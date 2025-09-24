Главная » Видео, Мировоззрение, Политика

И. Нагаев: как мы посадили Китай на газовую трубу, арабы создают своё НАТО, нефть вместо наркотиков

Переслано от: День ТВ

Игорь Нагаев с анализом важнейших событий сентября 2025 года в авторской программе «Хроники Смуты».

Ключевые тезисы видео


1. Силовая геополитика на Ближнем Востоке и контроль США
- Израильский удар по штаб-квартире ХАМАС в столице Катара прошёл с пассивного согласия США; даже ПВО Катара и США не пытались перехватить ракеты.
- Взаимодействие Израиля и США выстроено так, что самостоятельность Израиля номинальна: все их военные операции на Ближнем Востоке согласуются с американскими структурами.
- Под видом борьбы с терроризмом и урегулирования палестино-израильского конфликта реализуются интересы США по контролю энергетических потоков, прежде всего газа.

2. Глобальное перераспределение газовых рынков
- Катар, как крупный производитель СПГ, становится объектом давления — его хотят вытеснить с европейского рынка, чтобы освободить место для американского газа.
- Американская ценовая политика и санкции против России ведут к вытеснению альтернативных поставщиков газа; Европа оказывается главным пострадавшим.
- Россия и Китай активизируют сотрудничество по трубопроводному газу (Сила Сибири-2), что угрожает СПГ-проектам США.

3. Попытки создания новых политико-военных альянсов
- Предложено создать "арабское НАТО", инициатива воспринята всерьёз рядом стран региона, включая Египет с серьёзной армией.
- Альянс Пакистана и Саудовской Аравии закреплён военным соглашением о взаимопомощи — Саудовская Аравия получает "ядерный зонтик" Пакистана.

4. Мировая финансовая инфраструктура: подрыв западной монополии
- Создание депозитария и банка движения ШОС, альтернативных клиринговых и платёжных систем (аналог SWIFT, Евроклир), потенциально снижает зависимость Востока от Лондона и США.
- Арест российских активов на Западе грозит обрушением всей мировой платёжной системы — свидетельство уязвимости глобальных финансовых структур.

5. Экономические стратегии и иллюзии индустриализации в России
- Попытка развить автопром через иностранные концерны не привела к локализации и созданию собственной производственной цепочки.
- Жадность, отсутствие комплексного планирования и ориентировка только на сборку, а не на развитие технологической базы, мешают развитию машиностроения.
- Решать проблемы отрасли нужно системно, а не точечно.

6. Интересы США в Латинской Америке и нефть вместо "борьбы с наркотиками"
- Управляемая эскалация у берегов Венесуэлы и Гайаны под видом контрнаркотической активности прикрывает защиту интересов американских нефтяных корпораций.
- Венесуэла может воспользоваться спором за территорию для национализации месторождений, где работает ExxonMobil; присутствие США — демонстрация готовности защищать бизнес интересы силой.

Выводы и философский комментарий


В этом выпуске хорошо проявляется универсальный закон современных глобальных процессов, который можно описать как эволюцию всех институтов — от военных альянсов до финансовых систем — в сторону многополярности и отказа от былого "мира победившей глобализации".

1. Гибкость истины и практика силы
На примере геополитики видно, что "право сильного" снова определяет правила игры — за дискурсами о справедливости, демократии, борьбе с терроризмом или наркотиками скрываются простые материальные интересы. Монополии создают видимость рынка, но реальность проявляется в уязвимости участников, какова бы ни была их формальная независимость.

2. Аналогии — финансовая и энергетическая инфраструктура как нервная система мира
Перевод платёжных путей в альтернативные каналы напоминает попытки организма обрести новые нервные центры — чтобы сохранить жизнеспособность при угрозе "паралича" старых. Так же, как локализация промышленности не может быть достигнута одной сборкой без создания всей потребной экосистемы, так и замещение западных финансовых институтов требует глубокой структурной перестройки.

3. Прагматизм и критика идеализаций
Планы Запада и Востока, России или Китая, часто страдают излишней верой в административные решения и в то, что можно "посадить всех на трубу" или "создать мегаплатёжную систему" волевым действием. Реальность сложнее: человеческий фактор, привычки, интересы слишком инерционны. Конфликты и компромиссы, как и в российском автопроме, часто упираются в старые грабли.

4. Любознательность и исторические параллели
Перечисленные события — это не только политика, но и проявление вечного поиска равновесия между свободой и порядком, самостоятельностью и взаимозависимостью. Образ транспортных маршрутов, прокладываемых Китаем в обход США, рифмуется с историческими попытками построить новые "пути шёлка" — и каждый раз выясняется, что абсолютной безопасности и полной автономии нет.

5. Человеческий фактор и эмпатия
В центре всех этих процессов находятся реальные люди с их заботами: рабочий автозавода, гражданин страны, потерявшей доступ к средствам на замороженных счетах, или фермер, страдающий от удорожания энергоносителей. Иллюзии рушатся, когда сталкиваются с жизнью — остаётся учиться адаптироваться и быть готовым к изменениям.

Практический вывод:
Жить, планировать, создавать инфраструктуру — даже в глобальных масштабах — нужно с учётом изменчивости мира, множества интересов и того, что истина и польза всегда ситуативны. Персонификации стран, блоков или даже корпораций — лишь форма, которую наполняет содержанием конкретная историческая ситуация и человеческие потребности.

Открытый вопрос:
Если финансовая и энергетическая архитектура мира превращается в пространство борьбы автономий, есть ли шанс обрести устойчивую модель, где взаимозависимость станет не слабостью, а новой формой коллективной силы и ответственности? Как человек и как общество мы способны найти баланс между собственными интересами и общей судьбой?
Редактор: simple4o
Источник: https://rutube.ru/video/baf688ad4d3d8deeab84f3c893f49518/
