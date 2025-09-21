Часть 38. Стихия или заговор? Февральская революция / Кирилл Назаренко и Егор Яковлев
В новой части цикла «История России: главное» Кирилл Назаренко разбирает Февральскую революцию 1917 года:
- Кто руководил Февральской революцией?
- Как появилось Временное правительство?
- Хотела ли Англия свергнуть Николая II?
- Почему никто не вышел на защиту царя?
- Ленин был немецким шпионом?
00:00 – Февральская революция: стихийность или заговор?
00:44 – Стихийный характер революции
04:25 – Роль петроградского гарнизона
05:15 – Начало демонстраций 23 февраля
06:08 – Восстание Кексгольмского полка
07:45 – Таврический дворец как штаб революции
08:56 – Формирование Временного правительства
16:10 – Заговор против Николая II
18:35 – Отречение императора
24:57 – Двоевластие: Петроградский совет vs Временное правительство
30:48 – Партии в революции: эсеры и меньшевики
36:23 – Кризисы власти и роль улицы
44:27 – Возвращение Ленина в Россию
49:33 – Апрельские тезисы и программа большевиков
53:12 – Рост влияния большевиков
Комментарий редакции
1. Февральская революция: стихийность vs. заговор
- Вопрос о природе Февральской революции (1917): была ли она результатом заговора или стихийным процессом.
- Тезис Назаренко: революция преимущественно стихийна, без «штаба» и единой координации, хотя профессиональные революционеры и политические силы пытались «оседлать волну» и влиять на события.
- Серферская метафора: политик — как серфер на волне стихийных масс, который может лишь ловко балансировать на уже возникшем движении.
2. Опыт и динамика улицы
- Массовое участие людей на улицах, многие уже имели опыт революционных действий (1905-1907).
- Стихийный характер — отсутствие единой организации и координации.
- Важнейшую роль играла армия: накануне революции солдаты страдали от бытовых условий, усталости от войны.
- Солдаты переходили на сторону рабочих, что стало ключевым моментом для успеха восстания.
3. Структуры власти после революции: двоевластие
- Возникновение двоевластия между Временным правительством и Петроградским Советом.
- Временное правительство получило власть формально, но реальная поддержка, особенно вооружённая, оказалась у Совета.
- Совет — более близкая для масс структура, работавшая напрямую с улицей.
- Оба центра власти возникли «снизу», из массивного запроса на перемены.
4. Роль политических партий
- Меньшевики и эсеры руководили Советом, но сознательно отказались брать власть, следуя догме о «буржуазном этапе» революции.
- Эсеры планировали довести войну до победы, оперируя логикой «пусть буржуазия и временное правительство воюют», но эта стратегия привела к их бессилию.
- Ленин и большевики, напротив, были гибки — Ленин менял схему под обстоятельства, а не наоборот.
- Это позволило большевикам быстро нарастить популярность: от 24 до 125 тысяч членов за полгода.
5. Мифы о заговорах и внешнем влиянии
- Широко распространены версии о британском (или немецком) следе, но факты свидетельствуют против организованного вмешательства.
- Заговор внутри элит был — планировалось убрать Николая II, но революцию инициировали массы.
- Вмешательства Англии или Германии обсуждались, но скорее в форме пассивных симпатий, чем координированных акций.
6. Психология революционной эпохи
- В революционной обстановке привычные структуры рухнули, элиты «рассосались».
- Поддержка существующего строя исчезла внезапно, когда стало ясно, что сопротивление невозможно — классический «крах режима изнутри», типичный для истории.
- Эйфория первых дней революции быстро сменилась осознанием глубокой разницы во взглядах участников движения.
7. Личности революции и культурный контекст
- Различные стили ораторства: Керенский — харизматичный митинговый лидер, Ленин — сдержанный, но предельно ясный, Сталин — тихий, завораживающий повторением.
- Иллюзорность «манипуляций из-за кулис» — массу могут вдохновлять политические лидеры, но основная энергия идет снизу.
8. Апрельские тезисы Ленина
- Ленин заявляет о возможности мирного перехода к социалистической революции в России и необходимости полной непримиримости к Временному правительству.
- Подчеркивается роль Советов как органов новой власти.
- Лозунги: «земля — крестьянам», «контроль над производством — рабочим», «мир — народам». (Но не «заводы — рабочим» в прямом смысле).
- Это программное заявление быстро расширило влияние большевиков.
9. Проблема периодизации и природа исторических процессов
- История — это не четкая смена этапов, а непрерывный поток, который люди вынужденно делят на периоды ради удобства.
- Переход от монархии к республике в России произошёл не одной датой, а через хаотичный процесс, имевший свои внутренние противоречия.
10. Роль индивидуального выбора и случайности
- Неминуемо влияние тактических ошибок, субъективного выбора лидеров (отречение Николая II, отказ Михаила).
- Признаётся невозможность точного предвидения «часа Х» в истории.
---
Вывод
В обсуждении Февральской революции Назаренко и Яковлев настаивают на её двойственной природе — как явления по преимуществу стихийного, но при этом не лишённого влияния заговоров в среде элит. Строится парадоксальная, но житейски правдивая картина: массы, вооружённые собственным опытом и страданиями, сами инициировали события; элиты, увидев, что управлять процессами из центра уже невозможно, старались получить выгоду и направить хаос в нужное им русло — но успеха, по большому счёту, не добились.
Исторический ход событий не соответствует простым линейным схемам: вмешательство извне, вроде «руки Лондона» или «пломбированного Ленина», было переоценено постфактум. Скорее, революция оказалась флуктуацией коллективной воли, критической «точкой кипения», проявившейся в момент ослабления центральной власти, поляризации политических сил и неспособности элит к мобилизации.
Параллели между российской и французской революциями, между психологией толпы и действиями элит, стилями ораторов и долгосрочным успехом политических партий позволяют увидеть общий закон исторических изменений: внешнее спокойствие и устойчивость системы нередко оборачиваются резкими сдвигами, если игнорируется накопленный в обществе кризис. Та самая «волна», на которую может встать только тот серфер, чья интуиция гибче догматов.
Рассуждение о природе истины здесь наиболее уместно: есть ли в истории единая, объективная «правда» событий, или любая революция — это сумма параллельных опытов миллионов людей, каждый из которых прожил свою революцию? Возможно, смысл прошлого не в схемах, а в попытке осмыслить свои (и чужие) заблуждения и прозрения.
Открытый вопрос
Какой урок из Февральской революции актуален сегодня: нужно ли стремиться к порядку и управляемости социальных перемен — или же истинное развитие возможно только тогда, когда общество обретает смелость действовать из собственной спонтанности, не дожидаясь указаний «сверху»? Где в этой динамике проходит граница между катастрофой и обновлением?