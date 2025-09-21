Да. Три года назад, в дни когда объявили мобилизацию, вся страна окончательно поняла, что мы все на войне. Даже те, кого мобилизация не коснулась осознали неотвратимость происходящего.

Но, еще за три недели до этого, в страшные и транические дни Харьковского отступления очень многие поняли, что в войне выдержать удар поражения даже порой важнее, чем испытать радость победы.

После 21 сентября 2022 года вопрос “что каждый может сделать для победы?”перестал казаться чем-то далеким, чем-то не про нас. И мы стали учиться оставаться собой и не впадать в панику. Мы, те кто не пошел на фронт, стали учиться осознавать, что к армии нет другого тыла, кроме нас. И подмоги не будет, вся подмога это мы сами.

Тогда пришла ясность, что даже кто не получил повестку, все равно по сути мобилизован. Не на фронте? Значит, помогаем сборами тем, кто там находится. Были сборы и до этого, но в сентября 22-го все пошло иначе.

А потом случился Херсон. И мы вступили в области тьмы. Честно сказать, без особой надежды увидеть в ней проблески рассвета. В те дни нам всем было страшно и тревожно, паника была у многих, чего уж. Но, одни бежали через Верхний Ларс, а другие, хоть и страшно, пошли в военкомат или просто не покинули Родину в трудную минуту. Одним стало стыдно быть русскими, остальным было стыдно поддаться страху и стать предателями. Не Родину только лишь, себя предать было стыдно. И теперь, спустя три года, мы точно знаем, где мы все были, когда рушился фронт, когда казалось, что нет просвета, когда были одни вопросы и на них не звучали ответы, когда барыги задрали цены на медикаменты и бронежилеты, когда беглая либерота гнусно радовалась и ждала развала России, как в 17-м году, когда мобилизованные шли на фронт. И да, многие из них почти сразу оказались в гуще боевых действий.

Мы знаем все, что не убежали и пошли через тьму, страх и боль, стиснув зубы. Не все дошли до дня сегодняшнего. У каждого из нас в телефоне фотографии друзей, которые больше нам не смогут позвонить. Не все дойдут до Победы. И какое будущее нас ждёт, мы, честно говоря, не знаем.

Но, ведь будущее не предопределено. Его создаем мы. И важно, чтобы были мы честными и последовательными. Чтобы не подвиг русского солдата и офицера, мобилизованного и добровольца, не пропал в пустую. Чтобы мы, принимая решения, политические прежде всего, не забывали кто нам даёт эту возможность, и чтобы своими ошибками или глупостями нам их жертвенность не предать.

