Менеджеры-контролёры при столкновении с непонятным понимают, что это исключение из правил, которое они не знают как решать. После чего они идут за инструкциями к начальнику или обращаются к умному человеку, который сможет объяснить новый порядок действий. Если инструкции логичны, нет признаков злого умысла, то они без особых проблем расширяют свой инструментарий. Проблемы начинаются если нет никого, кто может составить алгоритм, так как последнее является творческой деятельностью к которой они не способны и/или не готовы.

Системы управления современной России выстраивались и наполнялись в спокойные десятилетия начала XXI в., отчего на вершине социальной пирамиды очень много не руководителей, а контролёров, неспособных и/или боящихся принимать самостоятельные решения вне рамок инструкций и установленного порядка вещей. В основе такого поведения лежит целый комплекс самоограничений, но начинается всё с непонимания широкого контекста и последствий своих действий, а также осознания в глубине души – за ошибку можно практически мгновенно потерять должность, статус и доверие. Такой индивид интуитивно чувствует, что шанса подняться вновь наверх у него не будет – “за забором стоят толпы таких же как он”.

Пусть менеджер-контролёр не способен к сложным решениям, но за счёт опыта и множества инструкций у него формируются сложные модели поведения. С эффективными менеджерами всё хуже, они не понимают контекста и вариативности, не могут выбрать верную из нескольких инструкций, не чувствуют степень риска. Очень часто им присущ «синдром домохозяйки» (все дела имеют одинаковый приоритет – выпить кофе и закрыть годовой баланс).

Ординарные люди, волею судьбы оказываются рядом с большим человеком, который испытывает к ним не связанное с работой доверие. Чувствуя шаткость положения, они считают, что любая ошибка может оказаться фатальной, разрушить атмосферу и отношения. В результате получается клубок вечного страха, панических атак и истерик из-за малейших недочётов, ошибок или отклонений от стандартов подчинённых. Хуже только вариант – понимания безнаказанности.

Не нужно путать эффективных менеджеров и перфекционистов, первые – суть избалованные дети, которые считают, что они должны всегда выигрывать, а если что не так, начинают реветь, кричать и биться в падучей. Работать под началом такого начальника могут только ему подобные, для которых опоздание на минуту и опечатка – преступление, а переработки на несколько часов из-за неверно поставленных задач – норма. Со стороны кажется, что это садизм и издевательство, но чаще всего это паника и страх ошибки, страх одномоментно потерять всё.

Занятно как такие люди оправдывают свои провалы, какие только глупости они не придумывают, вместо спокойного признания и конструктивных предложений. Забавно как они планируют следующий период – только уже законтрактованный объём или на уровне ниже текущего года, а вдруг не получится или что-нибудь случится. Чаще всего никаких аргументов они не услышат, единственное исключение – показать бессмысленность сопротивления, да и то не факт.

В рамках рутинной, банальной и легко прогнозируемой деятельности эффективные менеджеры сносно выполняют свои задачи. За счёт личных качеств (например, хороший собутыльник) и социального капитала они растут в должностях, статусе и достатке, раздувая щёки от собственной значимости, но чуть что – бегут на доклад, снимая ответственность, как бы чего не вышло. До 2020 года можно было наблюдать, как одни руководители госкомпаний и министерств чуть ли не каждую неделю «срочно» ездили в Кремль, докладывая о проблемах. В это же время другие, работающие даже на более сложных и ответственных участках, приезжали чётко по согласованному графику, отчитываясь о результатах самостоятельных решений.

И, да, если подчинённый начинает приходить к вам с любыми трудностями на доклад, а совещания длятся больше часа, нужно разбираться с кем вы работаете и/или проблема в вас самих…

Источник