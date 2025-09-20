В этом году исполняется 30 лет с момента старта, пожалуй, самой грандиозной экономической аферы страны. И если ваучеры Мавроди лишили денег большое число жителей России, то залоговые аукционы сделали беднее буквально каждого из народа. Потому что речь шла про глобальную экономику государства — и стремительное обнищание его граждан.

В 1995 году банкир Владимир Потанин (34 года), выдвинутый группой коллег, презентовал государству схему залоговых аукционов. Это была гениальная — если это слово вообще применимо, ведь точнее, конечно, инфернальная — по своей простоте и прозрачности задумка. Афера столетия. Что она из себя представляла, как все проходило и к чему в итоге привело?