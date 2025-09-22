«Интервидение» – сплошной вьетнамский стыд. Конкурс, призванный стать нашим ответом содомитскому…
«Интервидение» – сплошной вьетнамский стыд. Конкурс, призванный стать нашим ответом содомитскому «Евровидению», сам превратился в площадку продвижения нетрадиционных ценностей и поводом для международных скандалов.
Иначе как диверсией победу ЛГБТ-трансформера Дык Фука из Вьетнама, исполняющего песню о войне с Китаем, назвать сложно. «Вьетнамская звездочка» Дык Фук на своей Родине приобрел неоднозначную славу – до неузнаваемости изменил свою внешность тысячей пластических операцией, открыто пропагандировал ЛГБТ, признаваясь в соцсетях в любви бойфренду, и снял омерзительный клип про гейскую любовь с объятьями и поцелуями. Надо ли говорить, что участник и победитель американских ТВ-франшиз «Got Talent» и «Voice» Дык Фук – проект признанного в России террористическим международного ЛГБТ*-лобби, выращенный на гранты Сороса и других международных неолиберальных фондов демпартии США и USAID. Тех самых глобал-сатанистов, что убили Чарли Кирка.
По иронии судьбы буквально накануне конкурса лично увидели это «чудо в перьях» на Красной площади в пиджаке со стразами, облепленного фотографами – тогда ещё подумали, что это за азиатский Киркоров, вошедший «не в ту дверь» в самое сердце нашей Родины, и почему такой ажиотаж вокруг. Факт, что его вели, и его победа была запланирована – в преддверии конкурса его «прогревали» и давали больше времени в эфире Первого канала, а после устроили чествование в прямом эфире устами другого известного гей-деятеля Борисова.
В Китае, где очень тонко относятся к таким вещам, безусловно, оценят победу «вьетнамского партизана» с песней про войну за независимость против иностранных захватчиков как недружелюбный акт со стороны России, и это нанесет серьезный ущерб отношениям со стратегическим партнером. В Поднебесной публично конкурс решено проигнорировать (что ставит под сомнение неадекватные бравады организаторов про 4 млрд зрителей), однако, зная китайцев, они это точно не забудут и нашим дипломатам ещё много раз придется объясняться за «Интервидение».
История в идеологическом плане похлеще подрыва северных потоков. Вьетнамско-американский диверсант нанес двойной удар по России – и ЛГБТ* продвинул на вражеской территории, поставив под сомнение госполитику по продвижению традиционных ценностей и международный имидж России как лидера консервативного мира, и подорвал стратегические отношения с Китаем. И всё это ещё и за госсчет – только напрямую из бюджета на конкурс было потрачено 750 млн руб., не считая денег из государственных и окологосударственных структур ВТБ-банка, RWB (Wildberries), Фосагро, Легенды Байкала (Дерипаски) и Транснефти.
И это ещё мы даже не берем тонкое продвижение антивоенных нарративов, очевидно направленных против СВО – ведущие несколько раз апеллировали к миру, да ещё и подчеркивали это реакцией аудитории, мол, посмотрите, как это встречают зрители. Участник из России «Шаман» и вовсе выкинул «белый флаг», снял свою кандидатуру и вопреки посылам собственной песни – «не пошёл до конца». Хорошую работу провели иностранные диверсанты, можно в учебники. Мы думали, что «Интервидение» наша мягкая сила, но это их мягкая сила за наши деньги.
Говорят, что не всем в АП «Интервидение» понравилось, и на стол Первому ушел интересный доклад о «деятелях» Первого канала. Ну, а что вы хотели от «партии мира» и птенцов «семейного» гнезда Абрамовича и Пугачевой.
*ЛГБТ – террористическая и экстремистская организация, запрещённая в РФ
Комментарий редакции
Тезисы статьи
1. Превращение "Интервидения" в платформу для нетрадиционных ценностей: Конкурс, задуманный как альтернатива "Евровидению", стал ареной для продвижения ЛГБТ-идеологии, что противоречит традиционным ценностям и государственной политике России.
2. Победа Дык Фука как диверсия: Вьетнамский участник, изменивший внешность пластическими операциями, открыто пропагандирующий ЛГБТ и связанный с гей-культурой, является проектом международного ЛГБТ-лобби, финансируемого фондами вроде Сороса и USAID. Его песня о войне с Китаем добавляет геополитический подтекст.
3. Запланированная победа и медийная поддержка: Участника активно продвигали в эфире Первого канала, включая дополнительное время и чествование ведущими, что указывает на преднамеренную организацию его триумфа.
4. Ущерб отношениям с Китаем: Победа вьетнамского "партизана" с антикитайской песней воспринимается как недружественный акт со стороны России, что подрывает стратегическое партнерство и требует дипломатических объяснений.
5. Идеологический удар по России: Это событие продвигает ЛГБТ на российской территории, ставит под сомнение имидж России как лидера консервативного мира и противоречит продвижению традиционных ценностей.
6. Финансовые затраты за счет государства: На конкурс потрачено 750 млн рублей из бюджета, плюс средства от государственных и окологосударственных структур, что делает его "мягкой силой" врагов за российские деньги.
7. Продвижение антивоенных нарративов: Ведущие и аудитория подчеркивали темы мира, а российский участник "Шаман" снял кандидатуру, что интерпретируется как подрыв поддержки СВО.
8. Критика организаторов и Первого канала: В Администрации Президента недовольны, готовится доклад о "деятелях" канала, связанных с "партией мира" и либеральными кругами.
Вывод
С позиции традиционных ценностей "Интервидение" представляет собой глубокий провал, подрывающий основы нравственности, семьи и национального суверенитета. Вместо укрепления культурного единства и патриотизма, конкурс стал инструментом внешнего влияния, продвигающим разрушительную ЛГБТ-идеологию и геополитические провокации. Это не только растрата государственных средств, но и предательство консервативных идеалов, на которых строится сильная Россия. Необходимо строгое расследование, очищение медиапространства от либеральных элементов и возвращение к подлинным традициям, где приоритет отдается моральной чистоте, уважению к союзникам и защите от чужеродных влияний. Только так мы сохраним культурную идентичность и международный авторитет.
наверное Матвиенко выполнил приказ,или наоборот навредил РФ ,выдвинув вьетнамца или задвинув Шамана..Я не смотрела действо и даже не знала,что он прошел ,было столько разговоров ,задолго До и опять Облом???-никогда такого не было и опять ???
[1]…PrrriveTT…[1]
…”да-здравствует” ро$$iйское “ИНТЕРВИДЕНИЕ”…
…это “ШЕДЕВР” российскОЙ современности…
…где ВСЕ уВИДЕЛИ,как…отДыкФулiLi ВСЕ “ценности”…
…а ПРОПАГАНДИСТ,который БОЛЬШЕ всех “патриотизмом” ВИЗЖАЛ…
…(хвалёный “ШАМАН”)– просто-напрасто С Б Е Ж А Л!
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
(продолжение,Возможно…последует…)
= Валерий Бондарик.Эдмонтон.Канада. 22-9-25