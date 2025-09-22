Главная » Видео, Вооруженные силы

СВО: боевые действия | Юрий Кнутов

6 0
Переслано от: Книжный День

Военный эксперт Юрий Кнутов анализирует учения «Запад-2020», тактическое ядерное сдерживание, эволюцию дронов и противодействия им, перестройку европейского ВПК и политические эффекты — от «стены дронов» до электромагнитного оружия.

Книга "Невидимый враг. Кроты в сердце ЦРУ":
Ozon: https://www.ozon.ru/product/nevidimyy-vrag-kroty-v-serdtse-tsru-2680613470/
Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/495870117/detail.aspx?targetUrl=GP

Смотреть видео без цензуры на DeLib.ru: https://delib.ru

Boosty: https://boosty.to/den_club

Мы в других соцсетях
Telegram https: https://t.me/knijnij_den
VK https://vk.com/knizhnyjden
Дзен https://dzen.ru/knijnij_den
Сайт издательства "Наше Завтра" https://nzavtra.ru/
Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87
Встречи с авторами: https://den-magazin.ru/utm/97

00:00:00 — Введение: дроны, ПВО, ракеты
00:00:54 — Учения «Запад-2020»: Беларусь и Россия, состав участников
00:01:51 — Тактическое ЯО: «Искандер», «Орешек», задачи
00:02:27 — Польские дроны: провокация и ответные меры
00:04:19 — Российский этап: 100 тыс. человек, десант в Калининграде
00:06:41 — Мурманск: авиация, десант, пуск «Циркона» по земле
00:08:38 — Новые образцы: БПЛА, бронемашины, электро-мотоциклы, каски
00:10:55 — Реакция Запада: «шок», заявления Эстонии, консультации НАТО
00:11:33 — Купянск: тяжёлая обстановка и паника в Украине
00:12:43 — Экспонат-сюрприз: «труба» с транспортером, электромотоциклы
00:13:36 — Тактические приёмы: нестандартные решения
00:14:57 — Красноармейск: полукотёл и перебои снабжения
00:16:28 — ЕС за 2 года: перестройка ВПК, обучение на Украине
00:18:32 — Поставки: перерыв в переговорах, $500 млн вооружений от США (за счёт ЕС)
00:20:02 — Промышленность дронов: проекты Украины и Quantum Systems
00:24:14 — Эффективность БПЛА: лишь 15–20%, проблемы подготовки
00:25:36 — Новые соглашения: Литва, Франция, Филиппины; морские дроны
00:26:19 — Где производят: Германия — в Украине, прочие — у себя
00:27:15 — ИИ-дроны: автономный поиск и поражение, помехозащита
00:28:02 — Ретрансляторы: носители для увеличения дальности до 30 км
00:28:47 — Наземные БПЛА и «собаки»: доставка, эвакуация, охрана
00:30:43 — «Дроны против дронов»: контракты и практика
00:32:23 — Разведка онлайн: спутники + БПЛА, контртактика
00:33:31 — Мобильные группы ПВО: пикапы, ПЗРК, стрелковое
00:35:31 — Звукоулавливатели на вышках: пеленгация БПЛА
00:37:45 — Перехватчики: реактивные дроны против «камикадзе» и КР
00:38:39 — ОТРК «Сапсан»: попытки восстановления и удары по производству
00:39:56 — Ключи ПВО: сборка, склады, мобильные пуски
00:40:39 — Новые «защищённые» БПЛА и преодоление сетей
00:42:20 — Французская «Герань», китайские лазеры и ЭМ-пушки
00:43:19 — США: ЭМ-оружие против роев и по космическим целям
00:45:03 — «Стена дронов» в Прибалтике и Польше: РЭБ+РЛС+ЗРК+артиллерия
00:46:01 — Rheinmetall: зенитные орудия и апробация на Украине
00:46:56 — Вертолёты К-52 и другие: станции + ракеты против БПЛА
00:47:53 — ЭМ-пушки vs лазеры: надёжность и погодные ограничения
00:47:53 — Политический ракурс: колебания Трампа и оружейные интересы
00:48:43 — Контракты и прибыли: кто зарабатывает на войне
00:49:31 — ИИ-рывок: ускорение разработок и полигон технологий
00:50:24 — Риски ИИ в войне; сдержанность по ТЯО
00:51:22 — Перелом: Покровск, Красноармейск, Мирноград — возможный эффект
00:54:12 — Роль ПВО: «дроны как авиация», защита Москвы и регионов

#ЮрийКнутов #ПВО #дроны #РЭБ #Запад2020 #Циркон #Искандер #Украина #ЕС #НАТО #электромагнитноеоружие #лазеры #вертолеты #ВПК #военнаяаналитика #КнижныйДень #НашеЗавтра

Комментарий редакции

Ключевые идеи видео

1. Особенности военных учений и тактическое развитие:
Юрий Кнутов начинает с обсуждения масштабных военных учений ("Запад"), прошедших на территории России и Беларуси. Отмечается изменение сценариев и техники — акцент на подготовке к применению тактического ядерного оружия, использовании современных систем вооружения и демонстрации возможностей высокотехнологических комплексов, таких как Искандер и Циркон. Указывается, что подобные маневры служат сдерживающим фактором — особенно на фоне перемещения больших сил НАТО к белорусской границе.

2. Технологическая революция и значение дронов:
Большая часть рассуждения посвящена глубокой трансформации вооружённой борьбы за счет массового внедрения беспилотников (дронов) и средств противодействия им (ПВО, РЭБ и мобильные группы, разработка лазерного и электромагнитного оружия). Отмечается, что дроны уже не просто вспомогательное средство, а фактический стратегический инструмент, формирующий тактику и ход боёв. Интересная, междисциплинарная аналогия проводится с инновационными подходами гражданской промышленности: война ускоряет развитие искусственного интеллекта (ИИ) и автоматизированной техники практически в разы по сравнению с мирным периодом.

3. Проблемы и ограничения новой техники:
Выделяется практическая, зачастую "несовершенная" сторона массового производства и применения дронов: не более 15–20% применяемых аппаратов достигают цели — остальное "уходит в трубу" из-за технических сбоев или недостатка навыков операторов. Даётся анализ, почему Украина и поддерживающие страны так сильно наращивают выпуск дронов: технологический прогресс компенсируется слабой практической эффективностью отдельных устройств.

4. Эволюция противодействия и гонка вооружений:
Подчеркивается, что именно рост значимости беспилотных систем формирует целый комплекс встречных контрмер — от мобильных ПВО-групп до программируемых снарядов, электронных и лазерных пушек. Перекликается опыт с историей — например, применение слухачей в ПВО времён Второй мировой войны сравнивается с использованием современных акустических датчиков и ИИ-расчёта траекторий.

5. Гуманитарное измерение и политический контекст:
Важный момент в оценке противостояния — понимание, что технологическая гонка приносит не только научно-технический прогресс, но и огромные жертвы, размывая ценность человеческой жизни. Кнутов говорит о коммерциализации войны: "одни теряют близких, другие зарабатывают огромные деньги", а развитие ИИ в военной сфере уже сейчас фактически приводит к массовым жертвам, что делает дискуссию об "опасности ИИ" не гипотетической, а абсолютно реальной.

6. Перспективы конфликта и состояние сторон:
Подытоживается, что ситуация на фронте для Украины ухудшается, о чём открыто говорят даже представители украинских властей. Поддержка, реструктуризация армий и промышленности со стороны ЕС и НАТО имеют ограниченные перспективы ускоренной реализации. Кнутов выражает мнение, что ключевые военные успехи могут изменить общественное настроение и создать возможности для мирного решения, хотя сейчас все стороны делают ставку исключительно на военные методы.


Выводы и философско-практические размышления

В этом видео Кнутов представлен не только в роли военного эксперта, но и как внимательный наблюдатель широкой панорамы социально-технологического сдвига. События вокруг СВО иллюстрируют, насколько сегодня истина и безопасность зависят не только от героизма военнослужащих или количества техники, но — в первую очередь — от гибкости мышления, технологической находчивости и акцента на гуманном измерении войны.

Любопытным образом обнаруживается парадокс: развитие автономной техники и ИИ в военной сфере происходит в симбиозе с "ручной смекалкой" — именно там, где техника еще несовершенна и уязвима, побеждает находчивость, а не численное превосходство. Это, пожалуй, напоминает и давние метафоры из мира программирования: в битве алгоритмов и хаоса "человек в петле" остается решающим — не идеал, а процесс, не догма, а постоянное адаптирование к меняющимся условиям.

Показана и обратная сторона такого развития — опасность превращения человека в винтик в гигантской машине технологизированного конфликта, где прибыль, быстрые инновации и интересы международных корпораций зачастую перевешивают стоимость человеческой жизни. Здесь лейтмотивом выступает критика идеализации прогресса — не стоит считать автоматизацию, ИИ или техническую мощь самоценностью, если они поражают самое человеческое — сострадание, осмысленное отношение к жизни, способность преодолевать страх и отчуждение.

Прагматика войны развивается по законам рынка и эволюции: выживает не только самый сильный, но и самый адаптивный. Однако всегда остается пространство для морального вопроса: готовы ли мы, следуя за техническим прогрессом, изменить отношение к смыслу войны и ценности человеческой жизни? Или новые машины и искусственный интеллект, ускоряющие ход истории, лишь обнажают старые, еще неразрешённые противоречия человеческой природы?

Открытый вопрос для размышления:
Как изменится восприятие войны и мира в обществе, если борьба людей будет постепенно вытесняться борьбой технологий — и останется ли в этом процессе пространство для личной ответственности, сострадания и поиска подлинной истины?
Редактор: simple4o
Источник: https://rutube.ru/video/44cfd3ded0417f4af5f18e17a09d559e/
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Юрий Кнутов: «Это упреждающий удар»
«Мы просто делали свою боевую работу»: как танковый прорыв капитана Юрия Яковлева спас жизни российских миротворцев в Южной Осетии
Под Донецком ведутся активные боевые действия
Военные конфликты, кампании и боевые действия русских войск 860 - 2018 гг
Боевые действия в Карабахе. 27.09.2020. День
Боевые действия в Карабахе. Видео. 01.10.2020
"Военные конфликты, кампании и боевые действия русских войск 860–1914 гг."
Бойцы Нацгвардии рискуют остаться без статуса участника боевых действий (видео)

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru