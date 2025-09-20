Человеческий резерв, или Кто останется на Украине | Николай Азаров
Беседа с Николаем Азаровым о демографической катастрофе на Украине, трудовых ресурсах и мобилизационной экономике.
Ведущая: Мария Тиллерт
Комментарий редакции
Ключевые идеи видео
1. Демографический и трудовой кризис на Украине
Николай Азаров последовательно раскрывает проблему резкого сокращения населения страны: с 52 миллионов в 1991 году до примерно 20 миллионов (по его оценке) в последние годы. Особо отмечается структура потерь: миграция, смертность, низкая рождаемость, эскалация мобилизации и бегство молодежи.
2. Отсутствие долгосрочной политики и планирования
Азаров подчеркивает: после 2014 года и особенно после смены власти у государства отсутствует стратегическое долгосрочное планирование социально-экономического развития. Говорит о ситуативном управлении, где нет системных программ по развитию промышленности, науки, воспроизводству рабочей силы.
3. Уязвимость мобилизационного и трудового потенциала
По сути, мобилизационный потенциал "проедается": призывной возраст уменьшается, новые поколения недостаточны для сохранения хотя бы текущего уровня трудовых ресурсов. Фактическая численность тех, кто может и хочет работать или воевать, уже сильно ограничена и будет сокращаться.
4. Критика гипернадежды на рынок
Азаров подвергает критике веру в то, что рынок сможет отрегулировать трудовые и экономические проблемы страны; настаивает на необходимости государственного планирования – особенно если речь идет о восстановлении и долгосрочных задачах (например, сколько понадобится специалистов, какая структура экономики, какие социальные гарантии).
5. Глубокий износ и деградация материальных ресурсов
Рассказывает о том, как мобилизационные и госрезервы, оставшиеся от СССР, выбывали естественным образом и были разворованы или не поддерживались. Технологическая и кадровая база деградировала, что, в критический момент, резко понижает устойчивость системы.
6. Невозможность простого решения демографической проблемы
Даже если рассматривать гипотетический "мир через завтра", демографическая и кадровая яма настолько велика, что для восстановления понадобится не только время, но и чрезвычайные усилия (и то нет гарантий успеха — аналогов подобных катастроф в современных обществах практически нет).
7. Вывод о рисках исчезновения украинской нации
Азаров ссылается на мнения демографов: если тенденции сохранятся, к середине века Украина может перестать существовать как нация — просто не останется достаточного числа людей для поддержания страны, хозяйства и культуры.
8. Культурно-научная деградация
Исход наиболее талантливой и образованной молодежи за границу приводит к тому, что теряется инновационный и научно-технический потенциал, а привлечение рабочей силы из других стран вряд ли реально решит системную проблему.
Аналитические параллели
Анализируя тезисы, особенно интересно провести аналогии между человеческим организмом, сложными биосистемами и государством: если в организме органы, клетки и системы не обновляются и не согласованы, организм гибнет — примерно так и общество без демографического и структурного восполнения вырождается. В психологии понятие "выгорания" применимо к нации: потеря надежды на будущее, структурные депрессии, массовый исход молодежи и снижение мотивов к репродукции неизбежно ведут к коллективному высыханию энергии.
С другой стороны, в истории есть примеры стран, которых "поглотили" более многочисленные соседние народы — исчезновение не столько через физическую гибель, сколько через растворение в других культурных и экономических пространствах. Но современная Украина, на фоне таких вызовов, остается в подвешенном состоянии между западом и востоком — и эта несформированная идентичность, по Азарову, осложняет любые попытки стабилизации.
Экономика требует баланса между рынком и государственным регулированием. Республика, отказавшаяся от стратегического планирования, рискует стать жертвой коротких экономических циклов, не справляясь с долгосрочными вызовами, будь то война, демографические ямы или технологические сдвиги.
Практические выводы
- Краткосрочный подход к управлению влечет демографическое и экономическое истощение.
- Для выхода из демографической ямы нужны не только материальные стимулы (пособия, выплаты), но и атмосфера безопасности, стабильности и внятной перспективы — иначе молодежь будет уезжать.
- Решение проблемы не сводится к набору людей в армии или простому восполнению нехватки рабочей силы мигрантами: страной невозможно управлять без "духа", коллективной идентичности, согласия по целям и видения будущего.
- Без воспитания и возвращения уехавших, без реальных гарантий и привлекательности страны — демографический тренд не развернуть, вне зависимости от политического режима.
Открытый вопрос для размышления
Если разрушение долгосрочного планирования и доверия в обществе приводит к вырождению и исчезновению наций, где граница между необходимой гибкостью — и жизненно важной устойчивостью системы? Какую роль должно играть государство (или любой субъект коллективного выбора) в удержании и возрождении человеческого потенциала, чтобы не раствориться в безликом рынке или не скатиться в догматизм? Может ли нация заново обрести себя, пересмотрев причины и цели своего существования — или иногда культура, как и отдельная жизнь, проходит свой естественный конец?