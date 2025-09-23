Ответы на вопросы (22.09). Протоиерей Андрей Ткачёв
Каналы отца Андрея:
Царьград: https://tsargrad.tv
Дзен: https://zen.yandex.ru/andreytkachev__official
Telegram канал: https://t.me/videotca_Andrea
YouTube: https://www.youtube.com/@ПротоиерейАндрейТкачёв
Благотворительность: https://pay.cloudtips.ru/p/9a762c1a
Также: https://yoomoney.ru/to/410016173385332
https://dzen.ru/andreytkachev__official?donate=true
Комментарий редакции
1. Работа с грехом и самобичевание
В обсуждении вопроса о том, как не впасть в самобичевание после осознания своей греховности, Ткачёв различает буквально физическое самонаказание (исторические примеры — католические флагеллянты) и психологическую тенденцию к унынию, отчаянию и излишнему самоукору. Осознание своей слабости, по его мнению, не должно становиться поводом к самоупрекам, а должно вести к смирению и деятельному исправлению. Грех, который человек осознаёт и в котором кается, становится "топливом" для роста — здесь приводится мысль старца Паисия о том, что собственные ошибки могут стать стимулом для духовного восхождения.
2. Прощение и "оставление" грехов
В вопросе о значении слов "прощение" и "оставление" грехов в литургических текстах подчёркивается, что суть их близка: "оставить" — то же, что не вменять, забыть, перестать считать грех за человеком. Приводится аналогия с человеческими отношениями — когда простил действительно, значит больше не поминаешь плохое; если же простил, но продолжаешь помнить — это неполноценное прощение.
3. Церковные имена и святые покровители
Обсуждаются вопросы выбора святого покровителя для человека с "нетрадиционным" для православия именем. Протоиерей обращает внимание на условность понятий "православное имя", отмечая, что суть связана не с самим именем, а с почитанием святого, чьё имя человек носит (независимо от реального совпадения имён или дат). Можно заказывать икону малопочитаемого святого или выбрать себе покровителя по внутреннему отклику, установив с ним личную духовную связь.
4. Жизнь по заповедям Христа в современном мире
Особое место уделяется размышлениям об особенностях 21 века — "век всеобщей дозволенности", когда грехи не скрывают, а выставляют напоказ. Ткачёв видит принципиальное отличие эпохи не в изменении природы человека или греха ("всё уже было и раньше"), а в изменении отношения общества к этим явлениям — исчезновение стыда, нормализация и даже активная пропаганда разрушительных тенденций, особенно среди молодёжи и детей, под которую идёт целенаправленная работа. Противопоставляется этому зона "традиционных ценностей" (сегодня позиционируемая Россией), как попытка остаться в пространстве христианской морали. Однако святой призывается не уповать на мнимую свою праведность — и святой должен бодрствовать. Жизнь становится "полем битвы" между злом и добром, где душа человека — главная ставка.
5. О псалмах гнева и проклятия
Вопрос о "жестоких" псалмах (например, 108-й) комментируется Ткачёвым как не требующий буквального восприятия по отношению к личным врагам. Подобные тексты — часть духовной войны между царством Бога и силами зла, а не руководство к обыденной практике мести или ненависти к ближнему.
6. Работа с церковными книгами и полями
С практической стороны советуется не опасаться делать пометки, править опечатки в богослужебных книгах: поля для того и существуют; сам текст или сакральность книги от этого не страдают, если сохраняется уважение.
7. Ответственность крёстных
Нет универсальной методики для того, чтобы "гарантировать" духовное развитие крестника. Искренняя молитва, личный пример жизни и, по возможности, поддержка — всё, что крёстные могут действительно сделать, не контролируя окончательно свободу другого.
8. О поиске духовника и исповеди
Советуется дифференцировать вопросы — с повседневными ошибками можно идти к любому священнику, с серьёзными внутренними "узлами" — искать опытного собеседника даже в других городах, но не превращать каждую исповедь в драму "переворачивания глубин".
9. Полнота времени и спасения
Разъясняется, что "полнота времени" наступила с Рождением Христа, всё уже совершено (pleroma — греч. "полнота"), теперь остаётся только принять или не принять это спасение. Вся история становится ожиданием второго пришествия — и задача человека определиться по отношению к Богу, а не постоянно ждать или требовать новых "перемен".
10. Значение "оправданий" в псалмах
"Оправдания" — это синонимы законов, заповедей, уставов Божиих, их изучение и следование им — основа духовной жизни, выраженная в поэтической форме.
---
Выводы и размышления
В этой беседе ощущается напряжённая попытка найти точку опоры в хаосе метамодерного мира: с одной стороны, предельно трезвая констатация размытости нравственных границ, кризиса институтов и идентичностей; с другой — призыв опереться на личную духовную работу, связь с традицией, способность честно взглянуть на свою греховность и не захлебнуться в отчаянии. Истина, как следует из рассуждений Ткачёва, ситуативна — её нельзя ухватить окончательно, но можно стремиться к ней через повторяющееся покаяние, честность с собой и трезвое осмысление собственной жизни.
Свобода воли подчёркнута как неотъемлемое человеческое качество: ни крестные, ни родители, ни святой покровитель не могут распоряжаться чужой судьбой — возможно лишь молиться, поддерживать, давать пример.
Особо показателен взгляд на агрессивные тенденции современности: технологии и инфраструктура не сделали людей ни лучше, ни хуже по существу — изменилось лишь прикрытие, уровень дозволенности, степень видимости зла. Материалистической России, по его словам, выпал парадоксальный шанс защитить духовные смыслы; но даже этот шанс не гарантирует индивидуального спасения — всё решается в конкретной душе на глубине личного выбора.
Практическое отношение предлагается к ритуалам, текстам, именам: сакральность не в буквах, а в их смысле и внутренней жизни верующего человека.
По сути, звучит главный вызов: кризис универсальных ориентиров, невозможность найти единственно правильную метафизическую позицию или "волну спасения" — но, вместе с тем, неизменный призыв искать истину, пусть даже путём ошибок и "заново начинаемого" покаяния, раз за разом.
Открытый вопрос
Если истина о человеке всегда оказывается немного мимолётной — сегодня я уверен в своей правоте, а завтра вижу ложь и немощность своих позиций, — означает ли это, что путь к истине обязан быть бесконечным поиском, а не финальной находкой? Не является ли сама динамика внутренней борьбы и честного осмысления своей немощи тем самым "двигателем вверх", о котором говорит старец Паисий, и как тогда выстраивать свою жизнь — в режиме постоянной рефлексии или в акценте на простых, но значимых делах здесь и сейчас?
,..,PPPriveTT,..,
…”никто” не СОМНЕВАЕТСЯ,
…что ДЛЯ-ТОГО,чтобы житуха улучшилась…
…”нужно–молиться–и–каяться”…
…ОСОБЕННО “это” – НЫНЕшней “власти=МАСТИ” касается…
(“власти” которая:”едро$$нёй”(т.н.”гос#y#ОЙ”)называется…)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
- РЕЛИГИЯ “ей” – ВО-ВСЁМ помогает…
- которая ИЗ ТОГО-ЖЕ – “корыта”(БЮДЖЕТА)”хлебает”…
- эта “СЛАДКАЯ-ПАРОЧКА” – своими “законами” -
- ВСЮ Россию — ГРАБИТ и УГНЕТАЕТ…
- и то,что ЭТО ТАК – Вся Россия ЗНАЕТ!
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
…но ЭТОТ поп(яра)- ВЫНУЖДЕН “свою” ми$$iю выполнять…
…народные МАССЫ – К молениям-И-покаяниям ПРИЗЫВать…
…чтобы Люди НЕ вздумали – НЕ повиноваться и Протест’овать…
…ЭТОТ поп(яра)продолжает – РОЛЬ “хомута” ОЛИЦЕТворЯТЬ…
…классически: оБАРАНивать И оБОЛВАНивать…(ОБУЗДЫВАТЬ)!
##########################################################
:-)но ЭТОТ поп(яра)- СТАЛ Осознавать,
:-)что ЕМУ – всё Больше и Больше – ПЕРЕСТАЮТ доверять!
:-)Его РОЛЬ “ХОМУТА”(к людям)- Начинают Понимать!
:-)всё МЕНЬШЕ тех,кого он – “может” убеждать!
:-)Религию(ВСЕ “масти”)- Нужно В-музе(i)й СДАВАТЬ…:-)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
!Хватит:лбами в “крашеные-доски” СТУЧАТЬ и…
!и “ПОПЛАВКАМИ” — К небу стоять…
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
…УспокОЙтесь — “ОКОРМЛЁННАЯ-рать”…НЕ надо “верещать”…
= Валерий Бондарик.Эдмонтон.Канада. 23-9-25