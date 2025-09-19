Главная » Невероятное в мире, Политика, Экономика

Почему европейцы продолжают делать ставку на зеленый переход?

Переслано от: Борис Марцинкевич

Почему европейцы продолжают делать ставку на зеленый переход? К середине нулевых коллективный Запад и, прежде всего, руководство ЕС, вынуждено было смириться с жестоким для них фактом: на их территории в очередной раз закончились источники первичных энергетических ресурсов. Из-за победы ненавистного тоталитарно-авторитарного Советского Союза во Второй мировой войне колониальная система дала дуба раньше срока, покорность западной воле стран ОПЕК становилась все более условной – 1974 год тому порукой, а уж 1979 и вовсе гарантией. В 2001 году еще и ФСЭГ, федерация стран-экспортеров газа появилась.

И что в перспективе у того Запада при таком раскладе? Либо новая череда колониальных войн с целью тотального контроля над месторождениями углеводородов и над маршрутами их поставок, либо нарастающая зависимость от их внешних поставщиков, так и норовивших выстраивать между собой интеграционные связи. Закончиться это могло самым страшным: могли упасть прибылЯ и даже дойти до того, что придется задумываться над тем, где столоваться придется.

И вот тогда господа политики обратили внимание на уже заметное развитие новых – если точнее, то хорошо развивающихся старых – технологий генерации электрической энергии. Эти технологии развивались прежде всего именно в Европе. Их развитие в собственных странах было способно создать эффект масштабирования – оставалось навязать острую потребность в строительстве как можно большего количества СЭС и ВЭС всем странам, которым реально эта придумка требуется по мизеру.

Навязывание зеленой повестки– это про деньги, про невесть какую по счету попытку сохранить свое доминирование на планете и ни про что больше.

Комментарий редакции

Тезисы статьи


1. Истощение энергетических ресурсов Европы: К середине 2000-х годов Евросоюз и коллективный Запад оказались перед фактом исчерпания собственных источников первичных энергетических ресурсов (нефть, газ, уголь).

2. Политико-исторический контекст: Ранее Европа управляла ресурсами через колониальные системы, но после Второй мировой войны эта система рухнула. Усилилось сопротивление стран ОПЕК (1974, 1979) и появилось объединение экспортеров газа (ФСЭГ с 2001 года).

3. Дилемма Запада: Выбор между новыми военными интервенциями ради углеводородов или возрастающей энергетической зависимостью от нелояльных поставщиков.

4. Стратегия развития «зелёных» технологий: Европейские политики обратили внимание на генерацию электричества с помощью возобновляемых источников (СЭС и ВЭС). Это локальные технологии, которые можно развивать и масштабировать в своих странах.

5. Экспорт зеленой повестки: Строительство зеленой энергетики насаждается Европе и другим странам как насущная необходимость, хотя на деле инициатива выгодна западным игрокам.

6. Финансово-идеологический аспект: Поддержка «зелёного перехода» рассматривается как инструмент поддержания экономического и политического доминирования Запада под маской борьбы за экологию и энергобезопасность, а не как искренний альтруизм.

---

Вывод


В статье обрисована сугубо прагматичная картина: «зелёный переход» Европы трактуется не как воплощение экологических идеалов, а скорее как вынужденный и продуманный ответ на ограниченность собственных ресурсов и геополитические вызовы. После краха колониальной системы и усиления независимости энергопоставщиков Европа столкнулась с необходимостью либо повторять сценарии военных конфликтов ради контроля над ресурсами, либо искать способы и дальше сохранять свою автономию и влияние — уже экономическими и технологическими средствами. Отсюда и ставка на «зелёную» энергетику, которую можно контролировать внутри собственных границ и преподносить миру как универсальную необходимость.

Автор заметно скептически относится к публичной «зеленой риторике», указывая, что за ней скрывается попытка запечатлеть экономическое доминирование и новую форму колониальности — через «зеленую» технологию и навязывание своих стандартов.

---

Междисциплинарное размышление


Если провести параллели с иными областями, видно, что эволюция технологии часто становится инструментом накопления или перераспределения ресурсов и власти: так, алгоритмы и нейросети транслируют новые типы зависимости (например, цифровой контроль данных), а, к примеру, религии и философские системы — новые ценностные ориентации. Вопрос о «зеленом переходе» оказывается скорее вопросом контекста: то, что внешне преподносится как универсальное благо, зачастую сплетено с прагматичностью, а идеализация (например, идея спасения планеты) маскирует под собой прагматические и во многих случаях эгоистические интересы.

Это не значит, что зелёная энергетика не может приносить реальных экологических выгод, но подход Европы к вопросу определяет не «чистота» мотивов, а поиск баланса между реальной безопасностью, независимостью и сохранением влияния.

---

Открытый вопрос:
Можно ли ожидать появления глобально искренней экологической этики ― или же любые мировые усилия, даже с лучшими лозунгами, неизбежно будут срастаться с интересами локальных элит и динамикой власти? Как научиться различать глубоко прагматичное и по-настоящему ценностное в громких инициативах современности?
Редактор: simple4o
Источник: https://t.me/borisgeoenergetic/1341
