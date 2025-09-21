Прямая экономическая демократия: техника готова, дело за людьми! // Алексей Сафронов. План А
#социализм #прямаядемократия #соцдемократия
Первый выпуск серии «СоциализМЫ» с рассказом о технических возможностях перехода к прямой демократии. Выборы депутатов могут быть заменены выбором варианта экономической программы. Правительство превратится в наемных менеждеров-исполнителей воли народа вместо того, чтобы руководить от его имени. Алгоритмы упорядочат голосование, делая обсуждение более конструктивным, а нейросети готовят краткие справки по любому вопросу, помогая принимать взвешенные решения. Фантастика? Но технически это возможно уже сегодня.
Комментарий редакции
Ключевые тезисы:
1. Непредсказуемость будущего и риски догматизма.
Автор подчёркивает: никто не может с точностью предсказать, каким будет социализм будущего, а попытка рисовать детальные схемы в отрыве от реальных обстоятельств превращается в бесполезную фантазию. Прогресс сам по себе не происходит — перемены зависят от конкретных людей и условий.
2. Технологическая зрелость инфраструктуры для новой демократии.
Уже существует достаточно технологий и коммуникационных механизмов, которые при иных общественно-политических условиях могли бы стать «строительными кубиками» для новой экономической системы. Примеры — электронные системы голосования, специализированные приложения, ИИ-аналитика.
3. Критика текущей модели управления.
Современные государства, даже используя цифровые технологии, в основном сохраняют патерналистский характер: решения принимаются чиновниками и капиталистами, а простые граждане отчуждены от реального управления. Программы развития часто делаются «для галочки» или в чьих-то частных интересах.
4. Прямая электронная демократия как альтернатива.
Вместо привычной выборной системы, автор предлагает модель, в которой граждане формируют конкретные наказы или заказы для управленцев, а те конкурируют между собой за право их реализовать. Решения становятся коллективным продуктом, а наёмные управленцы — исполнителями воли общества.
5. Преодоление возражений против прямой демократии.
- Аргумент о некомпетентности граждан парируется экономическими аналогиями (ролевыми играми, где каждый распоряжается ограниченным бюджетом), а также технологией: специализированная информация, обучение, фильтрация допусков по теме.
- Тезис об атомизированности общества и отсутствии инициативы видится следствием целенаправленных политик и может быть преодолён с помощью поощрений, обучения, примеров коллективного действия.
6. Возможности ИИ и цифровых платформ.
Цифровые механизмы способны не только собирать мнение людей, но и помогать им осваивать экономическую грамотность, отслеживать исполнение решений, получать информацию о ходе любых проектов и голосований.
7. Главная проблема — не техническая, а политическая и организационная.
Уже сейчас доступна почти вся необходимая технологическая база. Препятствием остаётся отсутствие реальной воли элит делегировать власть обществу, а также необходимость воспитывать у людей опыт и культуру участия в управлении.
Выводы:
Сафронов подходит к проблеме будущего социализма и демократии как гибкому, открытому процессу, напрямую зависящему от адаптивности общества и возможностей самоорганизации. Он убеждён, что инструменты есть — вопрос лишь в том, захотят ли люди (и, главное, те, кто у власти) их применять. В будущем, вероятно, ключевой задачей станет не создание технологий, а формирование политической и гражданской субъектности: переход от «подданных» к ответственным участникам экономической и общественной жизни.
Практический смысл рассуждений состоит в том, чтобы не ожидать автоматического наступления лучшего будущего, а осознанно обсуждать и строить его из уже имеющихся компонентов, опираясь на реальные интересы людей, а не на абстрактные утопии.
Открытый вопрос, рождающийся из этой беседы:
Готовы ли мы, как общество, принять на себя не только право, но и ответственность за формирование и реализацию экономических и политических решений? И если технические инструменты уже в руках, что мешает нам перейти от пассивного наблюдения к сотворчеству собственной реальности?