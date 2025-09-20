Урок №295. Залоговым аукционам — 30! Траурный юбилей мародерства страны
В этом году исполняется 30 лет с момента старта, пожалуй, самой грандиозной экономической аферы страны. И если ваучеры Мавроди лишили денег большое число жителей России, то залоговые аукционы сделали беднее буквально каждого из народа. Потому что речь шла про глобальную экономику государства — и стремительное обнищание его граждан.
В 1995 году банкир Владимир Потанин (34 года), выдвинутый группой коллег, презентовал государству схему залоговых аукционов. Это была гениальная — если это слово вообще применимо, ведь точнее, конечно, инфернальная — по своей простоте и прозрачности задумка. Афера столетия. Что она из себя представляла, как все проходило и к чему в итоге привело?
Комментарий редакции
1. Залоговые аукционы как эпохальная афера
- Тридцатилетие залоговых аукционов в России воспринимается автором как скорбная дата, символизирующая крупнейшую экономическую махинацию постсоветской эпохи.
- Сравнение ущерба от залоговых аукционов с ваучерной приватизацией: если последняя лишила денег многих, то аукционы обеднили каждого.
- Процесс был инициирован группой банкиров и чиновников, ключевые имена — Потанин, Чубайс, Кох, Ходорковский и др.
2. Экономическая и социальная ущербность механизма
- Активы (недра, заводы, пароходства) были переданы олигархам по заниженным ценам через фиктивно-конкурентные аукционы, зачастую без настоящей конкуренции.
- Госденьги переливались между казной и банками, владельцы которых становились покупателями и фактически кредитовали страну её же средствами.
- Приводятся примеры: Норникель, Сибнефть, ЮКОС были куплены за миллионы долларов, а их ценность спустя годы и даже месяцы оказалась в разы выше.
3. Идеологический, моральный и социальный разлом
- В девяностые годы исчезла прежняя система ценностей; тезис “государственное – значит ничьё” сменился на “государственное – значит наше”, т.е. тех, кто сумел захватить.
- Противопоставляется культура труда и коллективизма советской эпохи культуре хищничества и индивидуализма “новых русских”.
4. Политическая подоплёка и последствия
- Ключевой скрытый мотив аукционов — удержание власти президентом Ельциным в 1996 году с помощью финансово-медийной поддержки олигархов.
- Кратковременное укрепление власти сменилось эпохой криминальных разборок, дележа награбленного, конфликтом финансовых и политических элит.
- Разбогатевшие на аукционах фигуранты в итоге не были приняты в глобальные элиты и превратились в “петрушек”, противостоящих (или якобы противостоящих) современной российской власти.
5. Наследие, самоидентификация общества и идеология
- До сих пор большая часть страны, по сути, продолжает жить в результате “экспериментов” 90-х годов.
- Приводятся современные примеры: состояние российских миллиардеров превышает доходы бюджета страны, т.е. структурная несправедливость сохраняется.
- Автор подчеркивает размытость национальной идеи: чтобы противостоять “идеалам 90-х”, нужно выработать собственные ценности и цели. Без общей сверхидеи народ остается раздробленным и не способен к процветанию.
Выводы и междисциплинарные размышления
В этом видео прозвучала попытка осмыслить залоговые аукционы как не только экономическое или политическое явление, но и как точку исторического, культурного и нравственного слома. Краткое обогащение немногих противопоставлено долгосрочному обнищанию большинства, а “дефолт идеалов” предшествовал экономическому дефолту.
С точки зрения психологии и философии это явление напоминает перелом в коллективной идентичности: ценности труда, общины и справедливости были вытеснены идеологией циничного индивидуализма, где победитель получает всё. Такая динамика — типичный симптом “эпохи перемен”, когда отсутствие целеполагания приводит к господству стимулов низшего порядка и к расслоению общества, что в науке о социальных системах соотносится с энтропией и потерей структурной устойчивости.
Глядя на сегодняшнее состояние общества, практически неизбежно встаёт вопрос: могут ли некогда утраченные ценности быть воссозданы, и если да — в каком виде? Религиозные и идеалистические модели призывают к объединению вокруг “сверхидеи”, но история показывает: даже искренние идеалы часто деформируются, становясь инструментом новых элит. Программирование и нейросети, если применить их как метафору, напоминают: изначальные параметры (ценности, цели) определяют траекторию “обучения” (развития) системы. Когда задаются искажённые приоритеты, “модель” общества учится на худших примерах, воспроизводя несправедливость.
Осознанность и честный взгляд на эту историю требуют признания, что прошлое нельзя переписать, но можно сделать выводы — не столько из цифр и фактов, сколько из понимания: процветание возможно лишь там, где ценность каждого определяется не удачным гешефтом, а вкладом в общее дело, в развитие страны и заботу о будущем. Идея у страны появляется тогда, когда есть коллективная энергия поиска смысла.
Открытый вопрос для размышления
Если истина о прошлом всегда частична и субъективна, а национальная идея не может быть навязана сверху, то каким образом в современном российском обществе может возникнуть подлинная объединяющая ценностная система — та, что излечит раны прошлого и задаст вектор будущего? Не повторится ли вновь иллюзия перемен, если новое самоопределение не будет опираться на честную работу с исторической памятью и внутренним смыслом?