Собственным военным флотом Россия обзавелась при Петре I. Тогда же появились и корабельные священники. Император изучал европейский опыт. И обратил внимание на «морских» священнослужителей, которые в Англии существовали с XVI века. Вернувшись на Родину, Петр перенес эту практику на отечественную почву. Служба у судовых священников была тяжелая и неблагодарная. Но их роль в поддержании боевого духа невозможно преуменьшить. Особенно в период Русско-японской войны. На крейсере «Варяг» служил отец Михаил Руднев. Во время тяжелого боя он напутствовал умирающих моряков, утешал страждущих и воодушевлял сражавшихся. Как и офицеры, священник удостоился Георгия 4-й степени.

Как происходило становление института флотских священников в России? Разбираемся в программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым на радио Sputnik.

Гость эфира: кандидат исторических наук, научный сотрудник ПСТГУ Созонт Сингх.

Аудиоверсия: https://disk.yandex.ru/d/q74mu8n_-wLFiA

