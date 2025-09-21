Николай Валуев | Туризм в эпоху санкций: как сделать путешествия доступными
Димитрий Сагал беседует с Николаем Валуевым о «Великом русском пути» от Херсонеса до Соловков, благословлённом Патриархом, и о том, как пешие маршруты, экотропы и новые форматы (гастро-, винный, агро- и промышленный туризм) могут перезапустить внутренний туризм. Что уже получилось — Сочи, Байкал, Черноморье; чего не хватает — воды, санузлов, питания, размещения и кадров. Затрагиваем визовые режимы с Азией, поток иностранцев, роль экскурсоводов и почему туризм — это про экономику, занятость и воспитание.
00:00:00 Введение и знакомство
00:00:37 Книга «Великий русский путь» и поддержка проекта
00:02:15 Благословение, встречи с городами и епархиями
00:03:20 Зачем пеший туризм: патриотизм и познание страны
00:05:19 Экотропы vs пешие маршруты: разница подходов
00:08:02 Инфраструктура троп: вода, туалеты, питание, ночёвки
00:12:15 Внутренний туризм после санкций и пандемии
00:14:20 Тренды: от организованных туров к автопутешествиям
00:15:38 География потоков: Европа → Азия и Ближний Восток
00:17:43 Господдержка и комитет по туризму в Госдуме
00:20:25 Инфраструктурный дефицит и занятость в отрасли
00:22:46 Туризм как впечатления и культурный код
00:26:07 Кейсы: Сочи, Байкал, Черноморье
00:29:20 Гастро- и винный туризм, винодельни
00:31:41 Агротуризм: закон, фермеры, тропы, размещение
00:32:40 Исторические маршруты: «Золотое/Серебряное/Зелёное кольцо»
00:33:28 Промышленный туризм и профориентация
00:34:24 Роль и качество работы гидов
00:36:01 Переаттестация экскурсоводов: новый стандарт
00:36:46 Иностранные туристы: Азия растёт, Европа сдерживается
00:38:07 Как видят Россию иностранцы: ожидания vs реальность
00:40:36 Визы и безвиз: Китай и страны Азии
00:42:37 Внутренний туризм как развитие регионов
00:43:28 Перспективы: авто- и яхтенный туризм, проблемы и решения
Комментарий редакции
1. Пеший туризм и Великий русский путь:
— Обсуждается инициатива создания длинных пеших маршрутов по России, аналогичных Аппалачской тропе в США или пути Святого Якова в Европе, с акцентом на духовном и патриотическом аспектах.
— Великий русский путь, маршрут от Херсонесса до Соловков, прошёл 5000 км, привлекая внимание как к религиозному, так и к спортивному туризму, способствуя знанию и любви к Родине.
2. Познание родины через движение:
— Пешие путешествия позволяют глубже прочувствовать страну: узнать природу, истоки традиций, почувствовать запахи и краски регионов. Любовь к Родине невозможна без её непосредственного познания.
— Формируется патриотизм не на абстракциях, а через личный опыт и реальные впечатления.
3. Состояние и развитие инфраструктуры:
— В России сравнительно мало крупных туристических троп с разветвлённой инфраструктурой, но проекты развиваются, особенно в национальных парках, на уникальных ландшафтах.
— Законодательство теперь выделяет экотропы, пешие и туристические маршруты, что позволяет регионам получать финансирование на их обустройство (от источников воды до гостевых домов).
4. Рост внутреннего туризма:
— Санкции и пандемия стали мощными триггерами, “заперев” многих внутри страны и направив их внимание на внутренние путешествия.
— Акцентируется уникальное природное и культурное многообразие России: болота, горы, леса, моря — всё это доступно внутри страны.
5. Изменение направлений внешнего туризма:
— Поток россиян сместился с Европы и “недружеских” стран в сторону Азии, Ближнего Востока и Африки из-за политических и экономических обстоятельств.
— В то же время иностранный турпоток в Россию постепенно восстанавливается, благодаря азиатским странам, хоть и остаётся невысоким из-за административных и пропагандистских барьеров.
6. Экономическое и социальное значение туризма:
— Туризм — важный мультипликатор для экономики регионов и развития инфраструктуры, создаёт рабочие места и развивает сопутствующие отрасли (гостиницы, общепит, сувенирная промышленность).
— Государство реализует программы субсидирования — от винного и гастрономического туризма до агро- и промышленного, что также способствует расширению предложения.
7. Проблемы и перспективы развития:
— Недостаток инфраструктуры (особенно среднего и бюджетного сегментов), нехватка квалифицированных экскурсоводов, развитие новых различных типов туризма, необходимость брендов (маршрутов, “колец”), совершенствование законодательства.
— Необходимость делать туризм доступным, привлекательным — и для россиян, и для иностранных гостей.
8. Впечатления как основа человеческого опыта:
— Человек живёт не картинками, а впечатлениями, полученными “вживую”, с активным участием всех чувств. Туризм — один из важнейших источников таких жизненных впечатлений, обогащающих внутренний мир.
---
Выводы и философские перспективы:
Можно сказать, что в обсуждении туризма как социального явления отражается фундаментальная дихотомия: с одной стороны, это инструмент патриотического воспитания и развития экономики, с другой — путь индивидуального познания мира и себя через непосредственный опыт, впечатления, открытие “инаковости” внутри родного, казалось бы, пространства.
Параллели с нейробиологией очевидны: новые впечатления строят новые нейронные связи, так и путешествие по незнакомым местам меняет не только представления о мире, но и самоощущение. Перемещение по реальному ландшафту похоже на прохождение тропы и внутри психики — познавательный путь, столь же важный для целостности личности, как и для укрепления культурного и социального единства страны.
При этом истина о “туризме в эпоху санкций” оказывается нечёткой. С одной стороны, ограниченность внешних направлений толкает к укреплению внутренних связей и внутреннего опыта; с другой — возникает опасность изоляции и идеализации образа “своего”, что может приводить к новому догматизму. Вопрос в балансе: научиться ценить свою страну не из обязательства или изоляции, а благодаря подлинному личному опыту, открытости многообразию внутри себя и вокруг. Туризм становится способом преодоления как внутренних, так и внешних границ.
Признание многообразия маршрутов, подходов и впечатлений, открытость к новым формам путешествий и методов познания мира — это путь не только в географическом, но и философском смысле.
Открытый вопрос для размышления:
Если путь к познанию Родины и себя лежит через живой, иногда сложный и непредсказуемый опыт путешествия, не является ли сама “доступность” туризма своего рода иллюзией? Может ли обилие инфраструктуры и организованности заменить подлинную встречу с новым?
Где проходит грань между комфортом, необходимым для большинства, и “необузданной сложностью” дороги, из которой и рождаются самые запоминающиеся впечатления? Что важнее: лёгкость маршрута или глубина впечатлений, которую он дарит?