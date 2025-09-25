Искусственный интеллект и дата-центры провоцируют новый энергетический кризис, требуя колоссальных мощностей, которых уже не хватает даже в Москве. Обсудим, как "зеленая" повестка сталкивается с реальностью, где угольная генерация внезапно становится главным решением для технологического прорыва. Узнайте, почему для развития ИИ использовать уголь, как энергетические компании делят рынок и какой закон определит будущее всей электроэнергетики России. Подробнее расскажет Борис Марцинкевич в новом видео

00:00 Энергокризис для ИИ: Дефицит 5 ГВт в Москве?

00:54 Итоги форума БРИКС: Зеленая энергетика vs Перегрев экономики

01:51 Что требуют ЦОДы? Льготная электроэнергия для ИИ

02:36 Главные проблемы ИИ: Как верифицировать ответы?

03:33 Почему в России нет закона об электроэнергетике (Анализ ФЗ-35)

04:27 Риски для Единой энергосистемы России: Что будет с ценами?

05:44 Единственная альтернатива: Собственная генерация для ЦОД и ИИ

07:02 Уголь спасет ИИ? Неожиданное решение энергетического кризиса

08:45 Как сделать уголь "зеленым": Лайфхак с сертификатами

10:12 Технологии "чистого угля": Почему они не используются в России?

11:41 Новые штрафы и тарифы: Кто заплатит за отходы ТЭС?

13:14 Итог: Чтобы развивать ИИ – идите копать уголь!

14:15 Секрет успеха СУЭК: Как выжить в кризис угольной отрасли

15:25 Путин об угле: Запасов хватит на сотни лет

