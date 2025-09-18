Сталин и воссоединение всех трех ветвей русского народа
Мое выступление в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь в рамках видеомоста Минск-Москва "17 сентября – День народного единства в цивилизационном и международном контексте".
Комментарий редакции
1. Русский мир и идея единства:
17 сентября трактуется как символ окончания многовекового процесса «собирания русских земель», начатого еще в период распада Древнерусского государства. Отмечается, что эта дата — не только про Белоруссию, но про все «три ветви» русского народа: великорусскую, белорусскую и малороссийскую (украинскую). Воссоединение этих земель после распада рассматривается как итог долгого и тяжелого пути, который пытались пройти и раньше (во времена Алексея Михайловича и Екатерины II), но только в 1939 году эта задача была, казалось бы, решена. Несмотря на современные разделения и конфликты, 17 сентября объявляется днем символического единства, которому, по мнению автора, стоит подражать и в нынешней России, и на Украине.
2. Антиколониальная борьба и национальное освобождение:
17 сентября связывается с исходом долгого сопротивления белорусского (и в целом восточнославянского) населения польскому владычеству. По мнению докладчика, западная политика того времени приводила к этнокультурному насилию (этноциду) белорусского народа. В этот день, утверждается, был положен конец этим процессам.
3. Всемирно-историческое значение и Вторая мировая война:
События 17 сентября помещаются в контекст начала Второй мировой войны и Пакта Молотова-Риббентропа (23 августа 1939 г.). Лектор подчеркивает, что пакт (и последующий ввод советских войск на территории Западной Белоруссии и Украины) «расколол единство Запада», сорвал планы Великобритании столкнуть Германию и СССР и дал Советскому Союзу ценные полтора года отсрочки (для подготовки к будущей войне). Отсюда особая ненависть Запада к этим датам, которые в локальном дискурсе трактуются как поражение Запада и «искажение» советской победы в войне.
Ключевые идеи для осмысления:
- Исторические даты могут приобретать разное значение для разных сообществ и поколений: для одних это — символ победы и единства, для других — предмет исторической травмы или спора.
- В национальной памяти нередко преувеличивается роль «собирания земель» и «единства», игнорируя сложность, противоречия и разнообразие идентичностей внутри бывшего пространства Руси.
- Аргументируется, что удержание собственного исторического взгляда важно для укрепления национальной идентичности, и не следует бессознательно подстраиваться под внешние оценки и трактовки истории.
Вывод:
Видение 17 сентября как даты триумфа русского единства и освобождения позволяет ощутить силу коллективной исторической памяти. В то же время, подобная интерпретация неизбежно сталкивается с альтернативными взглядами — как внутри бывшего СССР, так и за его пределами. Историческая истина оказывается многослойной: она включает как факты, так и мифы, устремления и травмы разных сообществ.
Вопрос остается открытым: возможно ли построить диалог о прошлом, избегая идеализации и вражды, и что должно лежать в основе коллективной памяти — факт, миф, или попытка осознать и принять собственную сложную историю во всей ее противоречивости?
Сталкивали две великие нации всегда не мировое сообщество, а надо говорить прямо. В слове “нация нет ничего плохого. Люди даже ищут себе спутника жизни и выбирают по нации если есть возможность. Немцы и русские это действительно две великие нации. Если бы их созидание объединить, то остальные бы только учились у них.
Столкнуть две великие нации в бою, чтобы они перебили друг друга, это мечта бесполезных с рабской психологией. И после того как немцы проиграют, вся страна будет платить репарации этому ненужному сообществу бесполезных и вредоносных людишек.
То что сделало сообщество единомышленников Сталина в 39 году, это было необходимо чтобы Россия и русские выжили.
Почему из песни “артиллеристы Сталин дал приказ” убрали слово “Сталин” совершенно не понятно.
У меня конкретно дед пропал в лагерях без вести от нерусского сообщества Сталина. Поэтому я в праве такое говорить.
Замысловато, но смысл ясен. А я считаю, что за 30 лямов наших надо было сделать минус 30 лямов немцев. А если не сделали, то именно немцы победили. Каждый убитый немец убил пять, это как минимум человек, любых других наций. А виноваты конечно евреи, которых погибло пять лямов от немцев (по в твоей, Чу, логике). У меня дед погиб, его не евреи убили, другой ногу потерял на войне и боялся после войны не евреев, а именно Сталина. У него иллюзий не было, и у меня их нет. Через два года бундесвер будет сильнейшей армией Европы, через пять будет с немцами война опять. Где будут спасаться те которые любят немецкую культуру? У евреев в Израиле.
Если ты в деда пошел то тебе не надо боятся Путина по аналогии Сталина.
ВВ (на мой взгляд) “прошарил” ту тему.
Поэтому (во первых) период современного нэпа удлиннил…, Во вторых, напал первым.
Дед дорого заплатил за то чтоб не сесть. Он из кулаков был, сам не кулак их раскулачили еще он молодой был, но все равно был авторитет их старообрядческой общины. Ему угрожала ГПУ. Потом уже родственники говорили, дед не в себе ему показалось. Но когда уже мой отец умер к дому подьехал Собр пять молодцов в кожанках, видимо тоже случайно, отец не жаловался. То что касается нынешних дней… Пишут на сводках завидно им что свадьба в чечне едет на спорткарах и геликах, потом пишут что неправильно пошлины повышать на кары и гелики, потом пишут что ваз это ведро с болтами, больше ничего ваз не смог, и в конце что надо заказать вазу нивы на войну где из электроники нужны только болты. Все, Виктор, все понятно и никакой ВВ тут не поможет, все будет по старому еще очень долго.
А я ( говорит ВВ )делаю то что могу.
Дальше сами.
Скажи спасибо что “Сталинских технологий” в его “могу” не присутствует.
А то бы счас где нибудь лес или руду (за свои хотелки Велфера)”капитализировал’
Виктор если бы тут сталинские технологии присутствовали, то их испытывать можно было только в Москве, страна распалась на республики, а жители разбежались по всему миру. Времена другие, если негры и арабы знают как куда линять, наши бы срылись в Канады Европы и Австралии за три года и тогда точно тут бы уже таджики работали на англичан или лаосцы на китайцев. Еще бы так говорили – Вы откуда? Из Р… там сейчас остались одни бомжи. И нормально, такой выездной патриотизм. Сто лямов это ниочем среди десяти ярдов населения земли. Рассосались и все.
Они ни куда не делись,и присутствуют.
Только аккуратно и выборочно по мере необходимости.
Чтоб не разбежались те у кого есть такая возможность.
Ты понимаешь в режиме абсурда у многих нервы не выдерживают и именно они попадают под каток в первую очередь.Заботы о том что бы кто куда глобально не сбежал нет. Но если СОЧ тогда точно статья. Немцы в конце брали всех, у меня начальник был коп в отставке Е. Есенгулов, мафия и в Красноярске и в Казахстане, английский учил, уехал в Дойче. КТ в Польшу, Чу в Б, Ж в американский флаг, я на дачу, но все мы слиняли, нас нервы пока не подвели.
Пс кроме того что “удлиннил”, он будущих “кабанчиков” еще неплохо прикормил.
Ппс поэтому не завидуй тем кто “жиреет”
У них однозначно судьба на “убой” во благо общего.
Трудно понять вообще только имущественную логику. Без того времени и Сталина России и русских не было бы вообще. Хотя сейчас все обращено только на имущество. Обнаружили и в Европе в том числе дефицит платины.
Эксперты объясняют сокращение добычи ростом себестоимости, истощением легкоизвлекаемых запасов и удорожанием ввода в эксплуатацию новых, более сложных месторождений.
В условиях тотальной экономической войны Запада против России в форме санкционного давления не могло быть иначе. экономическое давление на Китай, отрезая его от всех рынков, включая европейский.
Социалистическое и феодальное общества считали торговлю занятием неблагородным. Пролетарию она была так же чужда, как дворянину. Тем не менее ни социалистическое, ни феодальное общество без торговли существовать не могло. Торговля — двигатель прогресса и фундамент цивилизации.
Цивилизацию от варварства отличает наличие государственности. Высшей ступенью, которую достигает варварство, является вождество. Вождь с дружиной и собирающееся вокруг них народное ополчение вполне достаточны для выполнения функции внешней защиты. Армии на основе ополчения существуют во все века, вплоть до настоящего времени и вполне справляются с функцией защиты общества от внешних посягательств.
Победить не желающее сдаваться общество, готовое деградировать до догосударственного уровня, можно только при помощи тотального геноцида, но для этого требуется либо чтобы численность народа была относительно небольшой (по нынешним временам меньше миллиона человек), либо чтобы геноцид мог продолжаться неограниченное количество времени (как истребление североамериканских индейцев). В большинстве случаев соответствующие обстоятельства не складываются.
В свою очередь, Россия, Китай и другие страны вне сужающейся зоны американского контроля, пытаются сохранить глобальную торговлю, переориентировав торгово-экономические связи на себя. Для подрыва этой альтернативы собственной гегемонии США пытаются разрушать их торговые пути и рынки сбыта. В конечном итоге получается, что, пытаясь обеспечить долговременные интересы нашей экономики торговли, мы и наши партнёры (Китай и другие) создаём альтернативную глобальную систему. Традиционные глобалисты в лице США старую глобальную систему разрушают, а борцы с американским гегемонистским глобализмом новую глобальную систему создают. В этом плане не только «Двадцатка» и БРИКС являются альтернативами «Семёрке», но и ШОС — своего рода потенциальный зародыш альтернативной ООН.
По предсказанию война в Европе вспыхнет в этом году именно от безнадежного состояния Европы. Но на сегодняшний день Россия к ней готова. В 39 она была страшно не готова. Даже при обороне Москвы в 42 люди имели одну винтовку на пять солдат, и бросались с ножом на танк.
Бред это все лютый бред. Тракторов с пушками и пушек наделали столько, что немцы первую половину войны наполовину трофеями воевали. Сталин никто и звать его никак, никакой разницы нет, Сталин, Ворошилов, Молотов или дедушка Калинин бы правил, эти ребята симметричную систему собрать не могли, только гигантоманией занимались. Они на тракторах собирали зерна меньше чем крестьяны на лошадях. Сейчас сводки читни, Лавров пишет, что Трамп парень неплохой, а на учениях у вас где репетировали войну с Нато, присутствовали американские офицеры. Геринг кстати в Воронеже в летной школе практиковался перед войной. В этой логике возможно все.