Почему европейцы продолжают делать ставку на зеленый переход? К середине нулевых коллективный Запад и, прежде всего, руководство ЕС, вынуждено было смириться с жестоким для них фактом: на их территории в очередной раз закончились источники первичных энергетических ресурсов. Из-за победы ненавистного тоталитарно-авторитарного Советского Союза во Второй мировой войне колониальная система дала дуба раньше срока, покорность западной воле стран ОПЕК становилась все более условной – 1974 год тому порукой, а уж 1979 и вовсе гарантией. В 2001 году еще и ФСЭГ, федерация стран-экспортеров газа появилась.

И что в перспективе у того Запада при таком раскладе? Либо новая череда колониальных войн с целью тотального контроля над месторождениями углеводородов и над маршрутами их поставок, либо нарастающая зависимость от их внешних поставщиков, так и норовивших выстраивать между собой интеграционные связи. Закончиться это могло самым страшным: могли упасть прибылЯ и даже дойти до того, что придется задумываться над тем, где столоваться придется.

И вот тогда господа политики обратили внимание на уже заметное развитие новых – если точнее, то хорошо развивающихся старых – технологий генерации электрической энергии. Эти технологии развивались прежде всего именно в Европе. Их развитие в собственных странах было способно создать эффект масштабирования – оставалось навязать острую потребность в строительстве как можно большего количества СЭС и ВЭС всем странам, которым реально эта придумка требуется по мизеру.

Навязывание зеленой повестки– это про деньги, про невесть какую по счету попытку сохранить свое доминирование на планете и ни про что больше.