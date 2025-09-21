Европа на пороге войны с Россией? Англия как инициатор эскалации | Константин Сивков и Игорь Шишкин
Константин Сивков и Игорь Шишкин разбирают, как ЕС пришёл к военной логике: от «кормовой базы» после распада СССР и кризиса общества всеобщего благосостояния — к необходимости расширения на восток, попыткам «купить» Абхазию/Южную Осетию и опоре на США. Обсуждаем роль Лондона в поднятии ставок, провокации с БПЛА и на море, ресурсную уязвимость Европы, «кабальные» закупки вооружений у США, раскол элит (глобалисты vs суверенисты), осторожность Польши и возможное втягивание Германии. Ключевой вопрос: чем закончится стратегия «ослабить Россию — удержать ЕС»?
Книга "Четвёртый рейх: Суд над Сталиным. Семченко А.А.":
OZON: https://www.ozon.ru/product/chetvertyy-reyh-sud-nad-stalinym-semchenko-a-a-2262536787/?oos_search=false
Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/438962354/detail.aspx
Смотреть видео без цензуры на DeLib.ru: https://delib.ru
Boosty: https://boosty.to/den_club
Мы в других соцсетях
Telegram https: https://t.me/knijnij_den
VK https://vk.com/knizhnyjden
Дзен https://dzen.ru/knijnij_den
Сайт издательства "Наше Завтра" https://nzavtra.ru/
Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87
Встречи с авторами: https://den-magazin.ru/utm/97
00:00 Введение: Сивков и Шишкин, повестка
00:47 Провокации (море/БПЛА), разнобой политиков и военных
01:46 Чего хочет Европа от конфликта с РФ
03:38 Звонок Трампа Путину и реакция ЕС; Ле Пен
08:06 Как ЕС вырос на постсоветских ресурсах
11:53 Кризис благосостояния, санкции и экономика
14:33 Логика расширения ЕС: Украина, Кавказ
17:22 Германия–РФ: визы, Приднестровье; «архитектура безопасности»
20:00 Предложения ЕС Абхазии/Южной Осетии
22:53 ЕС без ресурсов = риск распада; позиция немецкого бизнеса
25:45 Роль США и «содержание» Киева
31:31 ЕС как система подпитки: деньги, Венгрия, пределы кассы
33:45 Глобалисты, инфо-элита и столкновение с суверенистами
36:14 Колониальное наследие, зачем Европе контроль над РФ
40:30 США после СССР; вызов Китая; цель — «господин мира»
46:27 Украина как инструмент гибридной операции
47:33 Санкции «вперёд», перенос издержек на Европу
48:53 Раскол ЕС: Ле Пен, Орбан; социальные риски
52:51 Англия как драйвер эскалации; союзы против РФ
57:24 «Международный штаб» в Украине; кому выгодно
58:21 Потолок европейского ВПК и закупки у США
01:02:12 Ожидаемая провокация; осторожность Польши
01:04:00 Риски втягивания Германии
#КонстантинСивков #ИгорьШишкин #Европа #ЕС #НАТО #США #Великобритания #Германия #Польша #Украина #санкции #ресурсы #расширениеЕС #геополитика #ВПК #БПЛА #Приднестровье #Абхазия #ЮжнаяОсетия #КнижныйДень #НашеЗавтра
Комментарий редакции
1. Фоновый конфликт Европы и России
В ходе обсуждения прозвучала мысль, что Европа сегодня готовится к возможному военному столкновению с Россией. Провокации нарастают, но явной мобилизации нет из-за разницы между политическим и военным лидерами Европы в отношении России.
2. Миф об «американском диктате»
Традиционная российская риторика о том, что Европа лишь пассивно следует указаниям США, подвергается сомнению. Спикеры утверждают: Европейский Союз действует исходя из собственных интересов, а антироссийские настроения исходят и от национальных элит, а не только от внешнего давления.
3. Экономическое процветание ЕС: советское наследие
Благополучие Европы последних десятилетий, по мнению выступающих, во многом опиралось на ресурсы СССР – дешёвые энергоносители и вывоз капитала из постсоветского пространства. С исчерпанием этих потоков начался кризис европейского общества всеобщего благосостояния.
4. Логика «расширения» и кризиса
ЕС исторически развивался как проект экспансии – как финансовой (новые территории, новые ресурсы), так и идеологической. По аналогии с финансовой пирамидой, если не поступают новые ресурсы (сейчас – с востока, в т. ч. из России), система дестабилизируется.
5. Столкновение интересов: национальные элиты vs. глобалисты
В современной Европе нарастает противоречие между национально ориентированными элитами и «глобалистами» (транснациональные структуры, банки, международные корпорации). Национальные элиты борются за свой выживший с колониальным прошлым статус, глобалисты – за мировое доминирование и сохранение контроля над финансовыми потоками.
6. Исторические аналогии: колониализм и современность
Европа три столетия существовала за счёт колониального грабежа. Этот инструмент поддержания благосостояния более не работает. Попытка компенсировать утраты за счёт «экспансии» на восток (разрушение и подчинение России) – последняя инерция этих механизмов.
7. Роль Великобритании в эскалации
Англия выступает как инициатор повышения градуса: именно она наиболее активно действует в направлении непосредственного втягивания Европы в военный конфликт с Россией – как дипломатически, так и военными шагами, преследуя собственные интересы ослабления конкурентов.
8. США и Европа как конкуренты и союзники
США, столкнувшись с исчерпанием внешних ресурсов (в первую очередь, после окончания «холодной войны»), переходят к модели прямого грабежа бывших союзников по Западу (ЕС), параллельно сдерживая Китай и пытаясь использовать Россию в геополитических многоходовках.
9. Крах модели европейского процветания
Спикеры отмечают: Европа обречена либо на разрушение России (для перезапуска своего проекта), либо на собственный раскол и упадок. Внутри Евросоюза существует конфликт: кто будет расплачиваться за «банкет» – глобалисты или национальные элиты.
10. Технологический и экономический тупик
Европейская промышленность деградировала за время комфортного существования. Настроить военное производство без дешёвого сырья и рынка труда невозможно, а значит, Европа не способна к длинной или крупной войне.
11. Перспектива новых провокаций и расширения войны
Англия, видимо, будет продолжать тактику провокаций, втягивая всё больше европейских государств в эскалацию и потенциально – в прямую войну с Россией, даже несмотря на опасения или нежелание этих стран.
Выводы и философское осмысление
В этой беседе сквозит глубокий скепсис в отношении европейской субъектности: Европа изображается скорее запутавшейся в цепочке исторических и структурных долгов, нежели независимым игроком. Логика экспансии и потребления ресурсов – структуральная, а не ситуативная; ЕС живёт в парадигме постоянного «подпитывания» извне.
Интересно, что спикеры очень последовательно развенчивают простые схемы (например, что Европа – жертва американского диктата или что европейская элита ангажирована исключительно «глобалистами»). Наоборот, именно в столкновении идеалистических и прагматических интересов, в желании сохранить исторически сложившийся статус «верхнего этажа» глобального общества, Европа, как показано, теряет устойчивость.
Исторические аналогии с крахом пирамид, с типовой зависимости колониального мира – напоминают нам, как цепко идеология благополучия может держаться за иллюзии бесконечного роста. Вектор нарастающего конфликта неизвестен: философский вопрос остаётся открытым — может ли Европа (или Россия, или вообще любой коллективный субъект) выйти из замкнутого круга исторической инерции, если отказ от экспансии неизбежно связан с внутренним кризисом идентичности и пересмотром основополагающих ценностей?
Впрочем, стоит задуматься: действительно ли Европе или России может быть навязан только выбор между «эскалацией» и «упадком»? Или существует, быть может, третий путь — путь осознанной трансформации и распределения ресурсов на основе новых, ещё не выработанных принципов, что позволило бы избежать повторения сценариев XIX–XX веков? Какие реальные стратегии коллективного выживания могут быть разработаны в мире, где старые экономические и политические модели больше не работают? Как человечество, Европа, Россия смогут преобразовать свои системы ценностей в эпоху, когда «истина» становится всё более многогранной, а выбор — всё менее однозначным?