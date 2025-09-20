Главная » Видео, Новости Украины и Новороссии, Политика, Творчество

Человеческий резерв, или Кто останется на Украине | Николай Азаров

8 0
Переслано от: Точка Сборки

Беседа с Николаем Азаровым о демографической катастрофе на Украине, трудовых ресурсах и мобилизационной экономике.

Ведущая: Мария Тиллерт

Николай Азаров в Telegram: https://t.me/NikolayJanovichAzarov
Мария Тиллерт в Telegram: https://t.me/bettercalltillert

Ознакомиться с программой тренинга «КОД ЛИЧНОСТИ» и оставить заявку на участие можно по ссылке: https://genesis-academy.ru/kod_lichnosti?utm_source=youtube&erid=2vtzqwym17m

Дзен: https://dzen.ru/assemblage_point
Телеграм-канал «Точка сборки» https://t.me/aurora_technology

#николайазаров #мариятиллерт #украина #мобилизация #точкасборки

Комментарий редакции

Ключевые идеи видео


1. Демографический и трудовой кризис на Украине
Николай Азаров последовательно раскрывает проблему резкого сокращения населения страны: с 52 миллионов в 1991 году до примерно 20 миллионов (по его оценке) в последние годы. Особо отмечается структура потерь: миграция, смертность, низкая рождаемость, эскалация мобилизации и бегство молодежи.

2. Отсутствие долгосрочной политики и планирования
Азаров подчеркивает: после 2014 года и особенно после смены власти у государства отсутствует стратегическое долгосрочное планирование социально-экономического развития. Говорит о ситуативном управлении, где нет системных программ по развитию промышленности, науки, воспроизводству рабочей силы.

3. Уязвимость мобилизационного и трудового потенциала
По сути, мобилизационный потенциал "проедается": призывной возраст уменьшается, новые поколения недостаточны для сохранения хотя бы текущего уровня трудовых ресурсов. Фактическая численность тех, кто может и хочет работать или воевать, уже сильно ограничена и будет сокращаться.

4. Критика гипернадежды на рынок
Азаров подвергает критике веру в то, что рынок сможет отрегулировать трудовые и экономические проблемы страны; настаивает на необходимости государственного планирования – особенно если речь идет о восстановлении и долгосрочных задачах (например, сколько понадобится специалистов, какая структура экономики, какие социальные гарантии).

5. Глубокий износ и деградация материальных ресурсов
Рассказывает о том, как мобилизационные и госрезервы, оставшиеся от СССР, выбывали естественным образом и были разворованы или не поддерживались. Технологическая и кадровая база деградировала, что, в критический момент, резко понижает устойчивость системы.

6. Невозможность простого решения демографической проблемы
Даже если рассматривать гипотетический "мир через завтра", демографическая и кадровая яма настолько велика, что для восстановления понадобится не только время, но и чрезвычайные усилия (и то нет гарантий успеха — аналогов подобных катастроф в современных обществах практически нет).

7. Вывод о рисках исчезновения украинской нации
Азаров ссылается на мнения демографов: если тенденции сохранятся, к середине века Украина может перестать существовать как нация — просто не останется достаточного числа людей для поддержания страны, хозяйства и культуры.

8. Культурно-научная деградация
Исход наиболее талантливой и образованной молодежи за границу приводит к тому, что теряется инновационный и научно-технический потенциал, а привлечение рабочей силы из других стран вряд ли реально решит системную проблему.

Аналитические параллели


Анализируя тезисы, особенно интересно провести аналогии между человеческим организмом, сложными биосистемами и государством: если в организме органы, клетки и системы не обновляются и не согласованы, организм гибнет — примерно так и общество без демографического и структурного восполнения вырождается. В психологии понятие "выгорания" применимо к нации: потеря надежды на будущее, структурные депрессии, массовый исход молодежи и снижение мотивов к репродукции неизбежно ведут к коллективному высыханию энергии.

С другой стороны, в истории есть примеры стран, которых "поглотили" более многочисленные соседние народы — исчезновение не столько через физическую гибель, сколько через растворение в других культурных и экономических пространствах. Но современная Украина, на фоне таких вызовов, остается в подвешенном состоянии между западом и востоком — и эта несформированная идентичность, по Азарову, осложняет любые попытки стабилизации.

Экономика требует баланса между рынком и государственным регулированием. Республика, отказавшаяся от стратегического планирования, рискует стать жертвой коротких экономических циклов, не справляясь с долгосрочными вызовами, будь то война, демографические ямы или технологические сдвиги.

Практические выводы


- Краткосрочный подход к управлению влечет демографическое и экономическое истощение.
- Для выхода из демографической ямы нужны не только материальные стимулы (пособия, выплаты), но и атмосфера безопасности, стабильности и внятной перспективы — иначе молодежь будет уезжать.
- Решение проблемы не сводится к набору людей в армии или простому восполнению нехватки рабочей силы мигрантами: страной невозможно управлять без "духа", коллективной идентичности, согласия по целям и видения будущего.
- Без воспитания и возвращения уехавших, без реальных гарантий и привлекательности страны — демографический тренд не развернуть, вне зависимости от политического режима.

Открытый вопрос для размышления


Если разрушение долгосрочного планирования и доверия в обществе приводит к вырождению и исчезновению наций, где граница между необходимой гибкостью — и жизненно важной устойчивостью системы? Какую роль должно играть государство (или любой субъект коллективного выбора) в удержании и возрождении человеческого потенциала, чтобы не раствориться в безликом рынке или не скатиться в догматизм? Может ли нация заново обрести себя, пересмотрев причины и цели своего существования — или иногда культура, как и отдельная жизнь, проходит свой естественный конец?
Редактор: simple4o
Источник: https://rutube.ru/video/322f2146b5692696c38c4b145435f9b9/
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Сводки от Ополчения Новороссии на 3 апреля 2015
Комплексный анализ мировой истории дал ответ на вопрос: за что лидеры Запада так ненавидят Россию
Кризис МВФ и мародерство на Украине
The Times выдала заметку о том, как на Украине «перевоспитывают» российских военнопленных
У тех, кто прочитал соглашение Украины с ЕС, волосы становились дыбом
Что думает народ Германии о ситуации на Украине
Йохан Бекман: «На Украине необходимо провести новый Нюрнбергский процесс»
Специальная военная операция на Украине: информационный аспект

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru