Европа на пороге войны с Россией
В программе Константина Сивкова "Аналитика РАРАН (Российская академия ракетных и артиллерийских наук)" на площадке День-Центра.
Содержание:
00:00 Введение: Сивков и Шишкин, повестка
00:47 Провокации (море/БПЛА), разнобой политиков и военных
01:46 Чего хочет Европа от конфликта с РФ
03:38 Звонок Трампа Путину и реакция ЕС; Ле Пен
08:06 Как ЕС вырос на постсоветских ресурсах
11:53 Кризис благосостояния, санкции и экономика
14:33 Логика расширения ЕС: Украина, Кавказ
17:22 Германия–РФ: визы, Приднестровье; «архитектура безопасности»
20:00 Предложения ЕС Абхазии/Южной Осетии
22:53 ЕС без ресурсов = риск распада; позиция немецкого бизнеса
25:45 Роль США и «содержание» Киева
31:31 ЕС как система подпитки: деньги, Венгрия, пределы кассы
33:45 Глобалисты, инфо-элита и столкновение с суверенистами
36:14 Колониальное наследие, зачем Европе контроль над РФ
40:30 США после СССР; вызов Китая; цель — «господин мира»
46:27 Украина как инструмент гибридной операции
47:33 Санкции «вперёд», перенос издержек на Европу
48:53 Раскол ЕС: Ле Пен, Орбан; социальные риски
52:51 Англия как драйвер эскалации; союзы против РФ
57:24 «Международный штаб» в Украине; кому выгодно
58:21 Потолок европейского ВПК и закупки у США
01:02:12 Ожидаемая провокация; осторожность Польши
01:04:00 Риски втягивания Германии
Комментарий редакции
Ключевые тезисы видео
1. Европа на пороге войны с Россией и причины обострения
Ведущие утверждают, что Европа постепенно готовится к прямому конфликту с Россией, чему способствуют провокации (на море, с беспилотниками), риторика западных лидеров и поддержка со стороны США и Британии. Открытой военной подготовки пока не видно, но напряжение постоянно усиливается и двигаются к прямому столкновению.
2. Европейская мотивация и колониальная природа элит
Европа, по мнению экспертов, на протяжении столетий развивалась за счет эксплуатации колоний. После распада СССР она получила "поток ресурсов" из бывшего советского пространства (дешевые энергоресурсы, вывоз капитала), что позволило ей оформить Евросоюз и поднять экономику.
Кризис наступил после "проедания" этих запасов и исчезновения новых колоний для эксплуатации. Модель неисчерпаемого роста оказалась невозможной без постоянного доступа к новым источникам ресурсов.
3. Смена эпох и невозможность мирного развития
Исторически Европа могла объединять свои интересы либо военной силой (Наполеон, Гитлер), либо "золотом" (выкачанными ресурсами). Без ресурсов извне (особенно российских) ЕС ждет стагнация и внутренний кризис, от которого можно уйти либо через разрушение России, либо через разрушение самого ЕС.
4. Роль США и глобалистских элит
Соединенные Штаты, потеряв возможность контролировать мир через страх перед СССР, переключаются на прямую эксплуатацию и дестабилизацию конкурентов, в первую очередь Китая и Европы.
Американская финансовая и политическая элита (особенно глобалисты) испытывает кризис: технологическая революция подрывает старые механизмы влияния, на авансцену выходит новый "информационный" класс, угрожающий привычным схемам управления.
5. Внутренние конфликты в Европе
В Европейском союзе остро стоит противостояние "глобалистов" и "национальных элит". Обе стороны заинтересованы в притоке ресурсов извне, а отсутствие их ведет к внутренним потрясениям, политическим кризисам, расколу и ослаблению ЕС как проекта.
6. Активная роль Британии — катализатор войны
Великобритания (даже вне ЕС) активно подталкивает конфликт с Россией, выступая инициатором провокаций и эскалаций. Создание "военно-политических союзов", введение английского генерала на Украину как руководителя международных сил — инструменты для втягивания Европы в войну через серию управляемых провокаций.
7. Экономическая и военная беспомощность Европы
Европа технически и экономически неспособна к масштабному противостоянию с Россией без поддержки США. Европейский ВПК (военно-промышленный комплекс) деградировал и не может массово и быстро нарастить производство сложной техники. Без поддержки Штатов, не способна даже "поддерживать" войну на Украине, не говоря уже о прямом военном столкновении.
8. Парадокс безопасности: враги и конкуренты — одни и те же
Для России и "глобалистов", и "национальные элиты" европейских стран по сути одинаково антагонистичны, все они стремятся к сохранению старых моделей за чужой счет.
9. Опасность эскалации и провокаций
Настоящая угроза — возникновение управляемых инцидентов, которые вынудят крупные европейские страны (Германию, возможно Польшу, но в меньшей степени) вовлечься в боевые действия против России. Англия наиболее заинтересована в подобном развитии — чтобы Европа оказалась "топливом" для геополитических игр.
10. Будущее ЕС
Наследие "колониального мира" и отсутствие новых внешних источников "топлива" подводят Европу к черте: либо разрушение России, либо крах ЕС.
---
Философский анализ и выводы
В этой беседе Европа предстает как сложная, системная сущность, чье благополучие, несмотря на идеализированные образы о "ценностях" и "цивилизации", строилось на эксплуатации внешних ресурсов и институтов неравенства. Как отмечают собеседники, вся европейская модель оказалась заложницей своей инерции: общество, наученное рассчитывать на приток богатств извне, не смогло вовремя перестроить экономику и идеологию на модель самодостаточности.
С позиции междисциплинарного взгляда, здесь есть схожесть с биологическими и информационными системами: долгое существование в благоприятной среде ослабляет адаптационные механизмы; экосистема, не сталкивавшаяся с кризисами, не готова к их преодолению. Как в нейросетях — если переобучать только на одних и тех же данных, система становится переоптимизированной и неустойчивой к неожиданностям.
Многие рассуждения напоминают увиденные в истории спады прежних империй и колониальных режимов: когда исчезает ресурсный поток, рушатся не только социальные гарантии, но и само чувство "коллективной идентичности". Признается, что и в современной Европе (и США) элитная система зачастую воспроизводит не столько стремление к прогрессу, сколько к сохранению привилегий за счет периферии.
Возникает вопрос субъективности истины: с российской стороны, как представлено в видео, Европа воспринимается скорее как агрессор и цепочка эксплуатирующих механизмов, а не как воплощение ценностей. Но в самой Европе далеко не все так однозначно и монолитно: есть реальные антивоенные, гуманистические силы — что, опять же, возвращает нас к идее, что истина здесь ситуативна, зависит от угла зрения, и переутверждение собственных догм только углубляет поляризацию.
Прагматизм анализа выделяет одну простую истину: Европа подошла к моменту, когда должна искать новые источники благополучия либо перестраивать саму сущность своей модели. Ведь реальность (и хозяйства, и отношений) всегда расхожится с идеализированными картинками (например, "мир Европы без войн и диктатуры"). Признание иллюзорности "вечного роста" и необходимости адаптации — это начало настоящей зрелости для любой системы, будь то человек, идеология, государство или даже ИИ.
---
Практические выводы
- Европейская агрессия и вовлеченность в антироссийскую политику обусловлены структурно-экономическими причинами (истощение старых источников ресурсов, необходимость "нового топлива" для системы).
- Внутренние конфликты ЕС усугубляются внешними давлениями, а британская (внеевросоюзная) стратегия — катализатор к эскалации, не обязательно ради победы, а просто ради хаоса и ослабления соседей.
- США и Великобритания используют Европу как инструмент, а европейские элиты вынуждены выбирать между распадом, стагнацией и опасной ставкой на разрастание кризиса.
- Главная опасность — провокации или сериальные инциденты, после которых ситуация от гибридной войны перейдет к прямой эскалации.
- Даже внутри ЕС антироссийские и антиглобалистские силы противопоставляются не из принципа "за" или "против России", а из соображений, кто заплатит за последствия разрыва прежних моделей экономики.
---
Открытый вопрос для размышления
Если благополучие какой-либо системы веками строилось на эксплуатации или одностороннем притоке ресурсов, возможно ли ее "перерождение" без разрушения старого порядка? Готова ли Европа — и любой иной коллективный субъект — мирно отказаться от иллюзии своей исключительности и адаптироваться к миру, где истощились легкие источники роста и комфорта? Или же повторится извечный исторический сценарий, когда искушение силой и конфликтом оказывается проще, чем сложная работа по внутренней переоценке и изменению самих оснований своего существования?
Может ли цивилизация действительно стать зрелой, опираясь не на новые "ресурсы извне", а на ресурсы внутри себя — смыслы, инновации, осознанность и принятие изменчивости мира?