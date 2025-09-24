Роман Доля — писатель, поэт, учёный и мистик, делится личным опытом духовного пути: от внезапного просветления и адаптации к новым состояниям до практик кундалини, йоги и медитации. В беседе поднимаются темы этики и кармы, многослойности мира, духовного обмена в семье, роли учителя и учеников. Затрагиваются православие, буддизм, индуизм, труды Рерихов и Андреева, а также вопросы долголетия, бессмертия души и поиска золотой середины.

00:00 Введение и представление Романа Доли

00:02 Понятие истины и просветление

00:04 Изменение восприятия мира

00:06 Адаптация после просветления

00:08 Энергия и книги

00:11 Поиск единомышленников

00:15 Этика и карма в духовных практиках

00:17 Многослойность мира и кундалини

00:19 Систематизация практик

00:21 Дух, душа и тело

00:23 Ценность времени и смысл жизни

00:25 Осознание после смерти

00:28 Роль учителя и учеников

00:29 Готовность к практикам

00:31 Влияние женщины на семью

00:32 Люди на лекциях и осознание

00:33 Закон причины и следствия

00:34 Энергообмен в семье

00:35 Сомнения и практика

00:38 Эзотерические школы и иллюзии

00:40 Накопительный эффект практик

00:42 Границы незнания

00:43 Чтение книг и развитие

00:45 Музыка и запахи как энергия

00:48 Пути духовного развития

00:52 Йога, дисциплина и контроль тела

00:55 Контроль эмоций и чувств

00:57 Медитация и самадхи

01:00 Золотая середина и молитва

01:00 Спинномозговой канал и тонкие миры

01:01 Книги Рерихов и восприятие миров

01:02 Долголетие и юги

01:03 Аномалии и опыт йогов

01:04 Бессмертие души и состояние Теглова

01:06 Практики и поиск истины

01:07 Завершение встречи и стихотворение

#РоманДоля #самопознание #духовность #просветление #карма #йога #медитация #кундалини #религия #мистика #философия