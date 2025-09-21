Подписывайтесь и смотрите ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ этого ролика без цензуры и рекламы на сайте видеожурнала «Картина мира»: https://nday.club/v/o1gym3-yt2

В этом выпуске вместе с Павлом Викторовичем Затрускиным, преподавателем восточных языков, мы погружаемся в неочевидные причины и загадки Корейской войны (1950–1953 гг.). Почему американский генерал Дуглас Макартур считал, что Госдепартамент США, находясь под влиянием Британии, фактически воевал против собственных интересов. Тайная дипломатия: как договор о дружбе между СССР и КНР, подписанный Сталиным и Мао в 1950 году, на самом деле был посвящен возвращению КВЖД, Порт-Артура и Даляня Китаю. «Путь бесконечной хитрости»: как китайский чиновник передал одну и ту же территорию Маньчжурии и России, и Японии, спровоцировав Русско-японскую войну и заложив основу для будущих конфликтов. Неизвестная история Китая: почему победителем во Второй мировой войне от Китая считается Чан Кайши, но власть в итоге получил Мао Цзэдун. Роль СССР: каким образом советские войска под командованием Блюхера участвовали в Северном походе Чан Кайши и как СССР десятилетиями контролировал Маньчжурию, превратив её в мощный промышленный регион, за который шла борьба. С гостем беседует Дмитрий Перетолчин.

Больше интересных видео для подписчиков на сайте видеожурнала «Картина мира»: http://nday.club/?r=yt2