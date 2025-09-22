Литва сносит последние ЛЭП на границе с Россией, преподнося это как великую победу в борьбе за энергонезависимость. Но что на самом деле стоит за этим громким и пафосным решением из Прибалтики? Борис Марцинкевич с иронией разбирает, почему демонтаж проводов – это скорее политический театр, чем реальный шаг к безопасности. Какие последствия ждут Калининград и саму Литву, и почему в Центральной Азии строят гигаваттные ГЭС, пока в Прибалтике празднуют сдачу ЛЭП в металлолом? Подробнее в новом видео

00:00 Прибалтика РВЕТ СВЯЗИ с Россией: Демонтаж ЛЭП

01:27 Отказ от РФ: Иллюзия независимости Литвы, Латвии и Эстонии

02:32 Импорт Электроэнергии: Реальная Картина Зависимости Прибалтики

03:52 Главные Интриги МАГАТЭ: Запрет Ударов по Ядерным Объектам

05:00 Компетентные Власти Украины": Абсурдная Резолюция по ЗАЭС

06:43 Иран отступает? Давление США в МАГАТЭ

08:03 Двойные Стандарты МАГАТЭ: Почему Агентство Теряет Авторитет

09:00 Росатом в Вене: Признание Лидерства на Фоне Критики

12:14 80 лет Атомной Промышленности России: Выставка Росатома

14:11 Пакистан и Саудовская Аравия: Новый Ядерный Союз?

15:26 Поддержите Независимую Аналитику: Как Помочь Каналу

