страны как США и Китай продолжают опираться на уголь, несмотря на "зелёные" лозунги.
5. Технологический потенциал и экологические риски
— Российская промышленность способна создавать ультрасовременные угольные электростанции с выбросами, не превышающими показатели газовых станций, если использовать современные технологии очистки и фильтрации.
— Проблема — разрозненность технологий и организационная неэффективность по их объединению.
6. Состояние угольной отрасли
— Сектор неоднороден: одни компании закрываются, другие (например, СУЭК, Эльга) показывают рост за счёт интеграции добычи и генерации или диверсификации бизнеса.
— Выход из кризиса видится в диверсификации — не просто добыче, а комплексном развитии (собственная генерация, инфраструктура).
Выводы
В этом видео акцентируется парадокс современного развития: стремясь к цифровизации и экспоненциальному развитию ИИ, мы сталкиваемся с весьма “физическими” ограничениями — потребностью в стабильно дешёвой энергии. На практике, несмотря на зелёную риторику, российская (как и мировая) экономика пока вынуждена возвращаться к традиционным источникам, прежде всего — к углю, обладающему уникальными преимуществами для крупных промышленных проектов.
Проблемой становится и законодательство, не отвечающее на новые вызовы: без изменений в регулировании и осмысленной долгосрочной стратегии возникает риск разрыва между “цифровыми мечтами” и инфраструктурной реальностью. Кроме того, иллюзорность “зелёных сертификатов” и манипуляции с ними показывают, как часто общество жертвует подлинным решением экологических вопросов ради формального следования моде.
Показательна идея, что диверсификация и самостоятельная генерация могут обеспечить устойчивость компаний в меняющейся экономике. Однако всё это требует не только технических инноваций, но и организационных, правовых и этических изменений подхода к энергетике.
Возникает вопрос: готовы ли мы, разрабатывая ИИ и цифровые сервисы, осознать, что технологический прогресс порождает новые материальные противоречия, требуя возвращения к корням индустриальной политики? Или поиск истины в “цифровом” неизбежно всегда будет возвращать к банальной — и такой же вечной — дилемме: на чём, как и для кого мы генерируем энергию? Может быть, именно здесь скрыта новая точка осознанности — увидеть связь между нашими высокими идеалами и реальными энергетическими логистиками жизни?