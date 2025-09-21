Константин Сивков и Игорь Шишкин разбирают, как ЕС пришёл к военной логике: от «кормовой базы» после распада СССР и кризиса общества всеобщего благосостояния — к необходимости расширения на восток, попыткам «купить» Абхазию/Южную Осетию и опоре на США. Обсуждаем роль Лондона в поднятии ставок, провокации с БПЛА и на море, ресурсную уязвимость Европы, «кабальные» закупки вооружений у США, раскол элит (глобалисты vs суверенисты), осторожность Польши и возможное втягивание Германии. Ключевой вопрос: чем закончится стратегия «ослабить Россию — удержать ЕС»?

00:00 Введение: Сивков и Шишкин, повестка

00:47 Провокации (море/БПЛА), разнобой политиков и военных

01:46 Чего хочет Европа от конфликта с РФ

03:38 Звонок Трампа Путину и реакция ЕС; Ле Пен

08:06 Как ЕС вырос на постсоветских ресурсах

11:53 Кризис благосостояния, санкции и экономика

14:33 Логика расширения ЕС: Украина, Кавказ

17:22 Германия–РФ: визы, Приднестровье; «архитектура безопасности»

20:00 Предложения ЕС Абхазии/Южной Осетии

22:53 ЕС без ресурсов = риск распада; позиция немецкого бизнеса

25:45 Роль США и «содержание» Киева

31:31 ЕС как система подпитки: деньги, Венгрия, пределы кассы

33:45 Глобалисты, инфо-элита и столкновение с суверенистами

36:14 Колониальное наследие, зачем Европе контроль над РФ

40:30 США после СССР; вызов Китая; цель — «господин мира»

46:27 Украина как инструмент гибридной операции

47:33 Санкции «вперёд», перенос издержек на Европу

48:53 Раскол ЕС: Ле Пен, Орбан; социальные риски

52:51 Англия как драйвер эскалации; союзы против РФ

57:24 «Международный штаб» в Украине; кому выгодно

58:21 Потолок европейского ВПК и закупки у США

01:02:12 Ожидаемая провокация; осторожность Польши

01:04:00 Риски втягивания Германии

