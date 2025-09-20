Откройте для себя тайны ядерной энергетики: почему США зависят от российского урана и как санкции меняют мировой рынок урана? Это видео углубляется в геополитику урана, раскрывая влияние обогащенного урана на энергетическую безопасность и цены на уран. Мы рассмотрим ключевые технологии обогащения и их роль в производстве ядерного топлива для АЭС. Разберем скрытые механизмы мирового энергоснабжения и потенциальный дефицит, угрожающий стабильности. Подробнее расскажет Борис Марцинкевич в новом видео

00:00 США не могут без урана из России: Новый скачок цен

00:37 Природный vs Обогащенный Уран: В чем разница?

02:36 Что на самом деле Россия поставляет в США (Секрет ОУП)

03:12 Как США потеряли технологии обогащения урана?

04:09 Сделка Гор-Черномырдин: Как Росатом завоевал рынок США

05:17 Единственный завод в США: Почему его не хватает?

07:58 Санкции Байдена против Росатома: Почему они не работают?

08:54 Глобальный рынок урана: Кто контролирует обогащение?

10:00 Сюрприз из Китая: Новый поставщик урана для США?

12:33 Амбиции Франции: Сможет ли она заменить Россию?

13:34 Ядерный тупик США: Как выйти из зависимости от Росатома?

15:13 Поддержите канал и предлагайте новые темы

Сайт Геоэнергетика https://geoenergetics.info

