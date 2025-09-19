Киев, 1911 год. Происходит жестокое убийство 12-летнего Андрея Ющинского. Власти обвиняют еврея Менделя Бейлиса в ритуальном преступлении. Как кровавый навет стал оружием в политической борьбе и почему это дело потрясло всю страну?

В новом расследовании из цикла «Тру крайм» с Егором Яковлевым:

- Загадка пещеры — кто на самом деле убил Андрюшу Ющинского

- Кровавый навет — почему обвинители настаивали на ритуальной версии

- Политический заказ — как черносотенцы использовали дело в своих целях

- Судебный процесс — почему присяжные оправдали Бейлиса

00:00 — Загадочное убийство в киевской пещере

02:48 — Начало следствия: первые ошибки

10:36 — Кровавый навет: истоки антисемитского мифа

12:44 — Черносотенцы и их роль в деле Бейлиса

21:09 — Давление на следствие

25:10 — Почему обвинили Бейлиса

29:50 — Арест и пытки невиновного

33:27 — Независимое расследование: кто защищал Бейлиса

35:10 — Суд над Бейлисом

39:21 — Оправдательный приговор: триумф справедливости

40:04 — Последствия дела: что было после