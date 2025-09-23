Главная » Видео, Вооруженные силы, Творчество

Про связь на СВО

Переслано от: Дмитрий Пучков

Инженерный Z фронт: https://t.me/Military_engineer
ПриZрак Новороссии: https://t.me/ghost_of_novorossia
Помочь проектам ПриZрачной мастерской: https://t.me/ghost_of_novorossia/17750

Аудиоверсия: https://oper.ru/video/getaudio/interview_comms2.mp3

Комментарий редакции

Ключевые идеи, озвученные в данной беседе, и их анализ

1. Основная проблематика: связь как системное "узкое горлышко" СВО


Авторы разговора рассматривают обеспечение связью военных подразделений как ведущий, системный вопрос современной войны — своего рода нервную систему армии. Примечательно, что они выделяют не только технологические аспекты, но и организационные (взаимодействие, обучение, аудит, обратная связь, сопровождение после внедрения и т.д.), подчеркивая: техника, даже самая современная, не даст эффекта без грамотных пользователей и управления.

Аналогия: здесь связь выступает как кровеносная система в живом организме. От нее — её состояния, качества, гибкости — часто напрямую зависит эффективность всего "тела" военных действий. В этом контексте связист — не просто техник, а медиатор между технологией и человеческим фактором.

2. Практика и ошибки в поставках связи


Участники приводят конкретные ситуации — привычку выдавать подразделениям "железо" по запросу, не вникая в их реальные задачи и компетенции; а затем удивление, что это не приводит к налаживанию рабочей системы. Отсюда эволюция их подхода: вместо "раздать портативки" — двигаться к решениям "под ключ", с необходимым аудитом, обучением, выстраиванием под систему.

Философский взгляд: иллюзорность простого подхода ("раздай оборудование, и проблема решится") показывает, как легко человеку прельститься видимостью результата, когда на самом деле не хватает глубины и системности; типичная для любых организаций ловушка "решить проблему или просто успокоиться".

Историческая параллель: выдача оружия крестьянам или необученным ополченцам в разные периоды истории — неизменно приводила к тем же последствиям: без подготовки система разваливается.

3. Вопрос обучения и передачи компетенций


Отмечено, что большой запрос идет не только на "железо", но и на знания — образование, повышение квалификации, доступ к методическим материалам, самообучающие группы и постоянная обратная связь. Иллюстрация здесь — солдат, который через год-два не только осваивает новую для себя систему, но начинает учить других и двигаться дальше, самостоятельно углубляясь в новые области.

Психологический аспект: человеческое развитие часто идет от "слепого копирования" (дай мне стандартное оборудование) через кризис ("оно не работает так, как надо") к осознанности (что именно, зачем и как использовать), и, наконец, к творческому синтезу (обучение и помощь другим).

Аналогия с программированием: скрипт или библиотека бессмысленны без понимания архитектуры задачи; чтобы иметь реальную отдачу — нужно понимание интерфейса, возможностей и ограничений.

4. Организационные и культурные барьеры


Значительное внимание уделяется бюрократическим, инерционным аспектам: официальный статус гражданского оборудования (ДМР, кересаны и пр.) — оно используется везде, но формально "его как бы нет", в связи с чем нет ни штатной специализации, ни прозрачных норм распределения и планирования.

Социально-философское измерение: хорошо видно, как идея "формального порядка" нередко вырождается в отрыв от реальных потребностей, идущую бок о бок с корпоративной культурой "успокоения" вместо решения. Исторически такие разрывы недооценивались — до момента, пока система не сталкивалась с внешним вызовом.

5. Волонтерство и самостоятельно выстроенные системы


Беседа подчеркивает: эффективное решение — когда инициативные группы берут на себя не только донорскую или посредническую функцию, но действуют системно. Они закупают, обучают, сопровождают, выстраивают обратную связь, создают свои методички и образовательные курсы. Но парадокс в том, что даже с мизерными ресурсами они достигают иногда больше, чем официальные большие структуры.

Прагматический результат: волонтерство — ответ общества на лакуны или неэффективность государственных институтов. Но сами участники указывают, что их труд эффективен не благодаря, а вопреки барьерам; если бы штатное снабжение и обучение работало — волонтерство стало бы излишним.

6. Вызовы "тумана войны": раздражение, мошенничество, несовершенные схемы


Во время таких массовых сдвигов — всегда появляются люди, стремящиеся воспользоваться ситуацией ради выгоды (мошенники, недобросовестные поставщики, схемы перепродаж, попытки "нагреться"). Однако, со временем, по мере накопления опыта, репутация становится элементом фильтрации и самоочищения среды.

7. Рутинизация войны, социокультурная апатия, запрос на осознание


Завершающая часть — размышление о феномене "рутинизации" войны: для основной массы населения война становится где-то "далеко", ее хочется не замечать, а государственная медийная политика этого не препятствует. Между тем, противник, по анализу участников, как раз рассчитывает на этот фактор: "перетерпеть, истощить через продолжительность" и дождаться кризиса у оппонента.

Обобщение: победа требует не только фронтовых свершений — а и смены состояния общества с "спи, страна огромная" на "вставай, страна огромная". Мобилизация не столько административная или даже военная, сколько — ментальная, мировоззренческая.

---

Основные выводы


1. Решение проблемы связи — не выдача оборудования, а выстраивание целостной экосистемы обучения, контроля, сопровождения, постоянного аудита и обновления компетенций.
2. Инициатива и самоорганизация общества — жизненно важный элемент устойчивости системы в тех случаях, когда формальные структуры буксуют. Но этот труд не должен и не может подпитываться вечно: без штатного, организованного снабжения и обучения волонтеры будут вынуждены брать на себя то, что по смыслу должны делать профессионалы.
3. Различие между "решить проблему" и "успокоиться" — философский тест зрелости и результативности. Этот вопрос должен задаваться на всех уровнях — от бойца до министерства.
4. Ментальный и образовательный прогресс ("мое дело — разобраться и внедрить самому; помочь учиться другим") оказывается долговременным капиталом — важнее самой техники.
5. Множество "невыносимых" проблем имеют вполне прагматичные решения при переносе акцента с внешней атрибутики (выдача железа, создание комиссий, приказное давление) на встраивание живых обратных связей, развития сообществ и наставничества.
6. Открытое обсуждение и признание проблем — единственный путь к их устранению; паттерн "о проблемах не говорим — и их нет" гарантирует возврат к старым ошибкам.

---

Открытый вопрос


Если истина о состоянии армии и общества всегда ситуативна, преломляется через бюрократию, инерцию, личные страхи и корпоративные интересы — возможно ли когда-либо выстроить такую систему, где поддержание живой обратной связи, самообучения и внутренней честности будет не вынужденным "волонтерским подвигом", а естественной и поддерживаемой нормой в коллективном организме? Или же каждый кризис заново будет рождать эту самоорганизацию "снизу", пока не изменится культура управления?

Что, на ваш взгляд, все-таки глубже препятствует появлению живых, саморазвивающихся систем — недостаток ресурсов, "злой умысел" элит, или фундаментальное несовпадение между структурой военной (или бюрократической) логики и самой природой коллективного творчества?
Редактор: simple4o
Источник: https://rutube.ru/video/458d0925a834d30ff47e12b02b8e876a/
