Главная » Мировоззрение, Политика

Андрей Школьников: Лидеры, руководители и менеджеры

10 0
Переслано от: Андрей Школьников

Разница между лидерством и руководством достаточно хорошо проработана в рамках социальной психологии (см. «Психология лидерства» Р.Л. Кричевского) и теории управления. Первое подходит для решения проблем, когда нет уверенности, что результат вообще возможен, и требуется вести людей за собой, показывать пример, вдохновлять. От лидера требуется делать для общего дела и достижения цели больше, лучше и качественнее всех других. Это накладывает очень серьёзные требования к квалификации и личностным качествам.

Лидерство подходит для научно-инженерных работ и деятельности, где высока роль искусства, поиска, существует шанс на прорыв. В идеале лидер должен быть талантливым или даже гениальным индивидом, который решает проблему, встав во главе команды, подобно образу В.И. Чапаева на лихом коне и с шашкой впереди полка.

С руководством ситуация иная, оно подходит для решения творческих задач, когда изначально известно о существовании решения, но его нужно найти в условиях дефицита ресурсов, постоянно меняющихся внутренних и внешних факторов. Руководитель не должен быть самым умным, работоспособным, он не обязан гореть сильнее всех и вести за собой. Его работа подобна дирижёру оркестра, тонко чувствующего каждого и способного добиться полифонического чистого звучания. Дирижёр не умеет играть на всем многообразии инструментов, но очень хорошо чувствует гармонию и фальшь.

Лидеру нужно хорошо разбираться в своей области, видеть широкую картину, творить, для руководителя достаточно быть творческим человеком, комбинирующим из многообразия. Ему необходимо видеть картину в целом, учитывать всю широту рассматриваемой проблемы, уметь выжимать максимум, без ухудшения перспектив, не выжигая людей, используя сильные и прикрывая слабые стороны. До данного уровня надо дорасти, получая личный, а не бумажный опыт. Руководитель необходим для деятельности, что не сводится к рутине, где форс-мажор грозит остановкой завода, а не нарушением сроков подготовки отчёта.

По мере развития чиновничества и административной деятельности проявился третий тип – администратор или контролёр. Не важно насколько высокооплачиваема должность и сколько человек в подчинении, если вся деятельность сводится к соблюдению порядка, регламентов и может быть алгоритмизирована. Администратор работает по инструкции, строго следя за её соблюдением, проверяет лишь сроки, форматы и общее содержание. Любое несоответствие для него превращается в ЧП, которое нужно срочно решить, вернув в заданный коридор допущений.

Если для индустриального 4-го технологического уклада были характерны руководители, прошедшие путь с низов, то для постиндустриального 5-го уклада – менеджеры-администраторы. Собственно, вся современная система образования в части менеджмента заточена на подготовку не руководителей, а менеджеров. Требования здесь минимальны – обычный человек. В идеале управленческое образование должно быть только вторым, фундаментальным, на базе уже имеющегося высшего. Никаких прикладных вариантов (уровень техникума) вроде MBA. Последние готовят не руководителей, а продвинутых администраторов, не более.

Есть ещё четвертый тип – манагер, докладчик-передаст, способный пересказать задачу, собрать результат и без осмысления отнести папку с документами наверх. Здесь даже контрольные функции отсутствуют, не считать же за них крики и истерики, что проходят в рамках категории «мотивация подчинённых». Последние десятилетия в мире были очень спокойными и предсказуемыми, количество лидеров и руководителей сильно снизилось, зато появилось много менеджеров и докладчиков. Излишне говорить, у каких организаций шансы на выживание в условиях кризиса и катастрофы больше.

И, да, хорошим производным показателем и индикатором является способность индивида менять правила игры, выходить за пределы, лидеры только этим и живут, руководители способны при необходимости, менеджеры боятся и убегают, а манагеры…

Источник

Теги события:

власть управление чиновники лидер новый технологический уклад менеджеры

Андрей Школьников

Комментарий редакции

Тезисы статьи Андрея Школьникова "Лидеры, руководители и менеджеры":

1. Различие между лидерством и руководством:
- Лидерство актуально в ситуациях, когда исход неясен, требуется вдохновлять и вести за собой, решая уникальные задачи. Лидер — это тот, кто делает больше, чем остальные, часто гениальный и харизматичный, движущийся впереди "полка".
- Руководство — эффективно тогда, когда решение существует, но требуется комбинирование ресурсов и талантов, координация команды, умение слышать и направлять людей подобно дирижёру оркестра.

2. Появление администратора/контролёра:
- Администратор – исполнитель, работающий по инструкциям и регламентам, реагирующий на отклонения как на ЧП. Его задача — поддержание установленного порядка, алгоритмизация всех процессов.

3. Смена эпох и типы управления:
- В индустриальную эпоху (4-й технологический уклад) преобладали руководители, знающие производство "снизу".
- Постиндустриальный 5-й уклад породил "менеджеров-администраторов", для которых требования минимальны, и подготовка ограничивается стандартными программами вроде MBA.

4. Появление "манагера":
- Особый тип — манагер, способный только передавать информацию без анализа, контроля и ответственности, имитируя деятельность через "мотивацию" (крики и истерики).

5. Последствия для организаций:
- В спокойные и предсказуемые времена количество подлинных лидеров и руководителей сокращается, а число менеджеров и "манагеров" растет, что негативно влияет на способность организаций к выживанию в кризис.

6. Способность менять правила:
- Умение выходить за рамки и менять правила — отличительный признак лидеров (живут этим), руководители способны при необходимости, а менеджеры и манагеры боятся или убегают от новизны.

---

Вывод:

Статья Андрея Школьникова поднимает важный вопрос о сути и роли различных моделей управления в современном обществе и организации. Исторически передовые технологические уклады выдвигали на первый план лидеров и руководителей — людей творческих и волевых, обладающих как стратегическим мышлением, так и способностью вдохновлять других и брать на себя ответственность за успех или провал. Однако в спокойные и бюрократизированные эпохи их место занимают администраторы и "манагеры" — исполнители и посредники, сосредоточенные на поддержании порядка и передаче информации без глубокого осмысления.

Этот сдвиг отражается и в системе образования, где управленческие профессии становятся все более шаблонными, а творческий аспект уходит на второй план. Аналогично переходу от исследовательского поиска к "работе по алгоритму" в программировании или к "литургии без опыта" в религиозных практиках: внешняя деятельность сохраняется, но внутреннее содержание теряется.

Можно увидеть в этом отражение универсальной дилеммы: что важнее для выживания и развития системы — способность выходить за рамки и создавать новое или же отлаженность рутины и следование инструкциям? И действительно ли современное общество неявно толкает нас к деградации управленческих способностей, или это лишь временный маятник в историческом развитии?

В любом случае, автор мягко приглашает к размышлению: в какую эпоху мы живём сейчас, и кто формирует будущее — лидеры с внутренним огнём или "манагеры" с алгоритмом в руках? Как изменятся критерии истины и эффективности управления с очередным кризисом или технологическим скачком? Не стоит ли каждому из нас задуматься, какую роль мы выбираем и что мешает нам выйти за рамки привычных инструкций — и надо ли это вообще в контексте личной жизни?
Редактор: simple4o
Источник: https://zavtra.ru/blogs/lideri_rukovoditeli_i_menedzheri
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Андрей Школьников: Варианты будущего
Андрей Школьников. Типы войн и теория пассионарности. Воспитание пассионарности
Андрей Школьников: Стереотипы чиновников и СВОи
Андрей Школьников: Козыри средних и малых стран не сыграют
Андрей Школьников: Перспективы среднего и малого бизнеса в России
Андрей Школьников: Экономические связи и экспансия России после 2030 г.
Андрей Школьников: Рабочие-мигранты и русский гуманизм
Бесполезность достижений, или Человеческая неблагодарность | Андрей Школьников

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru