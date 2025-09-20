Разница между лидерством и руководством достаточно хорошо проработана в рамках социальной психологии (см. «Психология лидерства» Р.Л. Кричевского) и теории управления. Первое подходит для решения проблем, когда нет уверенности, что результат вообще возможен, и требуется вести людей за собой, показывать пример, вдохновлять. От лидера требуется делать для общего дела и достижения цели больше, лучше и качественнее всех других. Это накладывает очень серьёзные требования к квалификации и личностным качествам.

Лидерство подходит для научно-инженерных работ и деятельности, где высока роль искусства, поиска, существует шанс на прорыв. В идеале лидер должен быть талантливым или даже гениальным индивидом, который решает проблему, встав во главе команды, подобно образу В.И. Чапаева на лихом коне и с шашкой впереди полка.

С руководством ситуация иная, оно подходит для решения творческих задач, когда изначально известно о существовании решения, но его нужно найти в условиях дефицита ресурсов, постоянно меняющихся внутренних и внешних факторов. Руководитель не должен быть самым умным, работоспособным, он не обязан гореть сильнее всех и вести за собой. Его работа подобна дирижёру оркестра, тонко чувствующего каждого и способного добиться полифонического чистого звучания. Дирижёр не умеет играть на всем многообразии инструментов, но очень хорошо чувствует гармонию и фальшь.

Лидеру нужно хорошо разбираться в своей области, видеть широкую картину, творить, для руководителя достаточно быть творческим человеком, комбинирующим из многообразия. Ему необходимо видеть картину в целом, учитывать всю широту рассматриваемой проблемы, уметь выжимать максимум, без ухудшения перспектив, не выжигая людей, используя сильные и прикрывая слабые стороны. До данного уровня надо дорасти, получая личный, а не бумажный опыт. Руководитель необходим для деятельности, что не сводится к рутине, где форс-мажор грозит остановкой завода, а не нарушением сроков подготовки отчёта.

По мере развития чиновничества и административной деятельности проявился третий тип – администратор или контролёр. Не важно насколько высокооплачиваема должность и сколько человек в подчинении, если вся деятельность сводится к соблюдению порядка, регламентов и может быть алгоритмизирована. Администратор работает по инструкции, строго следя за её соблюдением, проверяет лишь сроки, форматы и общее содержание. Любое несоответствие для него превращается в ЧП, которое нужно срочно решить, вернув в заданный коридор допущений.

Если для индустриального 4-го технологического уклада были характерны руководители, прошедшие путь с низов, то для постиндустриального 5-го уклада – менеджеры-администраторы. Собственно, вся современная система образования в части менеджмента заточена на подготовку не руководителей, а менеджеров. Требования здесь минимальны – обычный человек. В идеале управленческое образование должно быть только вторым, фундаментальным, на базе уже имеющегося высшего. Никаких прикладных вариантов (уровень техникума) вроде MBA. Последние готовят не руководителей, а продвинутых администраторов, не более.

Есть ещё четвертый тип – манагер, докладчик-передаст, способный пересказать задачу, собрать результат и без осмысления отнести папку с документами наверх. Здесь даже контрольные функции отсутствуют, не считать же за них крики и истерики, что проходят в рамках категории «мотивация подчинённых». Последние десятилетия в мире были очень спокойными и предсказуемыми, количество лидеров и руководителей сильно снизилось, зато появилось много менеджеров и докладчиков. Излишне говорить, у каких организаций шансы на выживание в условиях кризиса и катастрофы больше.

И, да, хорошим производным показателем и индикатором является способность индивида менять правила игры, выходить за пределы, лидеры только этим и живут, руководители способны при необходимости, менеджеры боятся и убегают, а манагеры…

