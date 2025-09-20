Очередной хороший фильм времён Оттепели – «Отчий дом» (1959) Льва Кулиджанова. Перед нами – непростая ситуация. Избалованная городская девушка Таня (Людмила Марченко), удочерённая когда-то семьёй доктора, вдруг узнаёт, что её родная мама жива. Отмечу, что живёт Татьяна не просто в большом городе, а в Москве, в большой отдельной квартире, что в 1950-х годах считалось роскошью.

Таня учится на педагога, она отменно, модно одета, по утрам семья собирается за шикарным столом. Девушка вообще не представляет себе другого быта, кроме того, к которому привыкла. И вдруг выясняется, что настоящая мать – деревенская баба (в слове «баба» нет ничего зазорного – это нормально с сельской точки зрения.

Семья доктора тоже в шоке – они хотели бы скрыть от Танечки все эти подробности, но не имеют права. И вот – деревня. Мать – простая женщина в платке, и выглядит старше своих городских сверстниц (Вера Кузнецова). Тане поначалу всё и вся не нравится – и бабы слишком голосистые, и какие-то разборки соседских супругов, и всё непривычно, грубо.

Однако со временем Таня начинает видеть нюансы – и речка хороша, и просторы – дивные, и люди – душевные. Завязывается дружба с местной девушкой Нюркой (Люсьена Овчинникова), у которой нелёгкая судьба. Но самое главное даже не это. Влюблённость. Да-да. В председателя Сергея Ивановича (Валентин Зубков). Он и собой хорош, и умён, и хороший руководитель.

Сергей когда-то приехал из Ленинграда и – остался. Татьяна – неопытна, и потому все быстро понимают, из-за кого она не уехала в город. Влюблён ли председатель? Нет. Она для него – малолетка и он ей честно говорит, что никогда бы не позволил молоденькой девчонке испортить себе жизнь. Для неё это – вспышка, а он – человек неюный и степенный.

У него другая любовная история – Степанида (Нонна Мордюкова), которая давно любит, но не может сказать об этом и …поэтому всячески грубит председателю. В результате она признаётся Сергею в любви, и они соединяются в поцелуе. Они равны по возрасту! В СССР очень плохо относились к парам с разницей в возрасте, и являли девушек, устремляющихся к кавалерам постарше, как хищниц.

А Таня привыкает к своей родной матери, впрягается в колхозную жизнь, а когда пишет письмо приёмным родителям, задумчиво произносит фразу: «У меня две мамы». Финал там открытый – конечно же Татьяна поедет в Москву, чтобы доучиться в институте. Однако она уже примеривается к деревенской школе.

Фильм прекрасный и – наивный, хотя бы потому, что в реале таким девушкам вряд ли понравится деревня. Ну, в принципе. Однако искусство – это не «как в жизни», а как хотелось бы.