Большая игра ХХ века: настоящая причина Корейской войны. Павел Затрускин, Дмитрий Перетолчин

В этом выпуске вместе с Павлом Викторовичем Затрускиным, преподавателем восточных языков, мы погружаемся в неочевидные причины и загадки Корейской войны (1950–1953 гг.). Почему американский генерал Дуглас Макартур считал, что Госдепартамент США, находясь под влиянием Британии, фактически воевал против собственных интересов. Тайная дипломатия: как договор о дружбе между СССР и КНР, подписанный Сталиным и Мао в 1950 году, на самом деле был посвящен возвращению КВЖД, Порт-Артура и Даляня Китаю. «Путь бесконечной хитрости»: как китайский чиновник передал одну и ту же территорию Маньчжурии и России, и Японии, спровоцировав Русско-японскую войну и заложив основу для будущих конфликтов. Неизвестная история Китая: почему победителем во Второй мировой войне от Китая считается Чан Кайши, но власть в итоге получил Мао Цзэдун. Роль СССР: каким образом советские войска под командованием Блюхера участвовали в Северном походе Чан Кайши и как СССР десятилетиями контролировал Маньчжурию, превратив её в мощный промышленный регион, за который шла борьба. С гостем беседует Дмитрий Перетолчин.

Комментарий редакции

Ключевые тезисы беседы

1. Корейская война как часть "большой игры" ХХ века:
Авторы рассматривают Корейскую войну не как сугубо локальный конфликт между Северной и Южной Кореей, а как результат сложного противостояния и манипуляций между глобальными игроками: США, Великобританией, СССР, Китаем и Японией. Настоящие причины войны — в борьбе за зоны влияния, ресурсы и контроль над стратегическими территориями, такими как Манджурия и железные дороги.

2. Роль внешних сил и закулисье дипломатии:
Приводится цитата генерала Макартура, недоумевавшего, почему его действия постоянно блокировались, а переписка с Вашингтоном сразу становилась известна британцам и советским. Это высвечивает парадокс: даже союзные державы в коалиции одновременно играли друг против друга, часто «наживались» на противостоянии других.

3. Манипуляции границами и территориями:
Освещается малоизвестный исторический момент: формирование 38-й параллели как линии разграничения появилось из-за практических вопросов контроля над ключевыми объектами, как квантунская армия и КВЖД (Китайско-Восточная железная дорога), а не из идеологических представлений. Сама параллель была обусловлена логистикой и военной географией, а не формальными соглашениями.

4. Мозаика интересов Китая, СССР и Чан Кайши:
Подчеркивается, что отношения между Сталиным и Мао Цзэдуном были сложными и отнюдь не братскими. Союзы заключались ситуативно, а за кулисами шло торг за инфраструктуру и территории. Мао на переговорах с СССР настаивал на возврате Маньчжурии и Чанчуньской дороги, апеллируя к прежним договоренностям с Чан Кайши.

5. Манипуляции идентичностью и историческим наследием:
Проведен анализ, как китайские и американские акторы создавали выгодные для себя исторические нарративы. Например, победителем Второй мировой войны считается Чан Кайши, но в современном сознании приоритет перенесён на коммунистический Китай, несмотря на фактический вклад.

6. "Путь бесконечной хитрости" и долгая стратегия Китая:
Иллюстрируется механизм передачи важнейших территорий сначала Японии, потом России, что в конечном итоге позволило Китаю спустя несколько десятилетий вернуть эти земли с минимальными потерями. Это оценивается как пример китайской многоходовой, едва ли не даосской политики: уступить малое сегодня, чтобы обрести большее завтра.

7. Скрытые соглашения и их реальное влияние:
Особое внимание уделяется деталям советско-китайских договоров: де-юре они декларировали дружбу и сотрудничество; де-факто содержали условия передачи стратегических объектов. Отмечается, что Хрущёва не стоит обвинять в передаче КВЖД или Порт-Артура — он лишь выполнял условия, заложенные при Сталине.

---

Аналитический разбор и выводы

В центре внимания беседы — глубокая взаимосвязь военных конфликтов с интересами сверхдержав и скрытыми многоступенчатыми договорённостями. Корейская война преподносится как проявление столкновения не столько идеологий, сколько прагматических расчётов: борьбы старых и новых империй, где даже союзники манипулировали друг другом в погоне за выгодой.

Многослойность событий напоминает алгоритм работы сложной нейросети: входные данные (ресурсы, контроль над территориями, исторические обиды) проходят через множество скрытых слоёв (дипломатические переговоры, интриги, информационные войны) и выдают на выходе результат, который может быть неочевиден с поверхности.
Здесь аналогия — с сознанием человека или общества: внешние поступки могут объясняться совершенно иными, глубокими противоречиями и подсознательными стратегиями, нежели публично декларируемые причины.

Замечательно показано, как на уровне народов действует принцип «проекции» — каждый смотрит на прошлое и своих партнеров сквозь призму своих интересов и идеализаций. Чан Кайши с одной стороны — герой, с другой — управляемый игрок, ведомый течением мировой игры. Мао, в свою очередь, оказывается мастером не только революционной борьбы, но и постоянной корректировки стратегии в зависимости от меняющегося баланса сил.

Материал предостерегает от искушения мыслить в чёрно-белых категориях «свои — враги», «добро — зло»: в действительности даже самые громкие договоры и союзы часто скрывают под собой конфликты интересов, торг и хитрые многоходовые комбинации.

Практический вывод:
— Если взглянуть на любую войну или конфликт XX века — будь то Корейская война или создание новых границ, — становится яснее: ключ к пониманию лежит в анализе не только открытых причин, но и скрытых договорённостей, движущих мотивах игроков и долгосрочных стратегиях.

Переплетаются вопросы истории, психологии и политической философии: что важнее — идеология или прагматика, можно ли по-настоящему доверять «союзам», и как коллективная память и мифы управляют нашими действиями не хуже прописанных договоров?

---

Открытый вопрос для размышления:
Если даже самые чёткие исторические нарративы и договора в итоге оказываются лишь временными конструкциями — каковы границы нашей возможности проникнуть к «настоящей» истине, и не является ли сама истина лишь функцией контекста, интересов и времени, в котором мы живём?
Редактор: simple4o
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Hl6aEqLeuuE
