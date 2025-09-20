Нам пытаются продать оружие, направленное против нас
О немецкой пропаганде на оккупированных территориях, том, почему немцы между мягкой оккупацией и уничтожением России выбрали второе, а также как под благими предлогами нашему обществу навязывают старые вражеские идеологемы говорим с историком Юрием Никифоровым. Ведущий – политолог, историк Игорь Шишкин.
Подписывайтесь на наши площадки!
Сайт ДеньТВ dentv.ru/
Дзен https://dzen.ru/id/5f1db0f593c4900b3ab99297
Rutube https://rutube.ru/channel/23475136/
ВКонтакте vk.com/dentvru
Телеграм t.me/gazeta_zavtra
Мероприятия «День-центра» den-magazin.ru/utm/1473
Книжный магазин «День» den-magazin.ru
Поддержать канал «День»
4276 3801 5875 8230 Андрей Александрович П.
Яндекс.Мани на kanal-dentv 410012695356638
Игорь Шишкин на Rutube https://rutube.ru/channel/44222090/
Телеграм-канал Игоря Шишкина t.me/isshishkin
Блог Игоря Шишкина на «Дзене» dzen.ru/9037971678
Комментарий редакции
Ключевые идеи и основные тезисы лекции
1. Немецкая пропаганда как оружие массового воздействия
В центре беседы — анализ целенаправленных, глубоко продуманных нацистских технологий информационной войны против населения СССР во время Великой Отечественной войны. Пропаганда рассматривалась не как нечто вторичное, а как полноценно боевое оружие, сопоставимое по разрушительной силе с танками и пушками. Нацеленная стратегия заключалась не только в деморализации советских граждан, но и в формировании у них определённого мировоззрения, оправдывающего геноцид, предательство и внутреннее разложение.
2. Конструирование образа врага
Особое внимание уделяется технологии создания образа врага. Это не просто эксплуатация исторических стереотипов (например, представлений о России как о стране-«варваре»), а искусственное их усиление и переосмысление с помощью специально созданного пропагандистского языка. Центральное значение отдается мифу о «жидобольшевизме», где большевизм нарочито сливается с антисемитизмом, превращаясь в универсальное зло. Будучи предельно абстрагированным, этот образ врага становится удобным основанием для любых форм насилия и репрессий, ведь против такого «вселенского зла» допустимо всё.
3. Манипуляции национальной идентичностью и подмена понятий
В пропагандистских материалах происходит неосознанная или сознательная подмена национальной идентичности. Русский — это уже не этническая или культурная категория, а исключительно политическая: только тот, кто ненавидит большевизм, признается «русским». Остальные оказываются вне общности и подлежат уничтожению или изоляции.
4. Миф о «освободительной» миссии и технологии оправдания геноцида
Противоречием внутри нацистской пропаганды было то, что, с одной стороны, провозглашалась идея «освобождения» народов СССР от большевиков, а с другой — руководство фашистской Германии не видело иных перспектив, кроме тотального разрушения, расчленения и подчинения советского пространства. Целям пропаганды служили ухищрения вроде отрицания самого факта существования России как государства и передачи всех бед России на счет так называемой «оккупации большевиками».
5. Использование исторических мифов и бытовых манипуляций
Был выстроен фальшивый исторический нарратив: идеализировалась царская Россия, трагедия 1917 года превращалась в крушение «истинной России», вся победа советской власти объяснялась заговором, а любые успехи — «строительством на костях». Тем не менее, фактическая нестыковка между реальностью и пропагандой вскоре становилась очевидной людям, сталкивающимся с настоящим поведением оккупационных властей.
6. Применение пропагандистских наработок после войны
После поражения нацистской Германии значительная часть специалистов по пропаганде и самих наработок была взята на вооружение западными странами в период холодной войны и, как утверждается в беседе, применяется по сей день. Отдельный акцент — удивительная воспроизводимость этих идеологических клише в современных информационных конфликтах на постсоветском пространстве и в отношении России.
7. Противоречивость и внутренние нестыковки пропаганды
Несмотря на внутреннюю логическую несостоятельность (одни и те же группы объявлялись и врагами, и жертвами), психологическое оружие работало благодаря эмоциональному, нелогическому воздействию. Анализ показывает — эффективность достигается не рациональным переубеждением, а тотальным воздействием на чувства страха, вины, жалости и обиды.
---
Выводы и философские размышления
Беседа иллюстрирует, как тщательно сконструированная идеология может делать людей частью машин социальных, этнических и политических конфликтов, зачастую против их воли и вопреки здравому смыслу. Пропаганда, по сути, превращает даже само понятие «истины» в инструмент войны: истина становится не тем, что есть, а тем, во что выгодно заставить поверить.
Аналогии с программированием и нейросетями здесь показательны. Как нейросеть учится на выборке и склонна переносить шаблоны без попытки понять сложность отдельных случаев, так и пропаганда работает через шаблонные установки, адаптируя их под текущий исторический момент и конкретную аудиторию.
Историк подчёркивает — та же система символов и смыслов, заложенная в годы нацизма, используется вновь и вновь для разобщения, демонизации, препарирования национальных и культурных идентичностей. Казалось бы, разоблачённые десятки лет назад методы оказываются живучи благодаря человеческому стремлению к простым объяснениям и готовности верить удобным мифам.
С практической стороны — важно сохранять критичность и осознанность, уметь распознавать шаблоны навязываемых смыслов. Мифологизация прошлого, конструирование удобного врага, эксплуатация травм и обид — это оружие, направленное на разобщение, и культивировать такую идеологию во имя «своего» — значит копировать вражеские технологии и повторять их ошибки.
В конечном счёте, истинная устойчивость — не в слепой вере в один из мифов, а в внутренней свободе, интеллектуальной честности и способности различать намерение за внешней формой сообщений. Не становится ли повторяющий чужую пропаганду — даже «в благих целях» — невольным продолжателем её разрушительной работы?
---
Открытый вопрос:
Если пропаганда в прошлом и настоящем так эффективно формирует нашу идентичность и коллективную память, то как нам найти собственное, не навязанное извне, понимание истории и истины? Где проходит граница между защитой своей культуры и попаданием в ловушку чужих когнитивных стратегий?