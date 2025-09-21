Почему флотские офицеры не любили судовых священников? / Созонт Сингх и Егор Яковлев
Собственным военным флотом Россия обзавелась при Петре I. Тогда же появились и корабельные священники. Император изучал европейский опыт. И обратил внимание на «морских» священнослужителей, которые в Англии существовали с XVI века. Вернувшись на Родину, Петр перенес эту практику на отечественную почву. Служба у судовых священников была тяжелая и неблагодарная. Но их роль в поддержании боевого духа невозможно преуменьшить. Особенно в период Русско-японской войны. На крейсере «Варяг» служил отец Михаил Руднев. Во время тяжелого боя он напутствовал умирающих моряков, утешал страждущих и воодушевлял сражавшихся. Как и офицеры, священник удостоился Георгия 4-й степени.
Как происходило становление института флотских священников в России? Разбираемся в программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым на радио Sputnik.
Гость эфира: кандидат исторических наук, научный сотрудник ПСТГУ Созонт Сингх.
Аудиоверсия: https://disk.yandex.ru/d/q74mu8n_-wLFiA
Telegram-канал Созонта: https://t.me/PiratskiyHronist
Экскурсии «Цифровой истории»: https://vk.com/egortrip
Уникальные ролики и тексты, которых нет в открытом доступе — на наших платных платформах:
«Boosty» — https://boosty.to/d_history
«Sponsr» — https://sponsr.ru/dhistory/
Поддержать проект «Цифровая история»:
«Сбербанк МИР»: 2202 2068 9507 7811
«Спонсорство» на YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCmNDf2w5wy9m61bq7IqmWZg/join
Книжный магазин «Цифровая история»: https://digital-history.ru/
Наши площадки:
YouTube — https://www.youtube.com/@dhistory
ВК — https://vk.com/dighistory
Телеграм — https://t.me/egoryakovleff
RuTube — https://rutube.ru/channel/23600725/
Дзен — https://dzen.ru/dhistory
#флотроссии #историяроссии #морскиесражения
Комментарий редакции
Ключевые тезисы
1. История судовых священников — общий европейский опыт
Институт судовых священников возник в Европе в эпоху географических открытий, чтобы обеспечить религиозную поддержку моряков, которые испытывали страх умереть вне церковной земли. Этот опыт был перенят и Россией при создании флота Петром I.
2. Социальное положение и роль священника на флоте
- Из-за специфики флотской жизни и длительных походов, на корабли обычно направлялись либо монахи, либо вдовые священники, нередко с низким уровнем образования или проблемной репутацией.
- Священники были чужеродной фигурой для команды: их не воспринимали "своими" ни матросы, ни офицеры, из-за изоляции сословной и профессиональной. Матросы видели в них лишь исполнителей религиозных обрядов, а офицеры—пищевых “нахлебников” и людей плавающей, маргинальной категории.
3. Причины неприязни со стороны офицерского корпуса
- Священники не проходили специальной военной подготовки и плохо ориентировались в специфике корабельной жизни.
- Их уровень образования часто был ниже, чем у офицеров.
- Жалование и социальный статус судового священника были значительно ниже, чем у младшего офицерского звена. Еда за общим столом (за счет офицеров) воспринималась как “иждивенчество”, что порождало уничижительное отношение ("кормим попа и кота").
- В конце XIX — начале XX века, по мере роста образовательной и культурной дистанции, священники становились объектом насмешек.
4. Функция священников на флоте
- Духовное окормление, организация богослужений, исповедь, отпевание умерших.
- Военизированная и даже политическая поддержка — проповеди "за царя и отечество"; попытки церковного начальства использовать судовых священников в качестве одного из инструментов контрреволюционной или патриотической пропаганды.
- Священникам поручали формальные задачи воспитания верности престолу, но большая часть офицеров к церковным ритуалам относилась формально, а иногда даже с насмешкой.
5. Двойное подчинение и неясность статуса
- Священник имел двойное подчинение: флотскому начальству и церковному управляющему (ведомству военного морского духовенства), но на практике был полностью зависим от офицеров и корабельного командира.
6. Переломные моменты и реформы
- Были проведены попытки реформировать подготовку и статус военных священников: короткий эксперимент Павла I с особой военной семинарией, кадровые реформы начала XX века, повышение образования к 1911 году. Однако на восприятие и социальную дистанцию это повлияло мало.
- Несмотря на героизм в Русско-японскую войну, отношение к ним практически не изменилось.
7. Успех — всегда личная заслуга
Были исключения: отдельные священники оказывались уважаемыми, если отличались харизмой, культурой, умели найти общий язык и с командой, и с офицерами. Судьба ирмонаха Алексея Конешникова—характерный пример амбивалентности статуса, таланта и трагизма положения.
8. Революционные события
- В период революций положение священников становилось еще более шатким: матросы, часто носители революционных настроений, видели в них часть угнетающей власти. Офицеры не защищали их авторитета.
- Церковным властям приписывались задачи борьбы с революционной пропагандой, хотя сами священники не были к этому подготовлены и чувствовали себя не на своем месте.
9. Социальные функции и неиспользованный потенциал
- Некоторые священники пытались занять вакуум в культурном и образовательном досуге матросов (открывали библиотеки, организовывали лекции, учили читать и писать), но зачастую этот потенциал был не реализован в полной мере.
10. После революции 1917 года
- Институт военного морского духовенства был ликвидирован; многие судовые священники стали жертвами репрессий, но судьба конкретного человека сильно зависела от его личности и отношения команды.
Общий вывод
В этом обсуждении раскрывается сложность и противоречивость позиции судовых священников в Российском императорском флоте эпохи конца XIX — начала XX века. Их воспринимали скорее как “чужих” — не полностью своих ни для матросов, ни для офицеров. Это было обусловлено:
- неявной профессиональной границей,
- социальной и образовательной разобщенностью,
- хронической неясностью статуса,
- неспособностью (за редкими исключениями) стать посредниками между "лагерями" на корабле.
С одной стороны, институт церковного окормления был важнейшей частью цивилизационной традиции России (и Европы), обеспечивая людям психологическую и “экзистенциальную” поддержку в экстремальных морских условиях, а с другой — его не смогли органично встроить в военную иерархию модернизирующегося флота. Попытки использовать их для политической агитации были малоэффективны: они зачастую не понимали ни революционный дискурс, ни психологии новых матросских масс.
Каждый пример уважения или влияния — это результат не должности, а личных качеств священника, его таланта, харизмы, эмпатии. Объективно, священникам редко удавалось стать “мостом” между сословиями и смягчить внутренние конфликты, однако в отдельных случаях они проявляли подлинную человечность и даже героизм.
Практическое размышление
В истории российских судовых священников возникает вопрос о невозможности механического “прививания” традиционного института к изменяющейся социальной и профессиональной ткани общества. Там, где институт не адаптируется к духу времени и внутренней структуре коллектива — любой, даже сакральный статус, становится формальностью, предметом иронии или, в лучшем случае, индивидуального респекта.
Другими словами, здесь видна универсальная проблема: формально значимая фигура вне реальных механизмов влияния и доверия оказывается маргиналом, если не находит своего живого смысла “здесь и сейчас”, своей миссии для конкретных людей, с которыми она взаимодействует.
Вопрос к размышлению
Каким должен быть диалог между традицией и современностью, чтобы институт (будь то религиозный или иной) не просто сохранял ритуалы прошлого, но реально помогал людям в новых социальных условиях и способствовал внутреннему единству коллектива — даже если сами “правила игры” изменяются столь стремительно? Может ли истинный авторитет без реальной эмпатии и личного пример служения устоять перед лицом изменений?
,..,pRRRiveTT…
…Следующее – оно-вот-ТАКое…
_В то время,ВО-флоте – ПОПы…были ЧУЖИМИ!
_Их НЕ только там – СЧИТАЛИ такими…
_По палубам ПОПы…свободно НЕ ходили…
_Их,на кораблях – Реально НЕ любили…
_Они — ПСИхологическим ДИСбалансом БЫЛИ…
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
:–)ТАМошний ПОП – Реально “СТРАДАЛ”…
:–)Вопрос(ИЩЕ):”ну и ПАЧАМУ,т.н.”бОХ” – Это ДОПУСКАЛ…
:–)СЛАБОвато “бОХ” – Там ПОПов “защищал”…
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
! Времена Те Славные – Нужно ВОЗВРАЩАТЬ!
! но И Ныне ПОПов – НА кораблях НЕ сыскать!
! По-прежнему НЕ любит – их ФЛОТская Рать!
! В штатах Команд(ы)– их НЕ видать…!
! Эту Практику НА ВСЮ Армию – Нужно распространять!!!
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
-> Военные ДОЛЖНЫ – Здравомыслящими Быть!
-> Они “ХОМУТ” религии – НЕ должны на-себе носить!
-> Армию от РЕЛИГИОЗНОГО МРАКоБЕСия – Нужно Освободить!
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
…”окормлённые” – ВСЕХ “мастей” – вперёд…скорей…
= Валерий Бондарик.Эдмонтон.Канада.21-9-25