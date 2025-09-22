Развал образования, или Почему в России не хватает личностей | Андрей Школьников
Геостратег Андрей Школьников объясняет причины и следствия острого дефицита в России реальных лидеров и руководителей
Комментарий редакции
1. Различие понятий "лидер", "руководитель", "менеджер" и "администратор"
— Лидер — это человек, который ведёт за собой, вдохновляет, берёт на себя творческие риски и способен решать радикально новые задачи, требующие интуиции и внутреннего огня. Лидеров мало по природе, и их нельзя вырастить «по учебнику».
— Руководитель — это прежде всего организатор, способный собрать команду, выявить и раскрыть сильные стороны людей, обеспечить работу сложных, форс-мажорных процессов. Важно, что хороший руководитель — не инструктор в полном смысле, а гармонизатор и дирижёр.
— Менеджер — скорее администратор, работающий по шаблону, следящий за выполнением инструкций и отчётами. Современная образовательная система (как в России, так и во многом в мире) поставляет преимущественно менеджеров-администраторов, а не лидеров и полноценных руководителей.
2. Кризис образования и нехватка самостоятельных личностей
— Образование с начала нулевых (особенно после разрушения советской системы) фокусируется на стандартизации, алгоритмизации и подготовке «винтиков» в корпоративной машине.
— MBA и аналогичные программы делают продвинутых администраторов, но не формируют творческих руководителей. Настоящее управленческое образование должно быть глубоким, фундаментальным, с серьёзным блоком психологии и понимания людей.
3. Роль социокультурных институтов (например, комсомола) в поднятии новых руководителей
— Социальные лифты, такие как комсомол, действительно давали шанс вырасти организаторам, но сами институты были несовершенны, не заботились о моральном фильтре; поэтому среди «воспитанников» комсомола было много людей без устойчивых ценностей.
— Сегодняшние попытки механически повысить статус учителя или организатора (например, через зарплаты или льготы) не приведут к результату, если не будет отбора на основе внутренней инициативы, энтузиазма и готовности к творческому подвигу.
4. Готовность структуры к переменам и роль кризисов
— В эпоху быстрых перемен и кризисов именно отсутствие лидеров и руководителей грозит обернуться катастрофой для целых институтов и отраслей. Необходима массовая «чистка» организаций от бессодержательных «эффективных менеджеров», иначе они могут не выжить в новых условиях.
5. Пути перезапуска образования и отбора талантов
— Необходимо реформировать образовательную систему: новые учебники уже внедряются, но требуется трансформация системы, последовательная и поэтапная — нельзя всё сломать сразу.
— Первыми должны быть выявлены и поддержаны энтузиасты, носители творческой инициативы, а основное «тело» профессионального сообщества набирать уже после того, как костяк энтузиастов будет сформирован.
— Осознанное терпение, постепенность и органическое развитие, а не искусственное стимулирование через внешние блага, приведёт к появлению настоящих личностей и руководителей.
Вывод и философская рефлексия:
Лейтмотив всей беседы — трагедия современного образования и управления в том, что оно подменяет суть процедурой: вместо взращивания личностей, способных вести за собой, строить новое и нести ответственность, общество производит администраторов, привыкших к шаблонам и отчётности. Лидеры редки и невыносимы для системы; руководителей мало, поскольку путь к этому статусу требует реального опыта и мудрости, которые нельзя получить формально.
Парадоксально, но для настоящего развития — будь то страны, компании или, шире, цивилизации — важны именно те люди, кто выходит за пределы рутинных алгоритмов, способен видеть целое, творить новое и при этом гармонизировать коллектив и процессы. Такой человек — не всегда самый умный или исполнительный, но самый целостный и сознательный.
Система образования, чтобы перестать дробить личность и лишать людей инициативы, должна перестраиваться медленно, органично, «от энтузиастов» — а не сверху и не за счёт механических мер, вроде повышения зарплат. Здесь возникает вечный вопрос ответственности: что важнее для общества — удобная управляемость или подлинное лидерство, даже если оно разрушает устои и требует постоянного переосмысления?
И в завершение — тот вопрос, который невольно поднимает вся эта дискуссия:
Может ли система самой себя реформировать настолько, чтобы не подавлять настоящих личностей, или любой крупный институт неизбежно закостеневает и вытесняет творческое начало? Остаётся ли у образования шанс вновь стать средой рождения личностей — или же истина в том, что всякая эпоха, по-своему, лишь временно открывает это пространство для немногих?