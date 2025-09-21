Димитрий Сагал беседует с Николаем Валуевым о «Великом русском пути» от Херсонеса до Соловков, благословлённом Патриархом, и о том, как пешие маршруты, экотропы и новые форматы (гастро-, винный, агро- и промышленный туризм) могут перезапустить внутренний туризм. Что уже получилось — Сочи, Байкал, Черноморье; чего не хватает — воды, санузлов, питания, размещения и кадров. Затрагиваем визовые режимы с Азией, поток иностранцев, роль экскурсоводов и почему туризм — это про экономику, занятость и воспитание.

Книга "Четвёртый рейх: Суд над Сталиным. Семченко А.А.":

OZON: https://www.ozon.ru/product/chetvertyy-reyh-sud-nad-stalinym-semchenko-a-a-2262536787/?oos_search=false

Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/438962354/detail.aspx

Смотреть видео без цензуры на DeLib.ru: https://delib.ru

Boosty: https://boosty.to/den_club

Мы в других соцсетях

Telegram https: https://t.me/knijnij_den

VK https://vk.com/knizhnyjden

Дзен https://dzen.ru/knijnij_den

Сайт издательства "Наше Завтра" https://nzavtra.ru/

Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87

Встречи с авторами: https://den-magazin.ru/utm/97

00:00:00 Введение и знакомство

00:00:37 Книга «Великий русский путь» и поддержка проекта

00:02:15 Благословение, встречи с городами и епархиями

00:03:20 Зачем пеший туризм: патриотизм и познание страны

00:05:19 Экотропы vs пешие маршруты: разница подходов

00:08:02 Инфраструктура троп: вода, туалеты, питание, ночёвки

00:12:15 Внутренний туризм после санкций и пандемии

00:14:20 Тренды: от организованных туров к автопутешествиям

00:15:38 География потоков: Европа → Азия и Ближний Восток

00:17:43 Господдержка и комитет по туризму в Госдуме

00:20:25 Инфраструктурный дефицит и занятость в отрасли

00:22:46 Туризм как впечатления и культурный код

00:26:07 Кейсы: Сочи, Байкал, Черноморье

00:29:20 Гастро- и винный туризм, винодельни

00:31:41 Агротуризм: закон, фермеры, тропы, размещение

00:32:40 Исторические маршруты: «Золотое/Серебряное/Зелёное кольцо»

00:33:28 Промышленный туризм и профориентация

00:34:24 Роль и качество работы гидов

00:36:01 Переаттестация экскурсоводов: новый стандарт

00:36:46 Иностранные туристы: Азия растёт, Европа сдерживается

00:38:07 Как видят Россию иностранцы: ожидания vs реальность

00:40:36 Визы и безвиз: Китай и страны Азии

00:42:37 Внутренний туризм как развитие регионов

00:43:28 Перспективы: авто- и яхтенный туризм, проблемы и решения

#ДимитрийСагал #НиколайВалуев #ВеликийРусскийПуть #Соловки #пешийтуризм #внутреннийтуризм #экотропы #агротуризм #винныйтуризм #промышленныйтуризм #Сочи #Байкал #Черноморье #экскурсоводы #визовыйрежим #РоссияПутешествия #КнижныйДень #НашеЗавтра