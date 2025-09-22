СВО: боевые действия | Юрий Кнутов
Военный эксперт Юрий Кнутов анализирует учения «Запад-2020», тактическое ядерное сдерживание, эволюцию дронов и противодействия им, перестройку европейского ВПК и политические эффекты — от «стены дронов» до электромагнитного оружия.
00:00:00 — Введение: дроны, ПВО, ракеты
00:00:54 — Учения «Запад-2020»: Беларусь и Россия, состав участников
00:01:51 — Тактическое ЯО: «Искандер», «Орешек», задачи
00:02:27 — Польские дроны: провокация и ответные меры
00:04:19 — Российский этап: 100 тыс. человек, десант в Калининграде
00:06:41 — Мурманск: авиация, десант, пуск «Циркона» по земле
00:08:38 — Новые образцы: БПЛА, бронемашины, электро-мотоциклы, каски
00:10:55 — Реакция Запада: «шок», заявления Эстонии, консультации НАТО
00:11:33 — Купянск: тяжёлая обстановка и паника в Украине
00:12:43 — Экспонат-сюрприз: «труба» с транспортером, электромотоциклы
00:13:36 — Тактические приёмы: нестандартные решения
00:14:57 — Красноармейск: полукотёл и перебои снабжения
00:16:28 — ЕС за 2 года: перестройка ВПК, обучение на Украине
00:18:32 — Поставки: перерыв в переговорах, $500 млн вооружений от США (за счёт ЕС)
00:20:02 — Промышленность дронов: проекты Украины и Quantum Systems
00:24:14 — Эффективность БПЛА: лишь 15–20%, проблемы подготовки
00:25:36 — Новые соглашения: Литва, Франция, Филиппины; морские дроны
00:26:19 — Где производят: Германия — в Украине, прочие — у себя
00:27:15 — ИИ-дроны: автономный поиск и поражение, помехозащита
00:28:02 — Ретрансляторы: носители для увеличения дальности до 30 км
00:28:47 — Наземные БПЛА и «собаки»: доставка, эвакуация, охрана
00:30:43 — «Дроны против дронов»: контракты и практика
00:32:23 — Разведка онлайн: спутники + БПЛА, контртактика
00:33:31 — Мобильные группы ПВО: пикапы, ПЗРК, стрелковое
00:35:31 — Звукоулавливатели на вышках: пеленгация БПЛА
00:37:45 — Перехватчики: реактивные дроны против «камикадзе» и КР
00:38:39 — ОТРК «Сапсан»: попытки восстановления и удары по производству
00:39:56 — Ключи ПВО: сборка, склады, мобильные пуски
00:40:39 — Новые «защищённые» БПЛА и преодоление сетей
00:42:20 — Французская «Герань», китайские лазеры и ЭМ-пушки
00:43:19 — США: ЭМ-оружие против роев и по космическим целям
00:45:03 — «Стена дронов» в Прибалтике и Польше: РЭБ+РЛС+ЗРК+артиллерия
00:46:01 — Rheinmetall: зенитные орудия и апробация на Украине
00:46:56 — Вертолёты К-52 и другие: станции + ракеты против БПЛА
00:47:53 — ЭМ-пушки vs лазеры: надёжность и погодные ограничения
00:47:53 — Политический ракурс: колебания Трампа и оружейные интересы
00:48:43 — Контракты и прибыли: кто зарабатывает на войне
00:49:31 — ИИ-рывок: ускорение разработок и полигон технологий
00:50:24 — Риски ИИ в войне; сдержанность по ТЯО
00:51:22 — Перелом: Покровск, Красноармейск, Мирноград — возможный эффект
00:54:12 — Роль ПВО: «дроны как авиация», защита Москвы и регионов
Комментарий редакции
1. Особенности военных учений и тактическое развитие:
Юрий Кнутов начинает с обсуждения масштабных военных учений ("Запад"), прошедших на территории России и Беларуси. Отмечается изменение сценариев и техники — акцент на подготовке к применению тактического ядерного оружия, использовании современных систем вооружения и демонстрации возможностей высокотехнологических комплексов, таких как Искандер и Циркон. Указывается, что подобные маневры служат сдерживающим фактором — особенно на фоне перемещения больших сил НАТО к белорусской границе.
2. Технологическая революция и значение дронов:
Большая часть рассуждения посвящена глубокой трансформации вооружённой борьбы за счет массового внедрения беспилотников (дронов) и средств противодействия им (ПВО, РЭБ и мобильные группы, разработка лазерного и электромагнитного оружия). Отмечается, что дроны уже не просто вспомогательное средство, а фактический стратегический инструмент, формирующий тактику и ход боёв. Интересная, междисциплинарная аналогия проводится с инновационными подходами гражданской промышленности: война ускоряет развитие искусственного интеллекта (ИИ) и автоматизированной техники практически в разы по сравнению с мирным периодом.
3. Проблемы и ограничения новой техники:
Выделяется практическая, зачастую "несовершенная" сторона массового производства и применения дронов: не более 15–20% применяемых аппаратов достигают цели — остальное "уходит в трубу" из-за технических сбоев или недостатка навыков операторов. Даётся анализ, почему Украина и поддерживающие страны так сильно наращивают выпуск дронов: технологический прогресс компенсируется слабой практической эффективностью отдельных устройств.
4. Эволюция противодействия и гонка вооружений:
Подчеркивается, что именно рост значимости беспилотных систем формирует целый комплекс встречных контрмер — от мобильных ПВО-групп до программируемых снарядов, электронных и лазерных пушек. Перекликается опыт с историей — например, применение слухачей в ПВО времён Второй мировой войны сравнивается с использованием современных акустических датчиков и ИИ-расчёта траекторий.
5. Гуманитарное измерение и политический контекст:
Важный момент в оценке противостояния — понимание, что технологическая гонка приносит не только научно-технический прогресс, но и огромные жертвы, размывая ценность человеческой жизни. Кнутов говорит о коммерциализации войны: "одни теряют близких, другие зарабатывают огромные деньги", а развитие ИИ в военной сфере уже сейчас фактически приводит к массовым жертвам, что делает дискуссию об "опасности ИИ" не гипотетической, а абсолютно реальной.
6. Перспективы конфликта и состояние сторон:
Подытоживается, что ситуация на фронте для Украины ухудшается, о чём открыто говорят даже представители украинских властей. Поддержка, реструктуризация армий и промышленности со стороны ЕС и НАТО имеют ограниченные перспективы ускоренной реализации. Кнутов выражает мнение, что ключевые военные успехи могут изменить общественное настроение и создать возможности для мирного решения, хотя сейчас все стороны делают ставку исключительно на военные методы.
Выводы и философско-практические размышления
В этом видео Кнутов представлен не только в роли военного эксперта, но и как внимательный наблюдатель широкой панорамы социально-технологического сдвига. События вокруг СВО иллюстрируют, насколько сегодня истина и безопасность зависят не только от героизма военнослужащих или количества техники, но — в первую очередь — от гибкости мышления, технологической находчивости и акцента на гуманном измерении войны.
Любопытным образом обнаруживается парадокс: развитие автономной техники и ИИ в военной сфере происходит в симбиозе с "ручной смекалкой" — именно там, где техника еще несовершенна и уязвима, побеждает находчивость, а не численное превосходство. Это, пожалуй, напоминает и давние метафоры из мира программирования: в битве алгоритмов и хаоса "человек в петле" остается решающим — не идеал, а процесс, не догма, а постоянное адаптирование к меняющимся условиям.
Показана и обратная сторона такого развития — опасность превращения человека в винтик в гигантской машине технологизированного конфликта, где прибыль, быстрые инновации и интересы международных корпораций зачастую перевешивают стоимость человеческой жизни. Здесь лейтмотивом выступает критика идеализации прогресса — не стоит считать автоматизацию, ИИ или техническую мощь самоценностью, если они поражают самое человеческое — сострадание, осмысленное отношение к жизни, способность преодолевать страх и отчуждение.
Прагматика войны развивается по законам рынка и эволюции: выживает не только самый сильный, но и самый адаптивный. Однако всегда остается пространство для морального вопроса: готовы ли мы, следуя за техническим прогрессом, изменить отношение к смыслу войны и ценности человеческой жизни? Или новые машины и искусственный интеллект, ускоряющие ход истории, лишь обнажают старые, еще неразрешённые противоречия человеческой природы?
Открытый вопрос для размышления:
Как изменится восприятие войны и мира в обществе, если борьба людей будет постепенно вытесняться борьбой технологий — и останется ли в этом процессе пространство для личной ответственности, сострадания и поиска подлинной истины?