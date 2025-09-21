Аполлон-8 и холодная война: кому выгодна легенда? | Роман Голунов и Александр Никитин
Обсуждаем книгу Джеффри К. Люгера «Аполлон-8», сопоставляя её с данными по «Джемини»/«Аполлону»: состав экипажа, решение лететь к Луне без полной отработки, эпизод со спасжилетом, космическая болезнь Бормана, «восход Земли», споры о фото и видео, режим входа в атмосферу и перегрузки, приводнение и спасение. Параллельно — заметки о тренингах, скафандрах и давлении в корабле, различиях в источниках и музейных экспонатах.
Книга "Четвёртый рейх: Суд над Сталиным. Семченко А.А.":
OZON: https://www.ozon.ru/product/chetvertyy-reyh-sud-nad-stalinym-semchenko-a-a-2262536787/?oos_search=false
Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/438962354/detail.aspx
Смотреть видео без цензуры на DeLib.ru: https://delib.ru
Boosty: https://boosty.to/den_club
Мы в других соцсетях
Telegram https: https://t.me/knijnij_den
VK https://vk.com/knizhnyjden
Дзен https://dzen.ru/knijnij_den
Сайт издательства "Наше Завтра" https://nzavtra.ru/
Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87
Встречи с авторами: https://den-magazin.ru/utm/97
00:00 Введение: книга Люгера и контекст
00:52 Энциклопедия-1985: схемы и «болезнь движения»
02:15 Экипаж и задачи «Аполлона-8»
03:41 «А-5» и «А-6»: беспилотные проблемы до пилотируемого старта
08:39 Решение лететь к Луне без полной отработки
10:35 Ротация экипажей: Коллинз → Ловелл
12:14 Старт 21.12.1968 и эпизод со спасжилетом
13:13 Как «стравили» CO₂ и зачем жилеты на старте
17:34 Космическая болезнь Бормана: версии и данные телеметрии
22:12 Причины и распространённость «звёздной болезни»
28:48 Профиль полёта: соплом вперёд, проверка двигателя
31:22 «Восход Земли»: уникальность/споры о кадрах
33:36 Быт: обувь, гарнитуры, иней на иллюминаторах
43:33 Вход в атмосферу: один заход vs «двойной нырок», перегрузки
53:13 Приводнение ночью: риски, переворот капсулы, шарики выравнивания
58:39 Спасение и быт после посадки
01:02:25 Сжатые сроки подготовки и недочёты после «А-7»
01:08:07 Карьера Ловелла; давление/кислород в корабле и скафандры
01:16:43 Фото и экспонаты: чистая vs обгоревшая капсула, снятая фольга
01:22:04 «Аполлон-13» и жанр книг Люгера: триллер vs факты
#Аполлон8 #РоманГолунов #АлександрНикитин #NASA #Gemini #Луна #Сатурн5 #КосмическаяБолезнь #ВосходЗемли #Космос #ИсторияКосмонавтики #КнижныйДень #НашеЗавтра
Комментарий редакции
Ключевые тезисы и аргументы:
1. Контекст и источники:
- Авторы обсуждают, как мало было данных в позднесоветских энциклопедиях о миссиях «Аполлон», какие расхождения существуют между ранними и поздними изданиями и как позднее эти сведения пересматривались.
- Книга Клюгера оценивается как попытка вписать миссию «Аполлон-8» в линию достоверного повествования с учётом современных требований аудитории и на фоне новых космических программ типа «Артемида».
2. Испытания техники и сомнительная спешка:
- Подробно анализируются автокатастрофические испытания лунного модуля («Аполлон-5»), провальная беспилотная миссия «Аполлон-6», ошибки с проводкой, моторы, которые не запускались, и пр. Американцы, несмотря на это, решают сразу отправлять людей.
- В сравнении с советской программой (три успешных беспилотных испытания лунного корабля), выбор NASA выглядит иррациональным и рискованным.
3. Быт и здоровье астронавтов:
- Поднимается тема адаптации организма к пониженному давлению, дыханию чистым кислородом при 0,3 атмосферы (эквивалент вершины Эвереста), сравниваются реалии альпинизма и условия, в которых предполагалось нахождение астронавтов две недели. Эти аспекты вызывают скепсис по поводу выживаемости и функциональности экипажа без длительной акклиматизации.
- Разбираются детали, связанные с гигиеной, туалетами на борту, бытовыми авариями (рвота, понос), странностями с обувью («истерлись тапочки за 3 дня») и техническими выдумками — на некоторых фотографиях детали экипировки или капсул выглядят подозрительно, будто изготовлены из некачественных материалов, либо после фотомонтажа.
4. Логические нестыковки в рассказах NASA и Клюгера:
- Авторы указывают на разницу в описаниях событий — например, нестыковки между разными книгами Клюгера относительно бытовых ситуаций, отсутствие упоминаний о каких-либо трудностях у других экипажей, тогда как по медицинским оценкам космической болезнью страдает треть или две трети летавших в космос.
- Поднимается вопрос: почему многие детали кажутся искусственно преувеличенными или, наоборот, скрытыми — например, якобы строгий запрет на сброс мочи в полёте, присутствие или отсутствие туалета, технические детали давления и разгерметизации.
- Проблематизируется миф о «двойном нырке» при входе в атмосферу — NASA позже отказывается от этой версии, а технические реалии ставят под сомнение возможность возвращения с Луны без многократных смертельных перегрузок.
5. Фотодоказательства и их критика:
- Демонстрируются и сравниваются фотографии с миссий: видно, что внешний вид капсул до и после приводнения в ряде случаев не совпадает (нет следов обгорания, изоляционная фольга либо присутствует, либо отсутствует, дверцы чистые — или покрыты окалиной). Это вызывает сомнения в подлинности представленных снимков.
- Указывается, что такие детали, как расположение Земли на небе с поверхности Луны, «восходы» и «закаты» — легко воспроизводимы автоматикой, как это подтвердили более поздние снимки других космических зондов.
6. Политико-исторические и мотивационные аспекты:
- Подчёркивается, как миссия «Аполлон-8» была вписана в контекст Холодной войны и информационной борьбы — стремление продемонстрировать технологическое превосходство США, дать обществу «позитивный символ» на фоне глобальных кризисов 1968 года.
- Обсуждается добавление в легенду «человеческих» и религиозных элементов (чтение Библии), их отказ от повторения в последующих миссиях после публичной критики.
7. Современные интерпретации и информационная политика:
- На фоне программы Artemis NASA вынуждена вновь пересматривать и объяснять вопросы радиации, туалетов, особенностей скафандров — хотя уже якобы всё «доказано» в прошлых миссиях.
- Автор указывает на необходимость для NASA и Клюгера «отмыть» спорные места старых программ в глазах современного информированного читателя, чтобы обеспечить имидж технологической преемственности и доверия.
8. Критическое отношение к легенде и идеализациям:
- Множество деталей (состояние астронавтов после перегрузок, странное поведение капсул на воде, быстрый выход на орбиту, бытовые «чудеса») подвергаются подробному сомнению.
- Показывается, что американская космическая программа во многом стала жертвой собственных легенд, которые сейчас приходится доказывать и оправдывать перед новым поколением, имеющим доступ к независимой информации.
9. Психологический аспект и эмпатия:
- Авторы подчёркивают героичность персонажей вроде Ловела, но также отмечают их человеческое недовольство, усталость, нежелание повторять миссии. Приводится интересная деталь — Борман после полёта больше гордится благодарственными письмами, чем самим фактом облёта Луны.
---
Вывод:
В разборе книги и истории «Аполлона-8» сочетаются недоверие к официальной версии западных источников, сопоставление фактов, бытовых деталей и технических нюансов с результатами независимых исследований, советской энциклопедией, опытом альпинизма, а также анализом современной политико-информационной ситуации.
Истина здесь представляется не как окончательный вердикт, а как поле для живого поиска и сомнений: в технических нестыковках, гуманитарных интерпретациях и разнице восприятия прошлого в разных обществах. Скепсис по отношению к «легенде» о миссиях Аполлон проявляется не только как политическая позиция, но как требование к безупречной строгости, к реальной логике и опытной проверке инженерных решений.
Практический вывод: для глубокого понимания масштабных исторических событий важно не только увлечься официальной легендой или её разоблачением, но и дисциплинированно сопоставлять подробности, быть честным с собой в отношении своих знаний и незнаний — и помнить, что мифы и символы способны оказывать влияние, независимо от своей достоверности.
В конце авторы обращают внимание на человеческую склонность верить в красивые, эмоционально насыщенные истории — будь то про космос или романтическое мошенничество, — и призывают к прямому, честному, но и бережному подходу к поиску истины.
---
Открытый вопрос для размышления:
Где заканчивается полезная мифология, объединяющая людей во имя научного или социального прогресса, и начинается опасная иллюзия, подменяющая реальную рефлексию и понимание фактов? Как научиться видеть границу между вдохновляющей легендой и манипулятивной ложью — и стоит ли всегда разбирать легенды до основания?