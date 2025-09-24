Этот врач уничтожает БАДы. Эндокринолог Максим Кузнецов
Заказывайте свой генетический паспорт со скидкой 66% по промокоду PANCHIN23
https://clck.ru/3PFsZz Промокод действует с 24.09.2025 г. по 08.10.2025 г. и может быть продлён по решению организаторов акции.
Оформляйте карту Ozon Банка, крутите колесо и выигрывайте 1 млн ₽ или другие призы за покупки где угодно: https://ozon.ru/t/ynCTbmf
Александр Панчин и популярный врач-эндокринолог Максим Кузнецов обсуждают псевдонаучные мифы, которые мешают людям быть по-настоящему здоровыми. Выясняют, почему медицинская информация может быть опасной и как отличить врача-блогера от мракобеса. Уничтожают БАДы и разбирают, как работают гормоны.
Максим Кузнецов, врач-эндокринолог: https://www.youtube.com/@medic_smith
Александр Приказчиков, врач-гастроэнтеролог: https://www.youtube.com/@gastroenterologist95
Аделина Вишнева, детский врач-эндокринолог: https://www.youtube.com/@doc.vishnevaa
Анна Тарайкович, детский врач-эндокринолог: https://www.youtube.com/@hormon.education
Александр Циберкин, врач-эндокринолог: t.me/funwithmedicine
Профессор Валентин Фадеев, врач-эндокринолог: https://www.youtube.com/@ProfFadeev
Александра Кузнецова, врач-педиатр: https://www.youtube.com/@docmed_sasha
Заказать настолку «Научный Апокалипсис»: https://scientificapocalypse.com/
Разбор доктора Берга (УДАЛЁН YouTube): https://scinquisitor.substack.com/p/doktor-berg
Подкаст Максима Кузнецова с Александром Панчиным: https://www.youtube.com/watch?v=6Wu8YUoIYfQ
ИСТОЧНИКИ: https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vROWR4iLqxVnU0kYwDaRCZFJA9OnBnyQdXJfJ3j4KchQokSjTtGYr_EMAAfjDmNfTIWohPl6YUplJI9/pub
️ БЛИЖАЙШИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ
Лекция «Радикальное продление жизни»
• БЕЛГРАД — 30 сентября
• ПРАГА — 2 октября
• ХЕЛЬСИНКИ — 3 октября
• ЛЮКСЕМБУРГ — 6 октября
• ВАРШАВА — 8 октября
• ЕРЕВАН — 7 ноября
• ДУБЛИН — 24 ноября
• ЛОНДОН — 29 ноября
Информация и билеты: https://alexanderpanchin.com/
ПОДДЕРЖАТЬ КАНАЛ
• Для иностранных карт — https://patreon.com/scinquisitor
• Для российских карт — https://boosty.to/scinquisitor
• Для криптовалюты — https://taplink.cc/scinquisition
✔️ ПОДПИСАТЬСЯ
• Instagram — https://instagram.com/panchin.nauka и https://instagram.com/scinquisitor
• Telegram — https://t.me/ScienceInquisition
• ТikTok — https://tiktok.com/@panchin.nauka
• ВКонтакте — https://vk.com/scinquisitor_planetarium
• Текстовая версия видео — https://open.substack.com/pub/scinquisitor и https://pikabu.ru/@scinquisition
00:00:00 Вступление. У меня в гостях врач-эндокринолог Максим Кузнецов
00:02:15 Насколько опасны антинаучные заблуждения с медицинской точки зрения?
00:05:08 Почему гормоны так важны? Топ-3 самых назначаемых гормонов
00:07:08 Реклама
00:09:52 Откуда миф об опасности приёма статинов?
00:13:50 О важности скептического мышления
00:16:57 Три медицинских мифа, которые необходимо отменить в первую очередь
00:19:06 Основные мифы о похудении
00:22:58 Оземпик — балансирование между пользой и риском
00:29:14 Лекционный тур «Радикальное продление жизни»
00:30:09 COVID-19: как отсутствие знаний и наличие страха рождают мракобесие
00:36:13 Ощущаются ли до сих пор отголоски постковидного синдрома?
00:37:42 В какие мифы верил доктор Кузнецов?
00:41:11 Доказательная медицина vs. мракобесие в России
00:50:01 «Скажу своё непопулярное мнение». Много ли хейтеров у доктора Кузнецова?
00:54:46 Стоит ли «разбирать» мракобесов?
01:00:22 Старение глазами эндокринолога
01:07:28 Клетчатка, семена чиа и прочие «суперфуды»
01:09:48 На кого рекомендует подписаться доктор Кузнецова
01:11:21 Три коротких медицинских совета
#наука #панчин #кузнецов #эндокринолог
Комментарий редакции
1. Опасность мифов и антинаучных заблуждений в медицине.
- Авторитетный врач-эндокринолог Максим Кузнецов подчёркивает, что одна из главных проблем современной медицины — распространённость мифов, псевдонаучных идей, и слепой веры в них.
- Многие пациенты, отказываясь от проверенных методов лечения, обращаются к БАДам, гомеопатии и альтернативной медицине, что часто приводит к реальному вреду здоровью.
- Пример: пациенты, игнорирующие заместительную гормональную терапию при гипотиреозе, нередко попадают в реанимацию.
2. Доказательная медицина против рыхлого инфополя.
- Кузнецов выступает за строго научный, рациональный подход и опору на исследования: любые назначения должны быть проверены двумя критериями — они должны либо продлевать жизнь, либо улучшать её качество.
- Обычному человеку сложно отличить эксперта от псевдоэксперта, особенно когда оба обладают внешними признаками авторитета (медицинское образование, много подписчиков и т.п.).
- Призыв: развитое критическое мышление, работа с первоисточниками и научными публикациями — едва ли не важнейшие навыки нашего времени.
3. Гормоны и мифы о них.
- Большинство страхов вокруг гормональных препаратов, например, инсулина или гормонов щитовидной железы, строится на непонимании, хотя эти препараты кардинально улучшают качество жизни.
- Ожирение и лишний вес — проблема преимущественно избыточных калорий, а не «поломанных» гормонов. Эндокринные причины ожирения крайне редки и всегда сопровождаются другими тяжёлыми симптомами.
4. Мифы о похудении и питании.
- Два ключевых мифа: «лишний вес — от гормонов», и «калорийный дефицит не работает». На самом деле, если вы в дефиците — худеете всегда.
- Врач рекомендует отслеживать своё питание с помощью пищевого дневника или фотографий.
5. Феномен Аземпика и современные препараты.
- Препараты вроде Аземпика — большой прорыв, они реально влияют на борьбу с ожирением, но должны назначаться только по показаниям, а не для «косметического» похудения.
- Каждый препарат — компромисс между пользой и риском.
6. Работа с медицинской дезинформацией: влияние пандемии.
- Опыт пандемии ковида выявил как силу научного сообщества, так и глубину массовой веры в суеверия, конспирологию и страх перед неизвестным.
- «Инфошум» лженауки влияет даже на врачей; критическое мышление должно быть не только у пациентов, но и у специалистов.
- Информация легко становится объектом манипуляции: примеры — мифы о статинах, прививках, магических свойствах БАДов.
7. Непрерывное развитие медицины и проблемы доказательности.
- Медицина не стоит на месте: рекомендации меняются по мере накопления данных, появляются новые препараты, меняются взгляды на лечение.
- Критика: даже в российских клинических рекомендациях пробивается гомеопатия и недоказанные методы, что связано с лоббизмом, финансовыми интересами и неумением врачей разбираться в научных публикациях.
8. Человеческий фактор, ошибки и принятие.
- Кузнецов признаёт свои былые заблуждения, отмечает, что никто не застрахован от ошибок, а идеальное — враг хорошего.
- Суета демифологизации вызывает много «хейта», однако он старается фокусироваться на пользе, которой приносит публичная работа.
- Бодрый совет: учиться отличать адекватную критику от бессмысленного хейта.
9. Проблема «войны нарративов» — гонка вооружений между наукой и мракобесием.
- Псевдонаучные идеи постоянно эволюционируют, лавируя между словами «гомеопатия», «релиз-активные препараты», «инновационные препараты» и т.д.
- Наука вынуждена не только развиваться, но и постоянно следить за появлением новых форм дезинформации.
10. Практические советы и взгляды на бессмертие, старение.
- Старение — не болезнь, а естественный процесс; препараты и гормональные вмешательства должны применяться строго по показаниям.
- Заместительная гормональная терапия оправдана только при тяжёлых симптомах, а не «для молодости».
- Совет: сон недооценён как фактор здоровья, и в образе жизни важнее простые вещи — питание, движение, восстановление.
Практические выводы и философское размышление:
Этот разговор — не только анализ конкретных мифов медицины, но и зеркало широкой проблемы: человеческое стремление к простым ответам, желание переложить ответственность за здоровье на внешние «волшебные таблетки» или авторитетных гуру. Врач, как и пациент, вынужден балансировать между страхом ошибиться и смелостью действовать по науке — именно поэтому современная медицина невозможна без критического мышления, честности и открытости к новым данным.
В логике, свойственной алгоритму (или нашему представлению об объективном мире), истина должна быть строго определена, но на практике мы оперируем только вероятностями, контекстами, историями — как в психологии, так и в технологиях ИИ. Аналогия с пандемией показала: даже самые яркие научные победы уязвимы перед иррациональностью, страхом и социальным давлением, а информация быстро становится инструментом субъективных интерпретаций.
В итоге, между «идеалом науки» и «реальностью человеческой субъективности» пролегает поле битвы, на котором каждый из нас вынужден искать свой путь. Стоит ли в этом поиске застревать в борьбе с очередным мифом, или важнее — строить культуру осознанного восприятия, заботы о себе и внимательности к фактам?
Открытый вопрос для размышления:
Если истина в медицине (и шире — в познании себя и мира) всегда балансирует между научными данными и человеческими страхами, каков тогда критерий подлинной мудрости? Быть может, она состоит не столько в знании, сколько в способности не терять человечности и открытости даже перед лицом неопределённости — и, принимая свои ограничения, не переставать искать правду, которая, возможно, всегда будет на шаг впереди.
А как вы отличаете личную убеждённость от критически проверенной истины — и насколько вы готовы изменить своё мнение, если появятся новые, непривычные факты?