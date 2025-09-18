Подработал — и домой!
Подработал — и домой!
На Всероссийской неделе охраны труда министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил; «Сейчас мы не готовы полагаться на ввоз рабочей силы из-за границы». Россия на длительное время переходит к модели возвратной миграции.
По словам Решетникова, в условиях дефицита рабочей силы привлекать иностранные трудовые ресурсы нужно, но только на условиях «приехал, подработал, уехал».
«Нам здесь не нужны ни семьи, ни учить в школах неграждан своей страны мы не обязаны», — пояснил министр. Он также подчеркнул, что страна и дальше намерена наращивать производительность труда. Для этого, по его словам, будет разработан отдельный проект. Решетников напомнил, что экономика России в последние годы растет при аномально низкой безработице. Это происходит, в том числе, за счет платформенной экономики, отметил министр.
В последние годы власти в России занимаются ужесточением сферы трудовой миграции. При этом часть мер принимаются в регионах. Так, в августе глава Хабаровского края Дмитрий Демешин продлил еще на год запрет на работу мигрантов в домашних хозяйствах, на предприятиях, оказывающих услуги электро-, газо- и водоснабжения, а также в общественном транспорте и такси. Аналогичная инициатива поддержана в Приморье — там мигрантам запретили работать в 24 сферах экономики. В сентябре у мигрантов без документов закончился срок для легализации в России. Данные тех, у кого не будет необходимых для проживания в РФ бумаг, будут помещаться в реестр контролируемых лиц. Им запретят оформлять браки, они не смогут устроить детей в сады и школы и управлять автомобилями. В Петербурге губернатор Беглов запретил мигрантам работать курьерами и в такси.
Опросы показывают, что большинство россиян (80%) не довольны наплывом трудовых мигрантов в стране. Люди замечают, что их в стране уже слишком много, из-за чего в обществе растет социальная напряженность.
Как сообщает МВД, только в 2024 году в Россию прибыли около 6,3 млн мигрантов, половина из них — с целью трудоустроиться. Миграционный прирост в прошлом году составил 568,5 тыс. человек. И это — только по официальным данным, а число болтающихся по стране нелегалов из Ближнего зарубежья вообще невозможно подсчитать.
«В последние годы, — отметил министр, — экономика растет при аномально низкой безработице. Рост в 2023 и 2024 году был более 4% в год, при этом безработица уже в 2023 году снизилась до менее чем 3%, а сейчас 2,2%, но экономика продолжает рост. <…> Экономика научилась справляться с этими ограничениями, связанными с кадрами. Во многом это связано с тем, что рынок труда сильно изменился. В основе этих изменений — платформенная экономика, которая позволяет гораздо эффективнее вовлекать труд в разных формах», — приводит слова Решетникова ТАСС.
С новой инициативой в отношении мигрантов выступил недавно председатель Госдумы Вячеслав Володин, напоминив о том, что с прошлого года был принят 21 закон по мигрантам, он предложил: «Часть полномочий по регулированию трудовой миграции должна быть у регионов».
При этом он сослался на то, что, на местах лучше знают, сколько там требуется иностранных рабочих рук. Однако это предложение сразу столкнулось с критическими возражениями: если где-нибудь в Перми, Омске или Челябинске, не дай Бог, случится очередной разгул этнической преступности, депутаты в таком случае смогут просто кивнуть на региональную власть: «Это не мы, это они их завезли».
В июне, на Форуме будущего-2050, организованного Институтом Царьграда, министр внутренней политики Калужской области Олег Калугин рассказал, как им живётся без чужестранцев, которым губернатор запретил работать в 13 сферах экономики. «Сколько было истерик: “Экономика рухнет. Кто будет пиццу доставлять?”. Их (мигрантов) не стало там, где они не нужны. Со строек не выгоняли, но они и не хотят там работать, — подчеркнул министр.
Сейчас власти изменили правила для участия граждан в льготной программе «Жильё для молодых семей». Претендовать на субсидию могут проживающие в регионе не менее 10 лет. Ценз оседлости ввели и власти Тверской области.
Секретарь Союза журналистов России, политолог-международник Тимур Шафир недоумевает: почему полномочия предлагают передать всем регионам без разбора? «ХМАО и Новосибирск, например, не справляются с социальными рисками, — сказал он в интервью порталу «Царьград», — а Калуга выстроила модель, защищающую местных и привлекающую нужных профессионалов».
Миграционная политика должна служить интересам коренного населения: обеспечивать безопасность, рабочие места и сохранение культурной идентичности. И не отпугивать тех, кто может внести реальный вклад в экономику, будь то инженеры из Узбекистана или IT-специалисты из Индии.
По его мнению Калугина, есть несколько решений, и все они должны учитывать интересы коренных жителей:
Первое. Внедрить так называемый миграционный рейтинг регионов. Калуга, где местное население не чувствует угрозы, получает полную автономию в управлении миграцией, включая право привлекать специалистов. Условные ХМАО и Новосибирск остаются под федеральным контролем до выстраивания системы, которая позволит защитить интересы местных жителей от социальной нестабильности.
Второе. Цифровая платформа на базе «Госуслуг» для строгого мониторинга мигрантов: биометрия, привязка к контрактам, автоматическое распределение квот. Это минимизирует риски для коренных жителей и упрощает въезд для ценных кадров — например, инженеров или медиков.
Третье. Создание межрегиональных миграционных альянсов. Калуга делится опытом интеграции с ХМАО, а Новосибирск учится привлекать IT-специалистов, не допуская перенасыщения неквалифицированной рабочей силой.
На Петербургском международном экономическом форуме глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что «только 13% заезжающих как бы что-то строить реально работают на стройках. Значит, почти 90% въехавших, неизвестно с какой целью, болтаются по стране. Но опять к нам самолётами везут все новых “ценных специалистов”».
В сентябре истек срок, в течение которого мигранты без правовых оснований на пребывание могли легализовать свой статус в России. Иностранцев, у которых отсутствуют необходимые для законного проживания документы, внесут в специальный реестр контролируемых лиц и начнут выдворять из страны. Для них будет заблокирована возможность регистрации брака, устройства детей в образовательные учреждения (детские сады и школы), а также управления транспортными средствами.
С первого сентября в Москве и Московской области начали действовать новые регламенты постановки на миграционный учет для иностранных работников, прибывших из государств с безвизовым режимом. Теперь им в обязательном порядке требуется устанавливать на смартфон специальное приложение «Амина». В нем необходимо фиксировать актуальные данные о месте своего проживания, а также предоставить властям доступ к геолокации. Если же данные о геолокации не будут обновляться в течение 72 часов, мигрант будет внесен в список лиц, подлежащих особому контролю. Это обернется применением строгих мер: блокировке банковских счетов и мобильной связи, а также может стать основанием для депортации.
В любом случае меры надо принимать срочные, и, может быть, еще даже более строгие. Включая те, о которых говорил Решетников: переход на возвратную модель миграции и запрет для мигрантов привозить с собой семьи.
А чем такое может обернуться, если жестких мер не принимать, достаточно посмотреть на то, что творится в Европе. Только что в Лондоне, который долго кичился своей толерантностью, прошла небывалая по массовости демонстрация протеста против мигрантов. На улицы британской столицы вышли сотни тысяч ее жителей, яростно требуя положить конец бесконтрольному притоку в страну людей из стран Азии и Африки. Начались стычки с полицией. В пригороды Парижа, заселенные мигрантами, даже полиция опасается заходить. В Германии мигранты набрасываются на немок прямо на центральных площадях. Мы хотим, чтобы такое творилось и у нас?
Комментарий редакции
1. Изменение миграционной политики России:
Министр экономического развития Максим Решетников заявил о переходе к модели "возвратной миграции" — иностранные рабочие силы должны приезжать временно, работать, и возвращаться домой, без права на воссоединение с семьями и интеграцию в общество.
2. Дефицит рабочей силы и «платформенная экономика»:
Несмотря на дефицит кадров, Россия растёт при очень низкой безработице (2,2% в 2024 году). Важной основой для этого стал рост «платформенной экономики», позволяющей гибко привлекать трудовые ресурсы, в том числе временных работников.
3. Ужесточение контроля над миграцией в регионах:
В регионах вводятся дополнительные ограничения для мигрантов, в ряде сфер их труд исключён или ужесточён контроль (к примеру, Приморье, Хабаровский край, Санкт-Петербург). Появились предложения отдать регулирование трудовой миграции на уровень регионов.
4. Социальная напряженность и общественное мнение:
Большинство россиян (80%, по опросам) негативно относятся к наплыву мигрантов, связывая его с ростом социальной нестабильности, увеличением числа нелегалов и угрозами культурной идентичности.
5. Технологии и цифровой контроль:
Внедряются цифровые платформы (например, приложение «Амина» для учёта мигрантов), биометрия и отслеживание геолокации, чтобы минимизировать риски и отслеживать движение и работу мигрантов в стране.
6. Внутрироссийский опыт регулирования:
Примеры регионов (Калуга, ХМАО, Новосибирск) показывают, что эффективность мер по регулированию миграции зависит от местных обстоятельств; предлагается миграционный рейтинг регионов и обмен опытом успешных практик.
7. Страх негативного иностранного опыта:
В качестве предостережения приводятся примеры из Европы (Лондон, Париж, Германия), где массовая миграция привела к росту протестов и социальной напряжённости. Автор использует это сравнение для обоснования необходимости жёстких мер в России.
Вывод:
В статье прослеживается напряжённый поиск баланса между экономической необходимостью использования иностранной рабочей силы и стремлением минимизировать социальные и культурные риски, вызванные наплывом мигрантов. Россия в текущих условиях делает ставку на жёсткий контроль миграционных потоков, переход к "возвратной модели" и технологическое отслеживание приезжих — при этом акцент смещается не на интеграцию мигрантов, а на защиту интересов коренного населения и сохранение общественной стабильности.
Любопытно, что основная дилемма, вокруг которой строится дискурс, — это противоречие между ценностью человеческого труда, необходимого экономике, и инстинктивной реакцией общества на "чужих" как на источник потенциальных угроз. Этот конфликт универсален, и сравнение с европейским опытом показывает: простых решений нет, а мечта о "чистой идентичности" часто оказывается иллюзорной — общества всегда изменяются под воздействием смешения культур и запросов экономики.
В то же время жёсткие регламенты, цифровой надзор и ужесточение правил рискуют привести к отчуждению, созданию новых теневых зон вокруг миграции и, возможно, к потере той гибкости, которая и обеспечивает экономический рост. Тут возникает интересный философский вопрос: где граница между самоидентификацией и закрытостью, между безопасностью и утратой гуманности? Может ли страна, переключившись на прагматичные алгоритмы "приехал–подработал–уехал", остаться в гармонии сама с собой и окружающим миром — или такая модель приведёт к неизбежному отчуждению и новым формам социальной фрустрации?
Пожалуй, главный открытый вопрос для размышления — можно ли найти баланс между экономической необходимостью, социальной гармонией и достоинством "другого" в обществе, которое быстро меняется? И не является ли наше отношение к мигрантам отражением нашего отношения к себе, к собственной идентичности и принятию перемен?
Самым большим богатством любой страны являются ЛЮДИ. Но, это только в том случае, если власти это понимают. Чтобы ЛЮДИ стали БОГАТСТВОМ, ими необходимо заниматься. Если взять двух человек, одинакового возраста и физического состояния, кто будет БОГАТСТВОМ, а кто БАЛЛАСТОМ? БОГАТСТВОМ будет человек, который умеет ТРУДИТЬСЯ. БАЛЛАСТОМ тот, кто ждёт “вэлфэра”, то есть, пособия.
Когда идёт спор, какой строй лучше, капиталистический или социалистический? Для тех, кто трудится тот строй лучше, в котором с уважением относятся к ТРУДУ. При социалистической плановой экономике были все условия для того, чтобы эффективно использовать ТРУД людей. На государственном уровне вёлся БАЛАНС ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ. Государство владело информацией, сколько и каких предприятий и производств есть в стране, сколько и каких специалистов там трудится. Сколько подходят к пенсионному возрасту и им нужна будет замена, а, следовательно, столько необходимо подготовить соответствующих специалистов. Какие предприятия будут открываться, а какие будут закрываться. То есть, государство ВЕЛО БАЛАНС ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ. Поэтому, безработицы в стране не было и каждый человек после школы выбирал, куда пойти учиться или трудиться. Не было ни каких мигрантов, люди жили и трудились в своих республиках. Но располагая этими знаниями, в стране были проблемы с уровнем жизни многих трудящихся, так как не была отработана система оплаты труда, которая бы стимулировала и поддерживала труд, а не занижала его стоимость.
С началом “рыночных реформ” не только в России, но и других республиках СССР, подготовкой и использованием ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ власти перестали заниматься. В результате произошёл перекос в этом сложном и ответственном деле государства. Уничтожили профтехобразование, а это рабочие специальности. Новые собственники производств оставили у себя прежних рабочих, проведя “оптимизацию”, а точнее сокращение “лишних”, как они посчитали, работников.
Учебные заведения “ударились” в подготовку за деньги бесчисленного количества “юристов” и “менеджеров”. В результате, когда оставшиеся от социалистического периода рабочие и служащие на производствах стали уходить на пенсию, их не кем стало замещать. А производство не может остановиться, поэтому в страну поехали мигранты из республик, где обстановка с производством ещё хуже. И чем дальше, тем больше увеличивался этот поток.
Решетников, как министр министерства экономического развития заявляет:«Сейчас мы не готовы полагаться на ввоз рабочей силы из-за границы». Россия на длительное время переходит к модели возвратной миграции.
По словам Решетникова, в условиях дефицита рабочей силы привлекать иностранные трудовые ресурсы нужно, но только на условиях «приехал, подработал, уехал».”
Где у него видение того, что натворили “реформаторы”, в том числе и он, с восстановлением системы подготовки и использования ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ?
Сейчас на волне возмущения увеличением числа “трудовых мигрантов” он заговорил о “возвратной миграции”, что это такое, и, как это решит общую проблему экономики, пояснить не смог и не сможет. Эта неопределённость ещё больше введёт в заблуждение, как работодателей, так и иностранных трудовых мигрантов.
Умные собственники крупных компаний быстро поняли, что надежды на государство с подготовкой ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ нет, поэтому стали создавать собственные профтех училища, где готовят рабочих и служащих для собственных нужд. Но это крупные компании при умных собственниках, а как быть средним и мелким предприятиям? Вот и открывают двери для иностранной рабочей силе. Перекрыть этот канал, нелегалы всё равно останутся и будут приезжать в Россию, но не для работы, а других целей. А средние и малые производства начнут закрываться.
Возникает вопрос, это непрофессионализм наших “эффективных менеджеров” в министерствах и ведомствах, или злой умысел?