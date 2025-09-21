Главная » Видео, История

Почему флотские офицеры не любили судовых священников? / Созонт Сингх и Егор Яковлев

23 1
Переслано от: Цифровая история

Собственным военным флотом Россия обзавелась при Петре I. Тогда же появились и корабельные священники. Император изучал европейский опыт. И обратил внимание на «морских» священнослужителей, которые в Англии существовали с XVI века. Вернувшись на Родину, Петр перенес эту практику на отечественную почву. Служба у судовых священников была тяжелая и неблагодарная. Но их роль в поддержании боевого духа невозможно преуменьшить. Особенно в период Русско-японской войны. На крейсере «Варяг» служил отец Михаил Руднев. Во время тяжелого боя он напутствовал умирающих моряков, утешал страждущих и воодушевлял сражавшихся. Как и офицеры, священник удостоился Георгия 4-й степени.

Как происходило становление института флотских священников в России? Разбираемся в программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым на радио Sputnik.

Гость эфира: кандидат исторических наук, научный сотрудник ПСТГУ Созонт Сингх.

Аудиоверсия: https://disk.yandex.ru/d/q74mu8n_-wLFiA

Telegram-канал Созонта: https://t.me/PiratskiyHronist

Экскурсии «Цифровой истории»: https://vk.com/egortrip

Уникальные ролики и тексты, которых нет в открытом доступе — на наших платных платформах:
«Boosty» — https://boosty.to/d_history
«Sponsr» — https://sponsr.ru/dhistory/

Поддержать проект «Цифровая история»:
«Сбербанк МИР»: 2202 2068 9507 7811
«Спонсорство» на YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCmNDf2w5wy9m61bq7IqmWZg/join

Книжный магазин «Цифровая история»: https://digital-history.ru/

Наши площадки:
YouTube — https://www.youtube.com/@dhistory
ВК — https://vk.com/dighistory
Телеграм — https://t.me/egoryakovleff
RuTube — https://rutube.ru/channel/23600725/
Дзен — https://dzen.ru/dhistory

#флотроссии #историяроссии #морскиесражения

Комментарий редакции

Ключевые тезисы


1. История судовых священников — общий европейский опыт
Институт судовых священников возник в Европе в эпоху географических открытий, чтобы обеспечить религиозную поддержку моряков, которые испытывали страх умереть вне церковной земли. Этот опыт был перенят и Россией при создании флота Петром I.

2. Социальное положение и роль священника на флоте
- Из-за специфики флотской жизни и длительных походов, на корабли обычно направлялись либо монахи, либо вдовые священники, нередко с низким уровнем образования или проблемной репутацией.
- Священники были чужеродной фигурой для команды: их не воспринимали "своими" ни матросы, ни офицеры, из-за изоляции сословной и профессиональной. Матросы видели в них лишь исполнителей религиозных обрядов, а офицеры—пищевых “нахлебников” и людей плавающей, маргинальной категории.

3. Причины неприязни со стороны офицерского корпуса
- Священники не проходили специальной военной подготовки и плохо ориентировались в специфике корабельной жизни.
- Их уровень образования часто был ниже, чем у офицеров.
- Жалование и социальный статус судового священника были значительно ниже, чем у младшего офицерского звена. Еда за общим столом (за счет офицеров) воспринималась как “иждивенчество”, что порождало уничижительное отношение ("кормим попа и кота").
- В конце XIX — начале XX века, по мере роста образовательной и культурной дистанции, священники становились объектом насмешек.

4. Функция священников на флоте
- Духовное окормление, организация богослужений, исповедь, отпевание умерших.
- Военизированная и даже политическая поддержка — проповеди "за царя и отечество"; попытки церковного начальства использовать судовых священников в качестве одного из инструментов контрреволюционной или патриотической пропаганды.
- Священникам поручали формальные задачи воспитания верности престолу, но большая часть офицеров к церковным ритуалам относилась формально, а иногда даже с насмешкой.

5. Двойное подчинение и неясность статуса
- Священник имел двойное подчинение: флотскому начальству и церковному управляющему (ведомству военного морского духовенства), но на практике был полностью зависим от офицеров и корабельного командира.

6. Переломные моменты и реформы
- Были проведены попытки реформировать подготовку и статус военных священников: короткий эксперимент Павла I с особой военной семинарией, кадровые реформы начала XX века, повышение образования к 1911 году. Однако на восприятие и социальную дистанцию это повлияло мало.
- Несмотря на героизм в Русско-японскую войну, отношение к ним практически не изменилось.

7. Успех — всегда личная заслуга
Были исключения: отдельные священники оказывались уважаемыми, если отличались харизмой, культурой, умели найти общий язык и с командой, и с офицерами. Судьба ирмонаха Алексея Конешникова—характерный пример амбивалентности статуса, таланта и трагизма положения.

8. Революционные события
- В период революций положение священников становилось еще более шатким: матросы, часто носители революционных настроений, видели в них часть угнетающей власти. Офицеры не защищали их авторитета.
- Церковным властям приписывались задачи борьбы с революционной пропагандой, хотя сами священники не были к этому подготовлены и чувствовали себя не на своем месте.

9. Социальные функции и неиспользованный потенциал
- Некоторые священники пытались занять вакуум в культурном и образовательном досуге матросов (открывали библиотеки, организовывали лекции, учили читать и писать), но зачастую этот потенциал был не реализован в полной мере.

10. После революции 1917 года
- Институт военного морского духовенства был ликвидирован; многие судовые священники стали жертвами репрессий, но судьба конкретного человека сильно зависела от его личности и отношения команды.

Общий вывод


В этом обсуждении раскрывается сложность и противоречивость позиции судовых священников в Российском императорском флоте эпохи конца XIX — начала XX века. Их воспринимали скорее как “чужих” — не полностью своих ни для матросов, ни для офицеров. Это было обусловлено:
- неявной профессиональной границей,
- социальной и образовательной разобщенностью,
- хронической неясностью статуса,
- неспособностью (за редкими исключениями) стать посредниками между "лагерями" на корабле.

С одной стороны, институт церковного окормления был важнейшей частью цивилизационной традиции России (и Европы), обеспечивая людям психологическую и “экзистенциальную” поддержку в экстремальных морских условиях, а с другой — его не смогли органично встроить в военную иерархию модернизирующегося флота. Попытки использовать их для политической агитации были малоэффективны: они зачастую не понимали ни революционный дискурс, ни психологии новых матросских масс.

Каждый пример уважения или влияния — это результат не должности, а личных качеств священника, его таланта, харизмы, эмпатии. Объективно, священникам редко удавалось стать “мостом” между сословиями и смягчить внутренние конфликты, однако в отдельных случаях они проявляли подлинную человечность и даже героизм.

Практическое размышление


В истории российских судовых священников возникает вопрос о невозможности механического “прививания” традиционного института к изменяющейся социальной и профессиональной ткани общества. Там, где институт не адаптируется к духу времени и внутренней структуре коллектива — любой, даже сакральный статус, становится формальностью, предметом иронии или, в лучшем случае, индивидуального респекта.

Другими словами, здесь видна универсальная проблема: формально значимая фигура вне реальных механизмов влияния и доверия оказывается маргиналом, если не находит своего живого смысла “здесь и сейчас”, своей миссии для конкретных людей, с которыми она взаимодействует.

Вопрос к размышлению


Каким должен быть диалог между традицией и современностью, чтобы институт (будь то религиозный или иной) не просто сохранял ритуалы прошлого, но реально помогал людям в новых социальных условиях и способствовал внутреннему единству коллектива — даже если сами “правила игры” изменяются столь стремительно? Может ли истинный авторитет без реальной эмпатии и личного пример служения устоять перед лицом изменений?
Редактор: simple4o
Источник: https://rutube.ru/video/68d1ce5acae932d96adca9355d0725f7/
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
В.А.Чудинов. Почему в школе не любят русский язык
Почему Прибалтика нас не любит: взгляд оттуда
Почему в школе не любят русский язык?
Почему современные дети не любят учиться, не умеют терпеть и с трудом переносят скуку
Операция «Марс»: почему эту битву не любят вспоминать, хотя она важнее Сталинградской? (ВИДЕО)
Полиция тоже не любит эту власть
Почему Украина - не Латинская Америка?
Афганцы 30 лет спустя: «Кто сказал, что мы не любим американцев? Мы их ненавидим!»
Один комментарий » Оставить комментарий
  • 2219 1907
    Valeriy Bondarik два часа назад

      ,..,pRRRiveTT…

      …Следующее – оно-вот-ТАКое…

      _В то время,ВО-флоте – ПОПы…были ЧУЖИМИ!
      _Их НЕ только там – СЧИТАЛИ такими…
      _По палубам ПОПы…свободно НЕ ходили…
      _Их,на кораблях – Реально НЕ любили…
      _Они — ПСИхологическим ДИСбалансом БЫЛИ…
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

      :–)ТАМошний ПОП – Реально “СТРАДАЛ”…
      :–)Вопрос(ИЩЕ):”ну и ПАЧАМУ,т.н.”бОХ” – Это ДОПУСКАЛ…
      :–)СЛАБОвато “бОХ” – Там ПОПов “защищал”…
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

      ! Времена Те Славные – Нужно ВОЗВРАЩАТЬ!
      ! но И Ныне ПОПов – НА кораблях НЕ сыскать!
      ! По-прежнему НЕ любит – их ФЛОТская Рать!
      ! В штатах Команд(ы)– их НЕ видать…!
      ! Эту Практику НА ВСЮ Армию – Нужно распространять!!!
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

      -> Военные ДОЛЖНЫ – Здравомыслящими Быть!
      -> Они “ХОМУТ” религии – НЕ должны на-себе носить!
      -> Армию от РЕЛИГИОЗНОГО МРАКоБЕСия – Нужно Освободить!
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

      …”окормлённые” – ВСЕХ “мастей” – вперёд…скорей…

      = Валерий Бондарик.Эдмонтон.Канада.21-9-25

      1
      1

    Оставить комментарий

    Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

    Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
    Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

    (Обязательно)

    Быстрый переход:

    Информация о сайте

    Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

    Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
    Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
    Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

    Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

    Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru