Галина Иванкина: «Отчий дом» – город или деревня?
Очередной хороший фильм времён Оттепели – «Отчий дом» (1959) Льва Кулиджанова. Перед нами – непростая ситуация. Избалованная городская девушка Таня (Людмила Марченко), удочерённая когда-то семьёй доктора, вдруг узнаёт, что её родная мама жива. Отмечу, что живёт Татьяна не просто в большом городе, а в Москве, в большой отдельной квартире, что в 1950-х годах считалось роскошью.
Таня учится на педагога, она отменно, модно одета, по утрам семья собирается за шикарным столом. Девушка вообще не представляет себе другого быта, кроме того, к которому привыкла. И вдруг выясняется, что настоящая мать – деревенская баба (в слове «баба» нет ничего зазорного – это нормально с сельской точки зрения.
Семья доктора тоже в шоке – они хотели бы скрыть от Танечки все эти подробности, но не имеют права. И вот – деревня. Мать – простая женщина в платке, и выглядит старше своих городских сверстниц (Вера Кузнецова). Тане поначалу всё и вся не нравится – и бабы слишком голосистые, и какие-то разборки соседских супругов, и всё непривычно, грубо.
Однако со временем Таня начинает видеть нюансы – и речка хороша, и просторы – дивные, и люди – душевные. Завязывается дружба с местной девушкой Нюркой (Люсьена Овчинникова), у которой нелёгкая судьба. Но самое главное даже не это. Влюблённость. Да-да. В председателя Сергея Ивановича (Валентин Зубков). Он и собой хорош, и умён, и хороший руководитель.
Сергей когда-то приехал из Ленинграда и – остался. Татьяна – неопытна, и потому все быстро понимают, из-за кого она не уехала в город. Влюблён ли председатель? Нет. Она для него – малолетка и он ей честно говорит, что никогда бы не позволил молоденькой девчонке испортить себе жизнь. Для неё это – вспышка, а он – человек неюный и степенный.
У него другая любовная история – Степанида (Нонна Мордюкова), которая давно любит, но не может сказать об этом и …поэтому всячески грубит председателю. В результате она признаётся Сергею в любви, и они соединяются в поцелуе. Они равны по возрасту! В СССР очень плохо относились к парам с разницей в возрасте, и являли девушек, устремляющихся к кавалерам постарше, как хищниц.
А Таня привыкает к своей родной матери, впрягается в колхозную жизнь, а когда пишет письмо приёмным родителям, задумчиво произносит фразу: «У меня две мамы». Финал там открытый – конечно же Татьяна поедет в Москву, чтобы доучиться в институте. Однако она уже примеривается к деревенской школе.
Фильм прекрасный и – наивный, хотя бы потому, что в реале таким девушкам вряд ли понравится деревня. Ну, в принципе. Однако искусство – это не «как в жизни», а как хотелось бы.
Теги события:
кино ссср деревня кулиджанов оттепельГалина Иванкина
Комментарий редакции
1. Основной конфликт фильма:
Главная героиня, Таня — избалованная, городская девушка из благополучной семьи, внезапно узнаёт, что её настоящая мать — простая женщина из деревни. Это открытие вызывает внутренний конфликт и ставит вопрос о её корнях и самоидентичности.
2. Контраст город — деревня:
Показано резкое различие между комфортом городской жизни (Москва, отдельная квартира, благополучная семья) и простотой, даже грубостью сельского быта, который сначала кажется Тане чуждым и неприятным.
3. Преодоление стереотипов и внутренний рост героини:
Сначала Таня сталкивается с неприятием деревни и её обитателей, но постепенно она начинает видеть красоту среды, искренность и душевность людей. Она обретает новых друзей и начинает ценить материнскую любовь вне зависимости от социального положения.
4. Любовная линия:
У Тани возникает чувство к председателю — образованному и мудрому мужчине, который, однако, выбирает равную себе по возрасту и опыту женщину. Эта линия подчёркивает зрелость и честность настоящих чувств, а также социальные нормы времени относительно возраста в отношениях.
5. Открытый финал и идея выбора:
Итоговый выбор Тани не однозначен: она возвращается в город, но уже иной, способная принять свои две «мамы» и видящая ценность обеих миров. Итог не финализирован — реальное решение ещё впереди.
6. Идеализация и наивность фильма:
Автор подчёркивает, что фильм наполнен своеобразной советской наивностью: в жизни подобному персонажу вряд ли бы пришёлся по душе деревенский быт, но искусство всегда рисует желаемое, а не действительное.
Вывод:
Фильм «Отчий дом» представляется одновременно и реалистичной, и утопической притчей о поиске своих корней, балансе между разными мирами и взрослении через принятие сложной правды о себе самом. Картина оперирует архетипичными темами ― столкновение городской и сельской ментальности, поиск настоящей любви и воссоединение с утраченными родителями ― но делает это с определённой степенью идеализации, характерной для Оттепели.
Интересен здесь момент: истина о «правильной» жизни, как и истина о доме — ситуативна и субъективна. Для Тани её отчий дом — и город, и деревня. Она открыта переменам, и этот опыт обогащает её личность, делает более многомерной. Важно также, что финал остаётся открытым: зрелый выбор всегда впереди; гармонии между своими началами мы достигаем постепенно, принимая в себе даже то, что когда-то отталкивало.
Многослойность проблемы — корней, идентичности и принятия разных форм любви — напоминает нам о сложности любых человеческих историй. Дом — это не столько место, сколько пространство отношений и принятия.
Открытый вопрос:
Что для каждого из нас становится «отчим домом» — место, связи, воспоминания или, возможно, способность примерять в себе несколько, на первый взгляд, несовместимых миров? И можем ли мы когда-либо быть до конца честными с собой, принимая всю сложность своих корней?