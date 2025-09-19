Самое ужасное место в интернете — это не какие-то даркнет-сайты, а детские чаты. Андрей Афанасьев
Как оградить детей от деструктивных технологий. Предлагаем вниманию слушателей беседу с Андреем АФАНАСЬЕВЫМ — писателем, общественным деятелем, председателем Комитета по информационной безопасности семьи Родительской Палаты. Говорим об экранном детстве, о клиповом мышлении и об опасностях, про которые в школах предпочитают не говорить. Ведёт беседу журналист Алексей ГОНЧАРОВ.
Ключевые тезисы беседы
1. Экранное детство и цифровая социализация
- Наиболее опасные для детей зоны интернета — не лишь даркнет, а обычные детские чаты и закрытые группы, где нет родительского контроля.
- Смартфон-планшет стал “цифровой соской”, заменяющей живое общение, а экранное время захватывает всё более ранний возраст.
- Основной мотив производителей детского цифрового контента — удержание внимания, а не воспитание или развитие, что усиливает “гаджет-наркотизацию”.
2. О проблемах современного медиапространства
- Россия — в числе мировых лидеров по детской близорукости, связанной с экранной зависимостью.
- Материалы на детских каналах или в новых “современных” мультфильмах часто теряют образовательный и воспитательный смысл, уступая место коммерческому подходу.
- Западная анимация и сериалы встраивают свои культурные и поведенческие шаблоны, причем их влияние зачастую происходит скрытно, на уровне “мелких деталей”.
3. Риски цифровых платформ, особенно закрытых мессенджеров
- Telegram из-за анонимности и отсутствия сотрудничества с властями стал площадкой для противоправной деятельности, причём малолетние дети быстро попадают в токсичную и опасную среду.
- “Воронки вовлечения” в опасный контент раньше строились пошагово, теперь ребёнок легко попадает сразу в максимально деструктивные чаты.
4. Недостатки цифровизации образования
- Онлайн-образование в массе своей превращается в имитацию — студентам нет необходимости реально осваивать материал, знания подменяются фикцией формального отчёта.
- “Клиповое мышление” становится нормой: дети утрачивают способность к работе с большими логически связанными текстами, их мышление становится фрагментарным и поверхностным.
5. Родительский пример и ответственность
- Без личного примера и вовлечённости родителей разговоры о вреде гаджетов теряют смысл; ребёнок копирует модели поведения, а не абстрактные советы.
- Самое важное — начать просвещение родителей, чтобы они могли объяснить детям риски и ограничить доступ к смартфонам в начальной и средней школе.
6. Финансовая и правовая безответственность банков и платформ
- Банки легко выдают карты подросткам, не учитывая угрозы вовлечения в мошенничество и "дроперство"; ответственность несправедливо перекладывается только на детей и родителей.
- Законы и просветительские проекты пока не поспевают за скоростью изменений в цифровой среде.
7. Социализация, одиночество и катастрофа дворовых связей
- Исторически социализация шла через три канала — семья, двор, школа; сейчас цифровая среда вытесняет всё остальное, и влияние семьи резко снижается.
- Современные дети испытывают острый дефицит “живых связей”, ощущая одиночество даже при постоянном онлайне.
8. Различие между интересом и зависимостью
- Отличие простой увлечённости от зависимости — когда новая цифровая активность вытесняет все остальные сферы жизни и интересы.
- Игровые механики современных приложений и игр намеренно формируют аддикцию и культивируют новую логику “цифрового потребления”.
9. Ответ на “страх перед новым”
- Цифровизация не есть абсолютное зло, но текущий массовый переход на неё привёл к деградации знаний и отсутствию подлинной социализации.
- Формальное внедрение новых технологий (как в образовании, так и в социализации) без глубокого понимания последствий приводит к печальным результатам.
---
Выводы
Беседа Андрея Афанасьева — не алармистская лементация о прошлом, а трезвая диагностика нынешнего положения: цифровая среда несёт с одной стороны огромный ресурс знаний и коммуникаций, но практически полностью исключает осознанное, “человеческое” посредничество между миром и ребёнком.
Вместо “живых” отношений, ребёнок перенимает шаблоны поведения от экранных персонажей и анонимных пользователей, и родитель зачастую оказывается неспособным ни защитить, ни объяснить причины отказа от гаджетов — ибо сам не владеет контекстом, не показывает личного примера. Государство же действует непоследовательно, призывая защищаться от соцсетей, одновременно внедряя свои платформы с теми же деструктивными эффектами.
Интересно и то, что тезисы Афанасьева пересекаются с историей медиа — не что иное, как импринтинг, о котором говорили бихевиористы или нейробиологи: ребёнок копирует не только поведенческие жесты, но и сам ритм и структуру информации. Цифровая среда формирует клиповое — дискретное мышление, и в этом есть и исторический смысл, и драматический разрыв поколений, и трагедия потери глубины.
Эта проблематика междисциплинарна: здесь сплетаются психология развития, культурология, цифровая экономика, педагогика и даже вопросы этики цифрового капитализма. В корне лежит вопрос: как сохранить целостность личности и устойчивость к огромному медийному прессингу, если сами взрослые слабо ориентируются в изменившейся реальности?
Наконец, стоит признать, что “абсолютная защита” от угроз невозможна — можно лишь воспитывать критичность, воздержание, личную дисциплину и живой интерес к реальному миру, начиная с себя. Модель “мир — это набор ссылок и чатов” может стать реальностью, если не отставить пространство для личности, диалога и живого опыта.
---
Вопрос для размышления:
Если истина о добре и зле в цифровом мире во многом определяется средой и воспитанием, возможно ли вернуть детям опыт реального общения и глубокого знания, или цифровая фрагментарность уже стала новой человеческой нормой? Где пролегает граница между неотъемлемым развитием технологий и сохранением человеческой целостности?