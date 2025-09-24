Заказывайте свой генетический паспорт со скидкой 66% по промокоду PANCHIN23

Александр Панчин и популярный врач-эндокринолог Максим Кузнецов обсуждают псевдонаучные мифы, которые мешают людям быть по-настоящему здоровыми. Выясняют, почему медицинская информация может быть опасной и как отличить врача-блогера от мракобеса. Уничтожают БАДы и разбирают, как работают гормоны.

Максим Кузнецов, врач-эндокринолог: https://www.youtube.com/@medic_smith

Александр Приказчиков, врач-гастроэнтеролог: https://www.youtube.com/@gastroenterologist95

Аделина Вишнева, детский врач-эндокринолог: https://www.youtube.com/@doc.vishnevaa

Анна Тарайкович, детский врач-эндокринолог: https://www.youtube.com/@hormon.education

Александр Циберкин, врач-эндокринолог: t.me/funwithmedicine

Профессор Валентин Фадеев, врач-эндокринолог: https://www.youtube.com/@ProfFadeev

Александра Кузнецова, врач-педиатр: https://www.youtube.com/@docmed_sasha

Разбор доктора Берга (УДАЛЁН YouTube): https://scinquisitor.substack.com/p/doktor-berg

Подкаст Максима Кузнецова с Александром Панчиным: https://www.youtube.com/watch?v=6Wu8YUoIYfQ

ИСТОЧНИКИ: https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vROWR4iLqxVnU0kYwDaRCZFJA9OnBnyQdXJfJ3j4KchQokSjTtGYr_EMAAfjDmNfTIWohPl6YUplJI9/pub

00:00:00 Вступление. У меня в гостях врач-эндокринолог Максим Кузнецов

00:02:15 Насколько опасны антинаучные заблуждения с медицинской точки зрения?

00:05:08 Почему гормоны так важны? Топ-3 самых назначаемых гормонов

00:07:08 Реклама

00:09:52 Откуда миф об опасности приёма статинов?

00:13:50 О важности скептического мышления

00:16:57 Три медицинских мифа, которые необходимо отменить в первую очередь

00:19:06 Основные мифы о похудении

00:22:58 Оземпик — балансирование между пользой и риском

00:29:14 Лекционный тур «Радикальное продление жизни»

00:30:09 COVID-19: как отсутствие знаний и наличие страха рождают мракобесие

00:36:13 Ощущаются ли до сих пор отголоски постковидного синдрома?

00:37:42 В какие мифы верил доктор Кузнецов?

00:41:11 Доказательная медицина vs. мракобесие в России

00:50:01 «Скажу своё непопулярное мнение». Много ли хейтеров у доктора Кузнецова?

00:54:46 Стоит ли «разбирать» мракобесов?

01:00:22 Старение глазами эндокринолога

01:07:28 Клетчатка, семена чиа и прочие «суперфуды»

01:09:48 На кого рекомендует подписаться доктор Кузнецова

01:11:21 Три коротких медицинских совета

