Главная » Видео, Вооруженные силы, Мировоззрение

Враг истерит: крупнейшая передислокация войск РФ с начала СВО. Николай Сорокин

16 1
Переслано от: День ТВ

В студии – директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин. Ведущая – Анна Скок.

Подписывайтесь на наши площадки!

Сайт ДеньТВ dentv.ru/
Дзен https://dzen.ru/id/5f1db0f593c4900b3ab99297
Rutube https://rutube.ru/channel/23475136/
ВКонтакте vk.com/dentvru
Телеграм t.me/gazeta_zavtra

Книжный магазин «День» den-magazin.ru

Поддержать канал «День»
4276 3801 5875 8230 Андрей Александрович П.
Яндекс.Мани на kanal-dentv 410012695356638

Каналы Николая Сорокина
Дзен https://dzen.ru/id/65a8393d311732772a78adc0
Rutube https://rutube.ru/u/Sovinformburo
Телеграм https://t.me/SovinformburoSNO

Комментарий редакции

Ключевые идеи беседы:

1. Война и крупнейшая передислокация российских войск:
В центре обсуждения — беспрецедентное перемещение российских войск с начала специальной военной операции, сосредоточение крупных сил (десантники, морпехи) на Покойровском и других юго-восточных направлениях. Отмечается новая тактика, тщательно выверенная логистика и кадровые перестановки в руководстве, в частности, назначение генерала Мордвичёва.

2. Роль и стратегия командования:
Генерал Мордвичёв представлен как командир, уделяющий особое внимание логистике и ритму наступления, избегающий шаблонных ходов и реализующий «алгоритмично выверенные» операции — наступление происходит не тогда, когда этого ждёт противник, а в момент максимальной уязвимости оппонента.

3. Логистика, управление резервами и эффект домино:
Грамотное перемещение сил не оставляет оголённых участков — вместо выведенных частей вводятся бригады охранения; наступление строится на сочетании мобильных и элитных сил с поддержкой резервов для усиления прорыва или устранения угроз. Отмечается возможный эффект домино: сжатие обороны противника, создание давления на ключевые узлы снабжения, логистики и рек.

4. Важность контрольных пунктов и промышленных регионов:
Выдвигается аргумент о стратегической значимости промышленного кластера Донбасса, Харькова и Днепропетровска, ссылаясь на историческое и технологическое наследие — эти земли были и остаются центром оборонной, гражданской промышленности и разработок, контроль за которыми критичен для обеих сторон.

5. Состояние противника:
По свидетельствам пленных, зафиксирован крайне низкий моральный дух украинских солдат, массовое дезертирство, отмена отпусков, потери контроля за личным составом — всё это влияет на боеспособность ВСУ.

6. Локальные успехи и особенности ландшафта:
Особое внимание уделяется боям в Серебрянском лесничестве и Купянске — там характер военных действий менялся в зависимости от географии (лесная местность требовала привлечения бойцов с соответствующим опытом). Частые переходы позиций из рук в руки, осторожная тактика и приоритет сохранения жизни мирных жителей отмечены как важные элементы наступления РФ.

7. Обсуждение второстепенных тем:
Затронуты темы языковой политики на Украине (русский язык среди молодёжи), инциденты с вооружениями (ракета, упавшая в Польше), дипломатические жесты (визит Трампа), историко-символический анализ украинского флага.

---

Вывод с философской рефлексией:

В данном видео лейтмотивом служит идея, что ход войны определяется не только лобовым соприкосновением армий или количеством задействованных людей и техники, но и глубиной стратегического мышления, своевременной переоценкой приоритетов, способностью учесть «материю» войны — логистику, инфраструктуру, моральное состояние сторон.
Показательно, что даже промышленность и история региона становятся в этом контексте не абстрактными величинами, а инструментами ведения войны и залогом существующего и будущего благополучия.

Любопытная аналогия здесь — между динамикой войны и эволюцией сложных систем: явная победа не рождается из грубой силы или догматически выбранных стратегий, а достигается посредством комбинации гибкости, осознания собственного положения, своевременного использования ресурсов, тонкого управления ритмом событий. Это напоминает работу искусственных нейронных сетей: их мощь не в единичном элементе, а в интегральной взаимосвязи, где результат — продукт динамики всего поля.

Отдельным пластом прослеживается тема идеализации прошлого и настоящего: люди часто упрощают картину происходящего, забывая, что реальность всегда богаче схем. Кризисы — персональные, национальные, глобальные — проявляют те устои и слабости, которые были скрыты под слоем риторики или традиционных смыслов. В этом контексте звучит и тезис об «эффекте домино» — малейшее колебание способно изменить курс всей системы, если система потеряла устойчивость.

Вместе с тем, выступающие демонстрируют прагматичное отношение к войне, объясняя свои решения, исходя не из героических абстракций, а из конкретных нужд людей, экономики, логистики, впрочем, не забывая привнести человеческое измерение — судьбы дезертиров или обычных жителей с обеих сторон.

Открытый вопрос для размышления:
Если исторические или военные решения определяются не только стратегией, но и тонкой настройкой логистики, морали, символов и индивидуальных оценок, то можем ли мы — как отдельные люди, общества, нации — научиться находить «точку баланса» между механистической рациональностью (логистика, планирование) и уникальностью человеческого опыта (мораль, память, язык)? Где та грань, перейдя которую прагматизм перестаёт быть гуманным, а идеализм — перестаёт быть реализуемым? И как не потерять осознанность в потоке больших событий?
Редактор: simple4o
Источник: https://rutube.ru/video/0d290250a495a17d46a3ff82fe789e05/
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
КРУПНЕЙШИЕ РОССИЙСКИЕ ПРОЕКТЫ 2012 - 2018 г.г. (542 проекта)
Все - Адреса, Факты, Схемы Мирового правительства ("Николаитов" как Стравливающих - поработителей, завоевателей, скупщиков, ... народов - Новый завет, Откровение от Иоанна) - и ВЫХОДЫ из Них С-Начала России - Пойдём?!..
Враг выбит из Курской земли, спустя почти 9 месяцев с начала вторжения ВСУ
Порошенко: «Враг проиграл в Минске и теперь с тройным озверением» атакует силы АТО на дебальцевском и мариупольском направлениях
Главный враг
Главный враг России
Да кто же он, этот «ЦЕНТРОБАНК РФ»?
Новости с Украины и Новороссии за 2 апреля 2015
Один комментарий » Оставить комментарий
  • 13957 10933
    малыш только что

      Я этому явлению только рад. Если все хотят продолжения “банкета”, то надо помочь людям думать иначе.

    Оставить комментарий

    Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

    Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
    Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

    (Обязательно)

    Быстрый переход:

    Информация о сайте

    Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

    Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
    Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
    Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

    Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

    Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru