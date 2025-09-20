Схемы, по которым детей заставляют совершать преступления и убивают. Андрей Афанасьев
Россия отдала сознание детей в руки преступников. За масштабными политическими событиями мы не замечаем катастрофы целого поколения малышей, которых оглупляют, расчеловечивают и предоставляют в качестве расходного материала преступникам всех мастей – мошенникам, наркоторговцам, террористам и педофилам. Страшные факты и конкретные схемы развода детей в интервью журналисту Сергею Харцызову озвучивает эксперт по деструктивному контенту в сети Андрей Афанасьев.
Комментарий редакции
1. Дети и интернет: ранний и неконтролируемый доступ
- Почти все российские дети с 4–5 лет пользуются интернетом, примерно половина — совершенно самостоятельно, без взрослого контроля.
- Контент, к которому они имеют доступ, зачастую деструктивен: анорексия, депрессии, романтизация смерти, мошеннические схемы, шантаж, вовлечение в преступную деятельность.
- Основная социализация современных детей проходит не в офлайне, а в цифровой среде, где человеческие модели поведения подменяются искусственными, часто опасными.
2. Меры и статистика: несовершенство учёта и слабость противодействия
- Приводятся трагические данные по самоубийствам среди детей и подростков: по ряду показателей Россия — среди мировых «лидеров».
- Статистика суицидов сильно разнится: официальные органы недоучитывают случаи, иногда указывая нейтральные причины смерти.
- Системной борьбы с деструктивным контентом в российских соцсетях нет — группы анорексии, суицидальные паблики зачастую открыты.
3. Механизмы вовлечения детей в криминал
- Базовое доверие ребёнка к миру делает его уязвимым: мошенники, шантажисты и «рекрутеры» действуют через соцсети и мессенджеры, маскируясь под сверстников или легальные организации.
- Мошеннические схемы включают, например, простой «заработок»: дети, не осознавая последствий, становятся курьерами для обналичивания украденных денег, реализуют схемы вроде "дропперства" (передача своей банковской карты третьим лицам) или передают аккаунты для нелегальных операций.
- Ребёнок, даже не понимая сути происходящего, становится юридически ответственным (или его родители) за ущерб жертвам.
4. Платформы риска
- ВКонтакте — основная площадка для криминала против детей: слабые настройки приватности, лёгкий доступ к друзьям и спискам контактов.
- Telegram — ещё более анархичная среда, воспринимается оратором как «дно дна», фактически легализованный darknet, насыщенный ботами и схемами обмана.
- При этом школьное и банковское внедрение IT (карты доступны детям с 14 лет, банковская тайна против родителей) только усугубляет безответственность и уязвимость детей.
5. Пробелы в просвещении и ответственности
- В школах практически отсутствует систематическое объяснение детям о рисках и юридических последствиях их цифровой активности.
- Законы хоть и ужесточаются (например, уголовная ответственность за передачу аккаунтов), но правоприменение и профилактика отстают.
- Бюрократия и недостаток технических решений делают расследования преступлений против детей, совершённых онлайн, крайне затруднительными и медленными.
6. Трансформация преступлений: от мелкого мошенничества — к терроризму и диверсиям
- Начинается всё с легких схем — «переводи деньги», «продай аккаунт», но подростки быстро вовлекаются во всё более серьёзные преступления, вплоть до диверсий и поджогов, снимая всё это на камеру для «работодателей».
Анализ и философские аспекты
В этой беседе проглядывают сразу несколько пластов размышлений, имеющих вес не только для отдельной семьи, но и для культуры в целом. Я хотел бы остановиться на следующих аспектах.
1. Проблема мнимой свободы и контроля
Цифровая среда обещает детям «глобальную свободу» — выбор любого контента, самовыражение, быстрый заработок, цифровую социализацию. Но за этой мнимой свободой стоит алгоритмически выстроенная манипуляция и отсутствие моральных ориентиров, а за «самостоятельностью» ребёнка — его полная уязвимость в мире взрослых интересов.
Подобно тому, как нейросети учатся на предоставленных данных, дети усваивают модели поведения из среды. Интернет кажется палитрой бесконечных возможностей, но если воспитание подменяется планшетом, а доверие — бесконтрольным экспериментом, то свобода становится ловушкой. Это ли не напоминание о вечном конфликте личной автономии и ответственности, осмысленного выбора и слепого подражания?
2. Рынок и идеологическое «разжижение» социальной ткани
Интернет-платформы, нацеленные на удержание внимания, работают как индустрия эмоций и импульсов, а не смыслов и идей. Ребёнок здесь — лишь «точка монетизации» или ресурс для чьих-то схем, а не субъект воспитания с уникальным внутренним миром.
Реальная забота — знать, объяснять, сопровождать, участвовать: всё, что требует живого, трудоёмкого присутствия взрослых рядом. Постулат о “невмешательстве” или ложном праве на частную цифровую жизнь для 10-летнего — попросту удобная отговорка.
Здесь возникает вопрос: не является ли вопиющая безответственность банков, школ, платформ лишь проявлением общей тенденции идти по пути наименьшего сопротивления, подменять воспитание алгоритмом, а участие — системой отчётов?
3. Гуманизм и эмпатия как антипод автоматизированной эксплуатации
История обесчеловечивания через цифру перекликается с философскими размышлениями о джунглях современности. Как в старых мифах о детях-маугли, так и ныне: отсутствие человеческих моделей, норм, участия приводит к деформации личности. Но современный «лес» — не физический, а цифровой.
Значит, вопросы этики, эмпатии и ответственности — не менее важны для родителей в XXI веке, чем для воспитателей прежних эпох; только формы опасностей и искушений изменились.
4. Реализм против идеализации
В беседе подчёркнута иллюзорность убеждений родителей: «мой ребёнок умнее», «с ним такого не случится», «да он и не поймёт схемы». В действительности уязвимы все, а не только «чужие» дети. Самоуверенность — ловушка, реализм и критическое отношение — есть проявление любви и ответственности.
5. Прагматизм: что делать?
1. Необходимо просвещать детей — ясно, однозначно, с деталями, без идеализации, объясняя реальные правовые и нравственные последствия их действий.
2. Родители и взрослые должны быть вовлечены в цифровую жизнь детей, не полагаясь на внешние институты (банки, школы, платформы), для которых ребёнок — не более чем очередной пользователь.
3. Институты обязаны совершенствовать инструменты противодействия: настройками конфиденциальности, открытостью, быстрой реакцией на преступления.
Вывод и открытый вопрос
В этом видео наглядно показано, как эволюция цифровых технологий обнажила старые вопросы о доверии, воспитании, ответственности, зависимости и свободе, поставив их перед новым вызовом информационного времени.
Знание — сила, но только в руках осознанного и вовлечённого человека; слепое доверие технологиям и “автоматизированным” институтам может сыграть с нами злую шутку.
А где граница между необходимостью доверять ребёнку и обязанностью защищать его от мира, к которому он ещё не готов? Может ли современное общество выработать новые, живые практики воспитания и взаимной поддержки, или мы обречены реагировать лишь на уже случившиеся трагедии?