«Интервидение» – сплошной вьетнамский стыд. Конкурс, призванный стать нашим ответом содомитскому «Евровидению», сам превратился в площадку продвижения нетрадиционных ценностей и поводом для международных скандалов.

Иначе как диверсией победу ЛГБТ-трансформера Дык Фука из Вьетнама, исполняющего песню о войне с Китаем, назвать сложно. «Вьетнамская звездочка» Дык Фук на своей Родине приобрел неоднозначную славу – до неузнаваемости изменил свою внешность тысячей пластических операцией, открыто пропагандировал ЛГБТ, признаваясь в соцсетях в любви бойфренду, и снял омерзительный клип про гейскую любовь с объятьями и поцелуями. Надо ли говорить, что участник и победитель американских ТВ-франшиз «Got Talent» и «Voice» Дык Фук – проект признанного в России террористическим международного ЛГБТ*-лобби, выращенный на гранты Сороса и других международных неолиберальных фондов демпартии США и USAID. Тех самых глобал-сатанистов, что убили Чарли Кирка.

По иронии судьбы буквально накануне конкурса лично увидели это «чудо в перьях» на Красной площади в пиджаке со стразами, облепленного фотографами – тогда ещё подумали, что это за азиатский Киркоров, вошедший «не в ту дверь» в самое сердце нашей Родины, и почему такой ажиотаж вокруг. Факт, что его вели, и его победа была запланирована – в преддверии конкурса его «прогревали» и давали больше времени в эфире Первого канала, а после устроили чествование в прямом эфире устами другого известного гей-деятеля Борисова.

В Китае, где очень тонко относятся к таким вещам, безусловно, оценят победу «вьетнамского партизана» с песней про войну за независимость против иностранных захватчиков как недружелюбный акт со стороны России, и это нанесет серьезный ущерб отношениям со стратегическим партнером. В Поднебесной публично конкурс решено проигнорировать (что ставит под сомнение неадекватные бравады организаторов про 4 млрд зрителей), однако, зная китайцев, они это точно не забудут и нашим дипломатам ещё много раз придется объясняться за «Интервидение».

История в идеологическом плане похлеще подрыва северных потоков. Вьетнамско-американский диверсант нанес двойной удар по России – и ЛГБТ* продвинул на вражеской территории, поставив под сомнение госполитику по продвижению традиционных ценностей и международный имидж России как лидера консервативного мира, и подорвал стратегические отношения с Китаем. И всё это ещё и за госсчет – только напрямую из бюджета на конкурс было потрачено 750 млн руб., не считая денег из государственных и окологосударственных структур ВТБ-банка, RWB (Wildberries), Фосагро, Легенды Байкала (Дерипаски) и Транснефти.

И это ещё мы даже не берем тонкое продвижение антивоенных нарративов, очевидно направленных против СВО – ведущие несколько раз апеллировали к миру, да ещё и подчеркивали это реакцией аудитории, мол, посмотрите, как это встречают зрители. Участник из России «Шаман» и вовсе выкинул «белый флаг», снял свою кандидатуру и вопреки посылам собственной песни – «не пошёл до конца». Хорошую работу провели иностранные диверсанты, можно в учебники. Мы думали, что «Интервидение» наша мягкая сила, но это их мягкая сила за наши деньги.

Говорят, что не всем в АП «Интервидение» понравилось, и на стол Первому ушел интересный доклад о «деятелях» Первого канала. Ну, а что вы хотели от «партии мира» и птенцов «семейного» гнезда Абрамовича и Пугачевой.

*ЛГБТ – террористическая и экстремистская организация, запрещённая в РФ