Сергей Сопелев разбирает, что такое «цивилизация» применительно к России: от президентского определения «государство-цивилизация» до классиков (Данилевский, Шпенглер, Тойнби, Хантингтон) и современных практик — указы о ценностях и историческом просвещении, работа с идентичностью, «битва смыслов» и колониальные коннотации термина. Разбор британского кейса в Индии, роли городов, языка и менталитета, причин, по которым Запад отказывает России в цивилизационном статусе, и что включают предлагаемые «коды» — вера, правда, родина, семья, воля.

00:00:00 Введение: зачем спорят о слове «цивилизация»

00:00:41 Личное измерение понятий: страна, государство, нация

00:01:21 Указ №229: Россия как государство-цивилизация

00:02:21 «Самобытное объединение народов»: реакция Запада

00:03:18 Сравнения с США/Великобританией и реклама книги

00:04:06 Инфобой и спецоперации смыслов (пранки, идентичность)

00:05:49 Стратегия спецслужб и «невидимость» действий

00:06:46 Меньшинства, федерализм-91 и нынешние призывы

00:07:44 Цель США: «усмирить Россию» и сфокусироваться на Китае

00:08:43 Что такое цивилизация: не империя, а рамка идентичности

00:11:24 Фергюсон: от дикости к цивилизации как инструменту экспансии

00:12:17 Британия в Индии: «несём цивилизацию» и логистика империи

00:15:50 Наследие колоний: железные дороги и их истинная роль

00:16:25 Этимология: civilis, города и гражданские отношения

00:18:51 Город как защита и как питатель науки/криминала

00:21:31 Пучок определений: философское, историческое, локальное

00:25:08 Речные цивилизации и Хараппа как пример

00:26:27 Критерии: письменность, институты, ценности

00:27:07 Тойнби: рождение—рост—надлом—распад—возрождение

00:28:48 Идентичность как устойчивость под ударами истории

00:30:32 Америка vs Россия: ДНК, язык, культурная преемственность

00:32:18 «Цивилизация» как легитимация колониализма

00:33:24 Коннотации: как слова меняют восприятие («войска»/«военщина»)

00:34:20 Авторитаризм, демократия и семейные метафоры

00:35:18 Критика либеральной демократии на практике

00:38:09 Ментальная эстафета и онтологическая уверенность

00:39:59 Почему Запад не признаёт Россию цивилизацией (4 мотива)

00:42:19 Данилевский—Шпенглер—Тойнби: оптики и выводы

00:53:55 Сурков: суверенная демократия и «Великий север»

00:56:53 МИД, Никонов и образ России как евро-тихоокеанской державы

00:57:52 Государственная работа с идентичностью и ценностями

01:00:26 Финансирование НКО/исследований, стандарты отчётности

01:01:46 Шпенглер: культура → унифицирующая цивилизация

01:03:24 Локальные цивилизации: координаты культуры и техники

01:04:59 Указ 809: 17 ценностей и баланс консерватизма/либерализма

01:06:45 Указ 314: историческое просвещение и преемственность

01:12:04 «Цивилизационный код» России: вера, правда, родина, семья, воля

01:14:32 Идеология vs указы: где проходит граница

01:15:27 Суверенитет как поле цивилизационной борьбы

