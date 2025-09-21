Обсуждаем книгу Джеффри К. Люгера «Аполлон-8», сопоставляя её с данными по «Джемини»/«Аполлону»: состав экипажа, решение лететь к Луне без полной отработки, эпизод со спасжилетом, космическая болезнь Бормана, «восход Земли», споры о фото и видео, режим входа в атмосферу и перегрузки, приводнение и спасение. Параллельно — заметки о тренингах, скафандрах и давлении в корабле, различиях в источниках и музейных экспонатах.

00:00 Введение: книга Люгера и контекст

00:52 Энциклопедия-1985: схемы и «болезнь движения»

02:15 Экипаж и задачи «Аполлона-8»

03:41 «А-5» и «А-6»: беспилотные проблемы до пилотируемого старта

08:39 Решение лететь к Луне без полной отработки

10:35 Ротация экипажей: Коллинз → Ловелл

12:14 Старт 21.12.1968 и эпизод со спасжилетом

13:13 Как «стравили» CO₂ и зачем жилеты на старте

17:34 Космическая болезнь Бормана: версии и данные телеметрии

22:12 Причины и распространённость «звёздной болезни»

28:48 Профиль полёта: соплом вперёд, проверка двигателя

31:22 «Восход Земли»: уникальность/споры о кадрах

33:36 Быт: обувь, гарнитуры, иней на иллюминаторах

43:33 Вход в атмосферу: один заход vs «двойной нырок», перегрузки

53:13 Приводнение ночью: риски, переворот капсулы, шарики выравнивания

58:39 Спасение и быт после посадки

01:02:25 Сжатые сроки подготовки и недочёты после «А-7»

01:08:07 Карьера Ловелла; давление/кислород в корабле и скафандры

01:16:43 Фото и экспонаты: чистая vs обгоревшая капсула, снятая фольга

01:22:04 «Аполлон-13» и жанр книг Люгера: триллер vs факты

