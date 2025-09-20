Как можно повернуть историю на 180 градусов, наглядно показывает история Касимовского уезда. И зависит это от политических пристрастий историка. Удел, дарованный князем Василием Касиму, превращается на бумаге в мифическое «Касимовское ханство», потом в историческую «солянку» - тюркское «татарское государство» с арабскими «шейхами» и «шахами».

Предисловие

Историк Лызлов пишет, что вся Орда, получив предсказание о прилёте кометы (в 1312 г.), начала массово покидать Восток. Также Лызлов говорит, что ПЕРЕСЕЛИЛАСЬ ВСЯ Орда (п.145, 146). Переселение Орды на Запад назвали «монголо-татарским игом» и оно закончилось странным результатом, монгол на Руси стало 0 человек, тюрок-татар 3%, русских 81%. Так кто же на самом деле переселился на Русскую равнину? Судя по результату, переселились русские с востока?

Шествие Солнца и Луны

Вот как переселение тихоокеанских народов «Солнца» и «Луны» показано на этой старинной гравюре. Здесь переселяются не «монголо-татары», а европейские народы. Впереди на конях Солнце и Луна. Они символически покоряют Земной шар с наклонённой осью. На скифской повозке показаны эти народы. Впереди праотец «Сим» с Косой и Весами. Он плёткой погоняет Коней. Далее Терра-Земля (уроженцы с центра Русской равнины), рядом Орёл с Огнём, далее Рыба и Сокол. Луна на «мюгальском» языке в словаре Витсена «Саран» или «Скарано» (1*с.369), а Солнце «Наран».

Шертные грамоты.

Джучи в 1207 году совершает первый (разведывательный) поход на Русь, быстро возвращается и потом покоряет много земель бескровно и без всяких боёв («Сокровенное сказание монголов», п.125). Успехом он обязан своим старшим «добрым гениям»-Хунану (Ивану?), Коку, Дегаю, Евгену. "Эти четверо - Хунан с Коко-Цосом да Дегай с Усун-ЕВГЕНОМ- из таких людей они, которые виденного не скроют, слышанного не утаят" (п.125). Вероятнее всего по версии автора, он приходит на Русскую равнину договариваться и просить подданства. Он заключил соглашение о расселении народа по определённому плану. У Ивана Грозного упоминаются некие «шертные» грамоты с Ордой (см. ниже), которые они должны были соблюдать, подчиняться Московскому правителю. В них по логике должна быть определена черта осёдлости пришельцев, граница их уделов (отсюда шертные-чертные). Орда стала заселять Русскую равнину, Сибирь, Европу и Америку там, где жили их предки. Те, которые должны были выполнять военную функцию-охранять границу, селились по границе (Днепр, Рязань, Урал, Архангельск, поэтому появляются «Астраханское царство» и «Казанское царство», «Кримеа» на окраине Русской равнины на карте Московии 1706 г.). В Центр Русской равнины в районе Оки не пускают никого. Там живут «ядро» русов («пернатые», автор).

Самыми первыми с Тихого океана (Чукотки) должна была прийти убежавшая знать после смерти Попа Ивана в 1200 году. Эти обезглавленные («Тёмными Месяцами») Иоанны- «Львы» селятся в каких-то областях (город Львов, Александровская Слобода , автор). Вторым эшелоном пришли Василии, Касимы и Шигалеи. Судя по топониму «Ка сим» на карте, они имели происхождение от Сима и получили удел в Рязанской области. Там был культ Сима, там до сих пор стоит заброшенный Симонов мужской монастырь. Отец Касима тут не чужой, он ведёт происхождение от первопредка Уруса (см. ниже). Руса?

Улу Махмет отец Касима

Улу Махмет в Летописном своде

Не все местные правители были согласны с этим и мир закончился убийством Джучи приблизительно в 1247 году. Из-за этого началась кровопролитная гражданская война, окончившаяся победой росов (словено-русов) в союзе с «амурами» (народ ЛУНЫ) над центральными русами («пернатыми», п.153).

Вот как меняется трактовка истории Касимовского уезда в энциклопедиях со временем.

1. В «Казанской истории» и «Летописном своде» 16 в. Шигалей стал служить русским князьям ещё при матери Ивана Грозного Елене Глинской, а потом молодому Ивану Грозному. Он подчинялся приказам Ивана и его войско получало жалованье «ясак» за службу, жить то им надо было на что-то, они же военные. Для содержании армии (Орды) платили ясак окрестные князья и Иван Грозный. Для сбора этого ясака существовали баскаки. Для житья пришельцам Касима и Шигалея была выделена вотчина в восточной части Мещёры. Именно там остались «казацкие» названия. Иван Грозный очень любил Шигалея и дорожил им. Тот имел «царское» происхождение и поэтому назывался в ЛЕТОПИСИ «ЦАРЕВИЧ», но это не значит, что у него было царство. Царство осталось на далёкой восточной родине. Место его поселения было просто дарованной вотчиной, а не «царством». Как своего человека Иван Грозный посадил его царём в Казани. Он имел на это право из-за царского происхождения. Потом на царство в Казань он послал его 15 летнего брата «кроткого Генналея», которого там зверски убили сарацины. В 1552 году тогда в Казани жили сарацины, а не татары (Казанская история). Термин татары ещё не был придуман историками, поэтому войско Шигалея в «Казанской истории» называется «варварами». « Не смогли они прельстить его (Шигалея) на измену, хотя был он под мечом на краю горькой смерти и погружен в АДОВУ утробу, и род у него с ними (сарацинами) был ВАРВАРСКИЙ один, и язык один, и вера одна» (гл. 17 Казанская история). «Адова утроба» указывает о происхождении от праматери Ады (Аиды) из Мади-южных «амуров» («Тёмных Месяцев»? п. 164).

Название «Ка симовь» появляется на картах Рязанской области в 1794 г. (см. выше) Почему сохранено в 18 в. это название, а не Мещёра, наверное, из-за историчности этой личности. Между «Ка» и «симов» нарисован православный храм с крестом.

Карта Касимовского уезда 1794 г

Здесь нет мусульман в 1794 г. Вот он на карте. А до этого на карте Келлера 1590 г. на этом месте название «Мещёра».

ИТАК. Интересно, что в настоящее время татар в Касимове нет, их несколько человек, а всё население русские. Как будто «татары» (тюркские) тут никогда и не жили, а жили «варвары» с русским происхождением. Орда «варваров» Шигалея говорила на «казацком» языке и на русском (Витсен «казацкий» язык называет также «мюгальским» и приводит словарь, например, Медведь-Етеге стр. 372 т.1, Мать-Анна или Еке). Вера их непонятна, наверное в «Мага» и "Мета" (Мать), превратившееся в Махмета. В летописном своде Батый сын Джучи Солнцепоклонник и Огнепоклонник. «Амуры» поклонялись Луне и «Месяцу»?

2. Большая Российская энциклопедия электронная. «Касимовское царство» (Касимовское ханство, Мещёрский юрт). Автор — Б. Р. Рахимзянов. Вот как это событие описано в этой энциклопедии. Здесь трактовка событий сохраняется.

«Впервые пожаловано Василием II Тёмным казанскому царевичу Касим-хану (около 1450–1456). По имени Касима главный город области Городец-Мещерский стал называться Касимовом.

По мере усиления Русского государства Касимовское ханство всё больше теряло самостоятельность. Ханы назначались московским правительством из представителей правящих династий Казанского, Крымского, Сибирского и других ханств.

После присоединения Казанского ханства к Русскому государству власть в Касимовском ханстве постепенно начала переходить к московским воеводам, ханы и беки оказались на положении служилых землевладельцев. После смерти последней правительницы Фатимы-Султан (1681) Касимовское ханство перестало существовать.

В эпоху Ивана Грозного была введена практика ОСОБОЙ ПРИСЯГИ, которую давали касимовские ханы русскому государю.

Население делилось на три этнических компонента — татарский, русский и финно-угорский

Некоторые особенности взаимоотношений: Касимовские цари и царевичи являлись вассалами великого князя и были обязаны участвовать во всех военных походах Московского государства.

Каждый новый правитель города был обязан дать московскому государю ШЕРТНУЮ ГРАМОТУ, которой закреплялась его клятва соблюдать определённые правила».

ИТАК. Здесь ещё соблюдается канва взаимоотношений. Но тут невесть откуда появляется у Касима титул «хан». Появляется нигде не отмеченное на картах и в русских летописях «Касимовское царство», «Касимовское ханство», «Юрт» вместо обычной вотчины. Была вотчина, удел. Вдруг появляются какие-то Сибирские и Крымские «ханства». Их нет ни на одной старинной карте. На карте Келлера 1298- 1590 г. в Сибири имееется земля СКИФОВ. «Кримеа» в истоках Днепра. Вдруг население превращается в «татар» и «угрофинов». Здесь появляется термин «ханство». По версии автора, он обозначает принадлежность к роду Афета матери Анны-Ханны. Хубилай-Кублай на этой карте назван Хамом, то есть он от рода Хама праматери Амы.

3. Татарская энциклопедия. Автор – Ф.Г.Калимуллина

Вот что пишется о Касимовской вотчине, но уже с совсем другим толкованием в татарской энциклопедии. Тут совершается поворот на 180 градусов. «Создано в середине XVI в. как ВЛАДЕНИЕ ТАТАРСКИХ ХАНОВ и БЕКОВ внутри русских земель, на что великий князь московский Василий II ВЫНУЖДЕН был дать согласие в результате поражения в битве под Суздалем в октябре 1445 г. Пожаловано князем Касим-хану (отсюда название ханства и столицы). До середины XVI в. С РУССКИХ КНЯЗЕЙ, в том числе великих князей московских, в пользу касимовских правителей взималась ДАНЬ.

Касимовские ханы неоднократно участвовали на стороне Москвы в походах на Казань (1467–1469, 1487, 1552). Шах-Али трижды становился казанским ханом (с 1516 по 1567).

В Смутное время Касимовское ханство выступало на стороне Лжедмитрия II. При Сейид-Бурхане началась христианизация населения, которая вызвала восстание татар (1656).

После смерти последней правительницы Фатимы-Султан (1681) Касимовское ханство перестало существовать.

Правители: Шейх-Аулияр (около 1512–1516), Шах-Али (ШИГАЛЕЙ) (1516–1519, около 1540–1546, 1546–1551, 1552–1567), Джан-Али (ГЕННАЛЕЙ) (1519–1532), Саин-Булат (с 1573 г. – СИМЕОН Бекбулатович) (около 1570–1573), Мустафа-Али (начало 1580-х гг. – 1600) – из династии золотоордынских ханов, в основном выходцы из Астраханского ханства; Ураз-Мухаммад (1600–1610) – из династии казахских (?) ханов; Арслан (РУСЛАНЕЙ1*) (1614–1627), Сейид-Бурхан (1627–1679), Фатима-Султан (1679–1681) – из династии сибирских ханов. Династии менялись в случае отсутствия прямых наследников в правящих родах Касимовского ханства».

ИТАК. Тут уже все называются «татарами», хотя «татары» в Казанской истории ОТСУТСТВУЮТ на момент 1552 г.(в Казани живут сарацины в 1552 г., а Шигалеи названы «варварами», татар нет). Тут выдумывается «Касимовское ханство», вместо вотчины-удела, выдумывается «Астраханское ханство», хотя на карте Московии 1706 года нанесено «Астраханское царство», а не ханство. На каком-то основании тут выдумывается «казахский хан», «сибирский хан» в 16 в. На картах 1701 г. Ремезова нет Казахии, а есть «Казакская Орда» казаков на Аму-Дарье и Сыр-Дарье. Вместо Шигалея появляется Шах-Али. Вместо «кроткого Генналея» придумывается Джан-Али. Выдумывается взятие ДАНИ с Московских князей. Здесь представляется так, что Василий2 ВЫНУЖДАЕТСЯ ханами и беками дать им землю и дань. О Симеоне Бекбулатовиче отдельная история (п.111). Он из рода Симеонов «Симовской Столбовой Руси» от праотца Сима (Павлина) из Русской равнины, поэтому к тюркам татарам вообще не имел отношение.

Здесь явное противоречие- на стороне «татар» сила, а они всё равно подчиняются Москве, Василию, Ивану Васильевичу Грозному, а потом вообще перестают существовать. Да никуда они не исчезли- это местные русские жители города Касимова.

У Шигалеев и Касимовых должны быть русские имена, как и у их родственников Мамутяка, Якуба. В некоторых источниках упоминается прозвище Касима — Трегуб (Большая Российская энциклопедия электронная). Есть такая русская фамилия Трегубов. Отец отца Касима оказался происхождением от Уруса-РУСА (Согласно Мунаджжим-баши генеалогия Мухаммад-хана такова: «Султан Мухаммад-хан, сын Тимур-султана, сына Тимур-Кутлуга, сына Тимур-Мелика, сына Урус-хана»). Какие султаны на Руси? Султаны в Турции были. Кто это всё придумывает в России.

А какое русское имя было у Шигалея. Шигалей очень засекреченная личность и значительная, так как его именем названо множество посёлков в Чувашии и в Самаре (село Шигон). У Шигалея должно быть русское имя и оно должно быть распространённым. Игнат? Сиг-мгновение. Отсюда «сигануть». Сиг-Рыба. СиЕгу. Сигурд. «Сигурд имеет древнегерманское происхождение. Имя состоит из двух частей: «sig», что переводится как «победа», и «urd», означающего «защитник». Это имя популярно у скандинавов.

Вопиющая подмена. О шейхах и шахах в Касимове.

Произошла ВОПИЮЩАЯ подмена титулов правителей Касимовской вотчины на арабский вариант (Шейхи, Шахи). Оказалось, что они взялись из книги востоковеда Вельяминова-Зернова «О Касимовских царях и царевичах». В скобках большими буквами моё дополнение- имена, такие как в русских летописях. Вельяминов просто отыскал аналог имён правителей в арабском варианте и перечислил их в своей книге-исследовании. Арабы просто перевели их на свой язык, а современные историки, руководствуясь этим переводом Вельяминова, решили выбросить свои исконные имена и заменить в энциклопедии на арабские (Шигалей на Шах-Али). Ну нет у тюрок (башкир, татар, удмуртов, чувашей тюркских, алтайцев) никаких шахов и шейхов и в жизни и в именах и фамилиях (у них баи, беки). Завтра эти академики потребуют переиздать все русские летописи, былины и сказки и заменить царей на шахов и шейхов, потому что так их называют арабы, у них царь это шах. Но мы в России живём. Нам лучше знать своё. Нет у нас никаких шейхов, у нас «На Златом крыльце сидели Царь, Царевич, Король Королевич», а не шахи с шахеничами и шейхи с шейхевичами. Сарацинов (царей сыны!) историки уже успели заменить на татар и они сразу поблёкли.

Вельяминов был в полной уверенности, что касимовцы ордынские это этнические тюркские татары и в расшифровке имён исходил из этого. Но зачем он превратил тюрок-татар в арабов? Чтобы найти арабские аналоги, использовался перевод «Шейбани-наме» Березина. И получился экзотический список имён в арабском стиле, который татарские историки зачем-то приняли за основу. Как будто здесь жили арабы, а не русские и татары. Вельяминов считал, что русские исказили татарские (тюркские) имена, но зачем поменял на арабские. Это арабы исказили по-своему русские имена.

Но не всё смог объяснить Вельяминов. Например, Вельяминова смутило слово «юджунь» среди правителей. Его нет в татарском языке. Зато похожее слово есть в мюгальском-маньчжурском-амурском языке, это слово «УДЖИН»-посланник, посол (словарь Витсена, т.1, с.369). Юджин популярное имя у англичан. «Юджин — английское мужское имя, соответствующее русскому имени Евгений (англ. Eugene)». Отсюда становится понятным, кем был Генналей-Евген (Джан-Али араб.). Этот Евген был ПОСЛОМ-юджунем на Русь от Золотой Орды Джучи (п. 125). Его потомок несчастный 15 летний Генналей «кротку и тиху», убитый в Казани.

Рядом с Касимовым село Тонкачево слево и на карте выше в Сасовском районе, название которого указывает на пришельцев «южных Амуров» из города Тонкина в Южной китайской Маньчжурии (п.165). Обратите внимание на «китайский» архитектурный элемент –вогнутая крыша в Мавзолее («Текие Афган-Мухаммед») в Касимове на Улановой Горе, такие архитектурные элементы имеются в Китае. Сюда пришли русские выходцы из южной Маньчжурии-китайской. «На УЛАНОВОЙ ГОРЕ в Касимове находится мавзолей «Афган-Мухаммеда» (Евгена, автор) середины XVII века, построенный на старом татарском кладбище». Возможно раньше у здания мавзолея была вогнутая "китайская" крыша.

Мавзолей

Несколько слов о Мавзолее «Текие Афган-Мухаммед султана» (тат. Əfğənmөxəmmət, явно читается как русское «ЕВГЕН», а не «Афган») в Касимове на Улановой Горе. Там стоит кирпичное здание с чисто русской архитектурой с китайскими элементами, почему-то объявленное «татарской» архитектурой. Откуда взялось витиеватое название «Текие Афган-Мухаммед султан»? Оказалось, из надписи на плите.

Просто эту надпись на арабском (?) кто-то грубо вделал в проём, чтобы ввести всех в заблуждение? Надпись свежая, чёткая, неразрушенная. На старом фото 19 в. её нет.

Это название пропагандируют татары и уже ввели во все энциклопедии и в интернете. Оно в корне НЕПРАВИЛЬНОЕ, по моему мнению. Кто превращает русскую историю в арабскую.

Русские никаких султанов и арабов тут не помнят и такого названия не знали, это место просто называли «Улановой Горой» и татарским кладбищем. Судя по названию Улановой Горы, здесь похоронен УлАн. Улу значит –старший на «мюгальском» языке происхождением от праматери Анны. Русские не помнят здесь Афганов-Авганов, а вот Евгены (соратник Джучи, читай в начале) здесь были, они же Генадии-Яналеи. Это имя указывает на происхождение от Янов-ИоАнов. Он русского происхождения, поэтому и архитектура усыпальницы русская. От него осталась русская фамилия Геничев, имена Евгений, Геннадий. Заказала усыпальницу жена этого Яналея Алтын. На «мугальском» языке Алтин и Алта значит золото, а «монг» значит серебро, НаЯн-господин (Витсен, т.1, стр. 329). Сведения о «Текие» взяты из «Татарской энциклопедии», а она очень предвзятая. Здесь всё искуственно АРАБИЗИРОВАНО. Зачем татары «косят» под арабов. Надписи на саркофагах в мавзолее Шигали не сфотографированы и не выложены в интернете, значит, они не арабские.

«Как стало известно накануне, в скором времени будет начата реставрация знаменитой Ханской мечети в городе Касимов Рязанской области, а также усыпальниц мусульманских правителей Шах-Али хана (Шигалея) и Мухаммада Авган султана (Евгена)». Смотрите на мавзолеи в последний раз и ПОПРОЩАЙТЕСЬ, пока они целые, а то скоро их не узнаете, всё будет «отюречено» и «арабизировано», «омусульманено», всё распишут на арабском. Русский Геналей в гробу перевернётся, когда узнает, что был султаном в Касимове, к тому-же мусульманином (он солнцепоклонник и огнепоклонник или Лунопоклонник и рус, автор). Какую-то разрушенную усыпальницу в степи уже так отреставрировали, что местные её не узнали в «татарском» новоделе топорной работы, вообще не совпавшей с прежним строением. У них всё превращается в татарские мечети.

Заключение

Опять возникает вопрос, а где историческая справедливость? Все деяния и подвиги многочисленной огромной Тихоокеанской славянской Орды отдали малочисленным тюркам –татарам (их 3%). Вырисовывается какая-то нелогичная картина-приходят «татары» или «монголы», завоёвывают всё, в результате чего все называются русскими, страна Русью и все говорят на русском языке и их 81%, а тюрок 3%. А в Касимове тюрок вообще нет, всего несколько человек. Это что за татары такие интересные? Может пора совершить поворот на 360 градусов, как советует «мудрая провидица» Бербок, и вернуться к исходной исторической трактовке событий, как в русских летописях. Не зря она оговорилась. Всё «вернётся на круги своя». Хватит Золотую Орду определять в тюрки, её название русское Златая, как и все остальные Орды-Синяя, Пегая, Белая, Большая. У них нет тюркских названий. Лызлов народ орды называет «некрещёнными славянами».

Послесловие

Такие протюркские тексты в энциклопедиях приводят к зашкаливающей фантазии. Читаю в Дзене сам за себя говорящий заголовок. «Касимовские ханы - нелегальные правители Московского царства» (Блог История и культура Евразии 2022 г.), где утверждается, что Москва подчинялась Касиму, а не наоборот. «Москва была практически ОТДАНА ТАТАРАМ, против Василия (Тёмного) восстали бояре. Они ОСЛЕПИЛИ его в 1446 году и сослали в Углич. Только с помощью тех же татар он смог вернуть свой престол в 1447 году». От депутата и писателя Фатиха Сибагатуллина узнаю, что скандинавы, Грозный и Трамп были татарами. «Русского народа нет — генетику изучайте!» («Тартария и татары» ). Уже 9 книжек выпустил.

Есть обнадёживающие события из Касимова, которые могут нас рассудить. Из последних рязанских новостей на 17.09.2025 г. узнаю, что в Касимове найден фундамент старого дома, объявлено, что это усыпальница касимовских правителей на Улановой Горе. Это очень интересная находка. Она может пролить свет, кто же на самом деле пришёл сюда в Касимов. Ждём с нетерпением результатов, когда будут обследованы захоронения-склепы. Раскопки ведут татарские археологи, находка фундамента сразу объявлена «усыпальницей Чингизидов», как будто на фундаменте это написано. На фото ничего примечательного, ни могильных камней, ни надписей. Показали только откопанный фундамент из очень хорошего кирпича и заваленный плитой вход в «склеп». Почему-то плохо сфотографировали плиту против света, так что на ней ничего не видно. Что на ней написано, тоже не показано. А может это постройки основателя Долгорукова, или пришельцев «амурских маньчжуров» на «мюгальском» языке.

Откопанный фундамент на Улановой горею Позади Мавзолей (Текие)

Судя по виду усыпальниц правителей Орды на карте Фра Мауро 15 в, их хоронили в саркофагах в прямоугольных зданиях типа дома с двускатной крышей под шатрами не в земле. А рядом стояла Столбовая Колонна Правителя. Колонны были разные. Высокие Башни (как в Касимове) возводились для хранения ОГНЯ. Они были Огнепоклонниками (Марко Поло), а на севере хоронили в пирамидах. Очередная «священная тюркская земля» найдена, а если ещё сюда что-нибудь арабское «пришпандорить», как на мавзолее Яналея-Геналея (Афгана), то можно получать премию за прохиндейство. Странно, что рязанских археологов и историков это не волнует. Может местные жители всё тщательно сфотографируют перед реставрацией. Готовится серьёзная мистификация. Уже проект заказан. Русских историков даже не спросят, их игноируют. Как выразился один историк, они нам со своими летописями не указ.

Герб Касимова

У Касимова странный герб-скелет корабля. Он создан в царское время, а тогда гербы не выдумывались, а привязаны были к реальной истории. Видно, что со степными тюрками-кочевниками он никак не связан. О тюрках здесь ничего не говорит. А связан с его прежними древними коренными жителями корабелами (пернатыми-Гусями). Может быть, на месте Мещёры было «озеро-море»-«щель» («ощерина»), как на Мадабской карте (п. 42.Мадабская карта. Библейские города находятся в «РОСДАНЕ», а не в Израиле. От 16.06.2019г. Тонких Г.Л). А после его исчезновения осталось болото и скелет корабля на суше. Кто-то «выпил» море (как Урал-батыр хотел выпить волшебное море «Дивов», но подавился и умер, п. 163). Мещёра лежит на каких-то разломах и может то опускаться, осушая Оку, то подниматься. «По контуру этой Мещёрской низины с озёрами стоят самые старинные города: Коломна, Рязань, Владимир, Солотча, Касимов (Мещёра), Гусь Железный и Гусь Хрустальный. И расположено множество монастырей и церквей округ Мещёры»

Мадабская карта в Иордании

Асфальтовое море

Трактовка автора карты

Источники

