Время — назад! События разворачиваются со сверхзвуковой скоростью, информационные вбросы идут на опережение… Кометой с огнем из “Градов”, что утюжили Донецк и Луганск, в СМИ как-то пролетела новость: “продюсер телесериала “Дельта 2″ уволил Александра Баширова из проекта; причина — поездка артиста на Донбасс”. Новость зажила в “сетях”, засгущала краски, обросла былями и небылицами. Продюсером “Дельты 2″ вдруг оказался не Юрий Осипов, никому не известный, а сам Федор Бондарчук, и уже кто-то злорадно потирал кулаками в ожидании развязки интриги, столкновения лбами коллег-друзей… Не дождался. Федор Бондарчук выступил продюсером фильма “Донбасс стучит в наше сердце”, над которым работает Александр Баширов.

Как будто вчера это было?! А ведь почти полгода прошло! Для многих жителей Донбасса — целая жизнь… Потом было время поисков контакта Александра Баширова, звонков, переговоров, уточнения графика… И вот, наконец, встреча состоялась. В знаковом для Петербурга арт-центре “Пушкинская-10″, в офисе Александра Баширова, актера и режиссера, одного из самых ярких персонажей современного кинематографа.

“ЗАВТРА”. Александр, вы едва ли не первый из артистического мира приехали на Донбасс, можно сказать, проторили другим дорогу. Что побудило?

Александр БАШИРОВ. Работа над фильмом, в частности. В свое время меня заинтересовал роман Горенштейна про донбасских шахтеров. И я стал бывать на Украине, снимать на видео натуру, каких-то людей. Мне была интересна жизнь шахтеров, их характер, как они существуют в этом капиталистическом мире чистогана и наживы, роют маленькие шахты, всё это достаточно опасно… Меня заинтересовали именно копанки. Со сценаристом Александром Бороднянским мы пытались решить проблему съемок с украинскими властями. Это было тяжело и практически ничем не завершилось… И вдруг на том же Донбассе — война, что неестественно и противоестественно. Материалы, которые я уже снял о Донбассе, принудили меня поехать снимать и этот эпизод. С пустыми руками, естественно, нет смысла ехать, потому что там разрушения, боевые действия. За месяц организовал через своих друзей сбор гуманитарной помощи, и отправился.

“ЗАВТРА”. И вот вы на Донбассе. Ваше ощущение?

Александр БАШИРОВ. Ощущение праздника. Люди существуют в атмосфере боевого братства и товарищества. Они совершенно спокойны, потому что чувствуют уверенность в своей правоте, и, конечно, вот такое достоинство, такая красота соответствия мужчины своей чести вызывает восхищение.

В принципе на Донбассе происходит то, что обычно происходит. То есть подвиг. Видна жизнь человеческого духа, где проявляется воля не просто к жизни, но и к победе над фашизмом, над этим абсолютно удивительным явлением, о котором Бертольд Брехт сказал “чрево, породившее фашистского гада, еще способно плодоносить”. Вот плодоносит и, оказывается, мало ему было итогов Второй мировой. Рок не пошёл впрок. Это с одной стороны. С другой стороны, колоссальные разрушения. Женщины плачут, видел, иногда просят помощи. Люди страдают. И сердце кровью обливается за них.

“ЗАВТРА”. Что вас поразило больше всего в таких обстоятельствах?

Александр БАШИРОВ. Поразило, насколько легко люди идут на гегемонизацию, деградацию себя и окружающего… Мы едем, видим, пленные убирают разрушенный дом. Остановились, я подошел к ним, дал сигарет. Постояли, пообщались. Пленные говорят: вообще круто, что известный человек, актёр, которого мы любим, стоит и курит с нами живьём. Отвечаю: спасибо, что живьём. Покурили и разошлись. То есть они работать, а я дальше поехал. Дожили, называется.

“ЗАВТРА”. Ещё год назад казалось, что героизму места нет. И вот, события с Крымом, война за Новороссию, и мы знаем имена наших героев! Что с вашей точки зрения из человека делает героя?

Александр БАШИРОВ. Общеизвестная простая формула. Герой — это человек, который жертвует своей жизнью, самым святым и драгоценным ради общественного блага, ради Родины, ради близких или далёких людей, ради какой-то мечты он жертвует своей жизнью. Это и есть герой. Это просто. И необязательно для этого война. Для этого война не нужна ни в Югославии, ни в Чечне, ни в Анголе, ни в Сомали, ни в Афганистане. В реальной жизни есть масса проблем. Основная же проблема, вообще-то, искушение потерять свою личность в мире чистогана и наживы, стать потребителем.

“ЗАВТРА”. Ваше мнение — это уже героизм сегодня?

Александр БАШИРОВ. Я считаю, что человек точно так же теряет свою духовную субстанцию, то есть вечную свою жизнь, променивая её на пятаки, медные гроши в погоне за материальным успехом. Я не против холодильника и стиральной машины, но я за объективность в высшем понимании этого слова.

“ЗАВТРА”. Александр, мы с вами разговариваем в центре андеграундной жизни времен излета советской власти. Культовая фигура тех лет, Виктор Цой, пел: “мы ждем перемен…” Вы в те годы ждали перемен?

Александр БАШИРОВ. Я не имел проблемы с переменами. Я достаточно был далёк от происходящих общественных и социальных перемен, которые происходили в России. Занимался очень серьёзно кино, много времени занимала учёба. Работа и личная жизнь. Кроме того, я не очень коммуникабельный. Не люблю массовые какие-то движения, массовую культуру и всё, что связано с большими массами.

“ЗАВТРА”. Что любите?

Александр БАШИРОВ. Люблю настоящее, в котором вижу будущее. Если человек мечтает жить будущим, значит, этот человек ответственный. И созидательный.

“ЗАВТРА”. Что в дне сегодняшнем проецирует будущее?

Александр БАШИРОВ. Вызов человечеству, который ставит под вопрос само существование человечества. Сегодня кто против России, тот против человечества. Некое якобы мировое сообщество, а на самом деле кучка людей на Западе, используя свои медиа-ресурсы, создала такую матрицу, что она и есть концентрация цивилизации и культуры и вправе рядить-судить других. Это — хамство. И терпеть это невозможно. Это нужно как-то прекратить. И прекратить это может только Россия. Потому что у нас есть смелость, воля. Добрая воля. И главное — какая-то альтруистическая ответственность за других. И это очередная, мне кажется, героическая не то чтобы роль, а миссия России.

“ЗАВТРА”. В разгар бомбежки силами НАТО Югославии вы приехали в Белград, не так давно вернулись с Донбасса. Вы, работая в определенной среде, не боитесь за свои поступки?

Александр БАШИРОВ. Я не вижу в своей жизни каких-то поступков. Журнал “Сноб” как-то спросил: “Как это так? Вы ездили в Белград? вы не боитесь за свою позицию?” Моя позиция последовательна. И я не вижу причин для того, что должен был бы бояться вас, вашего либерального террора. Вы взяли на себя какое-то право и сами боитесь. Я же не боюсь быть самим собой.

“ЗАВТРА”. Сложно быть самим собой?

Александр БАШИРОВ. Это не сложно. Это легко. Я так считаю. Думаю, подлость — тяжелый крест. Столько много надо мучиться, чтобы быть подлым. Люди не рождаются подлецами или либералами, или коммунистами. Люди рождаются людьми. Я надеюсь. А потом уже идёт фрагментирование, говоря компьютерным языком, разобщай и порабощай. Тогда кто-то становится гомосексуалистом, кто-то становится феминистом, кто-то становится вообще зелёным или синяком. Это всё разобщение.

“ЗАВТРА”. Разобщать, чтобы порабощать.

Александр БАШИРОВ. Да. Инструмент создания унифицированного взгляда на тех, кого наше “мировое сообщество” называет маргиналами, нелюдями, варварами, на тех, кого нужно отцивилизовывать, окультуривать, демократизировать, либерализировать. Сама схема технологии буриданова осла — она проста, но эффективна, она работает. Главное, что эффективно работает. Примеры — сегодняшняя Украина, “Германия превыше всего”, национальное чванство, спесь эта вся. Неолибералы требуют от людей стать абсолютными эгоцентриками, и тогда абсолютно свободно удовлетворять свои сформулированные другими потребности.

“ЗАВТРА”. Александр, кто или что повлияли на ваше мировоззрение, на ваши взгляды?

Александр БАШИРОВ. Такой вопрос для меня удивительный, прекрасный. Что такое Веничка Ерофеев? Кто на него повлиял? Русский язык. Пока жив русский язык, а он будет жить вечно, он и будет являться абсолютно питающим бульоном соответствия, сострадания, соучастия, сопричастности, сочувствия.

“ЗАВТРА”. Искусство, на ваш взгляд, должно возвышать человека или должно отображать реальность, или, как сегодня, вести в сторону ада?

Александр БАШИРОВ. Про искусство ничего не могу сказать, должно или не должно? Жить — это уже искусство. Вот мне интересно, кто создал Вселенную? Это же искусство! Искусство это или это само по себе произошло? Я не верю, что само по себе произошло. Я думаю, это какой-то интересный замысел, и, насколько понимаю, фраза “человек создан по образу и подобию Божьему”, она возвышает. В принципе ты тоже можешь иметь шанс создать Вселенную. Настоящий гений создаёт свою Вселенную, художественную.

“ЗАВТРА”. Значит, есть еще куда развиваться?

Александр БАШИРОВ. Человечеству есть, куда развиваться. Если заняться телепортацией, например, то есть развивать эту способность человека, то войны исчезнут. Представляете? Потому что невозможно убить человека, который исчезает мгновенно. Вот так. В России телепортация, телепатия развивается. На убогом уровне, но развивается. Если человек бухает, пьёт-пьёт, вдруг оказывается в другом месте и не помнит, как он там оказался. И допивается до такой степени, что они уже в разговоре друг друга понимают, не разговаривая. Максимум, что они могут сказать: “Ты меня уважаешь?” Это уже телепатия (смеётся). В эту сторону надо двигаться, мне кажется, человечеству. А мы занимаемся какими-то гаджетами по 40 тысяч!

“ЗАВТРА”. Интересно, каким образом вы телепортировались в США?

Александр БАШИРОВ. На втором курсе женился. Жена — американская студентка, она уехала рожать в Америку, я поехал с ней, помогал с ребенком. Потом вернулся домой.

“ЗАВТРА”. Опыт жизни в США чему-то научил?

Александр БАШИРОВ. Не знаю. Расширил кругозор, может быть. Вообще, мне надоело ездить за границу, и я последние 10-15 лет не езжу, мне там неинтересно и люди мне там неинтересны, и вообще мне скучно за границей.

“ЗАВТРА”. Ваше отношение к Голливуду?

Александр БАШИРОВ. Голливуд — мощнейшая система, мощнейшая организация, которая работает специально для экспансии интересов своей страны.

“ЗАВТРА”. С вторжением Голливуда и в нашу страну масс-медиа принялись формировать так называемый институт “звёзд”. Сегодня что ни артист, то “звезда”, и я, например, с трудом могу назвать два-три имени, тогда как в советское время были артисты, которых знала и обожала вся страна.

Александр БАШИРОВ. Система “звёзд” — это такой рабочий термин. Просто оценка популярности и всё, то есть — чистый бизнес, артист участвует в прибыли, роялти. У нас нет системы “звёзд”, потому что артист не имеет перспективы зарабатывать на своих популярных фильмах. Как следствие, он становится персонажем “жёлтой” прессы, вызывает радость у обывателей: вот, был “звездой”, а теперь весь убогий… В Советском Союзе были “звёзды”, Орлова, например. Во время войны они отказались от роялти, так мне рассказывали. И была создана система, материально поддерживающая, конечно, — народный артист. Народные артисты были у нас и популярны и, действительно, любимы.

“ЗАВТРА”. Такой нюанс еще. Народные артисты “сталинской” эпохи были патриотами своей страны, тогда как в “оттепели” и “после-оттепели”, кто тайно, кто открыто пускал слюну по Западу. В 90-х заговорили о патриотизме, как об уделе негодяя. Хотела бы спросить, для русского человека естественно быть патриотом своей страны?

Александр БАШИРОВ. Конечно, естественно. Это как пить или не пить — не вопрос. Быть патриотом или не быть — не вопрос. Не вопрос. Я же служил, дал присягу. Если ты мужик — служи, защищай детей, будущее и так далее. Если ты женщина — рожай. Я не вижу здесь никакой проблемы.

“ЗАВТРА”. Вы-то не можете не помнить, с каким презрением в 90-х говорили об армии в России, какие-то матери сколачивались в организации, спасали своих чад от ужасов. Какие воспоминания у Вас оставила служба?

Александр БАШИРОВ. Один только ржач! Все эти воспоминания о губе, особом отделе, всяких учениях, мечты о женщине, о жратве. В общем, есть что вспомнить и одна из радостей в жизни — это вспоминать. Служил в Забайкалье, в танковых войсках. С удовольствием вспоминаю.

“ЗАВТРА”. Есть ли воспоминание, к которому вы обращаетесь чаще всего?

Александр БАШИРОВ. Это сон. Мне снится постоянно один и тот же сон, что меня опять забирают в армию. Говорю: “Я же дембельный!”, а мне: “Тем более, Сань. Тебе же легко было служить, а пока мы с документами разберёмся, ты ничего делать не будешь”. И я действительно залезаю на башню танка, сижу и думаю: вот чёрт… Один и тот же сон снится (смеется).

“ЗАВТРА”. Сон в известной степени в руку! Вы-то в воющий Белград мчитесь, то на Донбасс! Александр, жизнь меняется сегодня со сверхзвуковой скоростью, меняется и кино. Снимают на мобильный телефон, образование режиссера лишнее. Не значит ли это, что мы утратим кино, к которому привыкли?

Александр БАШИРОВ. Нормальное кино, которое мы знаем, оно станет таким раритетом, как лошади сейчас. Люди уже будут создавать не просто фильмы — они будут создавать планеты. Люди будут всеведущие и вездесущие. Время и пространство для них будет управляемы. Выберут себе планету, заселят её обезьянами, заставят их трудиться, будут об этом снимать. Вот такое будет кино.

“ЗАВТРА”. Пока не наступило столь эффектное будущее, хотелось бы узнать о ваших ближайших планах.

Александр БАШИРОВ. Хочу снять кино про Мамая. Красивое было время! Мужчины одевались красивее женщин! Мамай — один из удивительных персонажей. У него была сильнейшая амбиция — стать царём России. Ему очень нравилось в России, он, кроме многих других языков, прекрасно владел и русским. И его поддерживали генуэзцы, а также папа Римский, они его финансировали. Это был интересный эпизод, где-то похож на современную ситуацию.

“ЗАВТРА”. В современной ситуации мы — очевидцы информационной войны. Кино, как наиважнейшее из искусств, должно ли быть в авангарде?

Александр БАШИРОВ. Информационная война — семантическая война. Агрессивно и точно формулируются семантические атаки. Возьмём Беслан или “Норд-Ост”, или 11 сентября, или даже какие-то “Пусси Райт” — это всё семантические атаки. Атаки на самое беззащитное, сакраментальное, на то, что является смыслом и сутью человечества. Я не буду расшифровывать эти знаки, которые были атакованы. Думаю, все в ужасе, потому что все прекрасно это понимают. А победит только культура. Именно культура победит. И чем больше в России будет торжества культуры, шедевров, тем больше будет и обаяния нашей общности. И к нам подтянутся. Не только потому, что мы сильные или благородные, или честные, а потому что мы ещё талантливые. А мы — талантливые.

“ЗАВТРА”. Три имени в русской культуре дорогие для вас.

Александр БАШИРОВ. Пушкин, Пушкин и Пушкин.

Марина Алексинская