Военный эксперт Юрий Кнутов анализирует учения «Запад-2020», тактическое ядерное сдерживание, эволюцию дронов и противодействия им, перестройку европейского ВПК и политические эффекты — от «стены дронов» до электромагнитного оружия.

00:00:00 — Введение: дроны, ПВО, ракеты

00:00:54 — Учения «Запад-2020»: Беларусь и Россия, состав участников

00:01:51 — Тактическое ЯО: «Искандер», «Орешек», задачи

00:02:27 — Польские дроны: провокация и ответные меры

00:04:19 — Российский этап: 100 тыс. человек, десант в Калининграде

00:06:41 — Мурманск: авиация, десант, пуск «Циркона» по земле

00:08:38 — Новые образцы: БПЛА, бронемашины, электро-мотоциклы, каски

00:10:55 — Реакция Запада: «шок», заявления Эстонии, консультации НАТО

00:11:33 — Купянск: тяжёлая обстановка и паника в Украине

00:12:43 — Экспонат-сюрприз: «труба» с транспортером, электромотоциклы

00:13:36 — Тактические приёмы: нестандартные решения

00:14:57 — Красноармейск: полукотёл и перебои снабжения

00:16:28 — ЕС за 2 года: перестройка ВПК, обучение на Украине

00:18:32 — Поставки: перерыв в переговорах, $500 млн вооружений от США (за счёт ЕС)

00:20:02 — Промышленность дронов: проекты Украины и Quantum Systems

00:24:14 — Эффективность БПЛА: лишь 15–20%, проблемы подготовки

00:25:36 — Новые соглашения: Литва, Франция, Филиппины; морские дроны

00:26:19 — Где производят: Германия — в Украине, прочие — у себя

00:27:15 — ИИ-дроны: автономный поиск и поражение, помехозащита

00:28:02 — Ретрансляторы: носители для увеличения дальности до 30 км

00:28:47 — Наземные БПЛА и «собаки»: доставка, эвакуация, охрана

00:30:43 — «Дроны против дронов»: контракты и практика

00:32:23 — Разведка онлайн: спутники + БПЛА, контртактика

00:33:31 — Мобильные группы ПВО: пикапы, ПЗРК, стрелковое

00:35:31 — Звукоулавливатели на вышках: пеленгация БПЛА

00:37:45 — Перехватчики: реактивные дроны против «камикадзе» и КР

00:38:39 — ОТРК «Сапсан»: попытки восстановления и удары по производству

00:39:56 — Ключи ПВО: сборка, склады, мобильные пуски

00:40:39 — Новые «защищённые» БПЛА и преодоление сетей

00:42:20 — Французская «Герань», китайские лазеры и ЭМ-пушки

00:43:19 — США: ЭМ-оружие против роев и по космическим целям

00:45:03 — «Стена дронов» в Прибалтике и Польше: РЭБ+РЛС+ЗРК+артиллерия

00:46:01 — Rheinmetall: зенитные орудия и апробация на Украине

00:46:56 — Вертолёты К-52 и другие: станции + ракеты против БПЛА

00:47:53 — ЭМ-пушки vs лазеры: надёжность и погодные ограничения

00:47:53 — Политический ракурс: колебания Трампа и оружейные интересы

00:48:43 — Контракты и прибыли: кто зарабатывает на войне

00:49:31 — ИИ-рывок: ускорение разработок и полигон технологий

00:50:24 — Риски ИИ в войне; сдержанность по ТЯО

00:51:22 — Перелом: Покровск, Красноармейск, Мирноград — возможный эффект

00:54:12 — Роль ПВО: «дроны как авиация», защита Москвы и регионов

