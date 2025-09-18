Подработал — и домой!

На Всероссийской неделе охраны труда министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил; «Сейчас мы не готовы полагаться на ввоз рабочей силы из-за границы». Россия на длительное время переходит к модели возвратной миграции.

По словам Решетникова, в условиях дефицита рабочей силы привлекать иностранные трудовые ресурсы нужно, но только на условиях «приехал, подработал, уехал».

«Нам здесь не нужны ни семьи, ни учить в школах неграждан своей страны мы не обязаны», — пояснил министр. Он также подчеркнул, что страна и дальше намерена наращивать производительность труда. Для этого, по его словам, будет разработан отдельный проект. Решетников напомнил, что экономика России в последние годы растет при аномально низкой безработице. Это происходит, в том числе, за счет платформенной экономики, отметил министр.

В последние годы власти в России занимаются ужесточением сферы трудовой миграции. При этом часть мер принимаются в регионах. Так, в августе глава Хабаровского края Дмитрий Демешин продлил еще на год запрет на работу мигрантов в домашних хозяйствах, на предприятиях, оказывающих услуги электро-, газо- и водоснабжения, а также в общественном транспорте и такси. Аналогичная инициатива поддержана в Приморье — там мигрантам запретили работать в 24 сферах экономики. В сентябре у мигрантов без документов закончился срок для легализации в России. Данные тех, у кого не будет необходимых для проживания в РФ бумаг, будут помещаться в реестр контролируемых лиц. Им запретят оформлять браки, они не смогут устроить детей в сады и школы и управлять автомобилями. В Петербурге губернатор Беглов запретил мигрантам работать курьерами и в такси.

Опросы показывают, что большинство россиян (80%) не довольны наплывом трудовых мигрантов в стране. Люди замечают, что их в стране уже слишком много, из-за чего в обществе растет социальная напряженность.

Как сообщает МВД, только в 2024 году в Россию прибыли около 6,3 млн мигрантов, половина из них — с целью трудоустроиться. Миграционный прирост в прошлом году составил 568,5 тыс. человек. И это — только по официальным данным, а число болтающихся по стране нелегалов из Ближнего зарубежья вообще невозможно подсчитать.

«В последние годы, — отметил министр, — экономика растет при аномально низкой безработице. Рост в 2023 и 2024 году был более 4% в год, при этом безработица уже в 2023 году снизилась до менее чем 3%, а сейчас 2,2%, но экономика продолжает рост. <…> Экономика научилась справляться с этими ограничениями, связанными с кадрами. Во многом это связано с тем, что рынок труда сильно изменился. В основе этих изменений — платформенная экономика, которая позволяет гораздо эффективнее вовлекать труд в разных формах», — приводит слова Решетникова ТАСС.

С новой инициативой в отношении мигрантов выступил недавно председатель Госдумы Вячеслав Володин, напоминив о том, что с прошлого года был принят 21 закон по мигрантам, он предложил: «Часть полномочий по регулированию трудовой миграции должна быть у регионов».

При этом он сослался на то, что, на местах лучше знают, сколько там требуется иностранных рабочих рук. Однако это предложение сразу столкнулось с критическими возражениями: если где-нибудь в Перми, Омске или Челябинске, не дай Бог, случится очередной разгул этнической преступности, депутаты в таком случае смогут просто кивнуть на региональную власть: «Это не мы, это они их завезли».

В июне, на Форуме будущего-2050, организованного Институтом Царьграда, министр внутренней политики Калужской области Олег Калугин рассказал, как им живётся без чужестранцев, которым губернатор запретил работать в 13 сферах экономики. «Сколько было истерик: “Экономика рухнет. Кто будет пиццу доставлять?”. Их (мигрантов) не стало там, где они не нужны. Со строек не выгоняли, но они и не хотят там работать, — подчеркнул министр.

Сейчас власти изменили правила для участия граждан в льготной программе «Жильё для молодых семей». Претендовать на субсидию могут проживающие в регионе не менее 10 лет. Ценз оседлости ввели и власти Тверской области.

Секретарь Союза журналистов России, политолог-международник Тимур Шафир недоумевает: почему полномочия предлагают передать всем регионам без разбора? «ХМАО и Новосибирск, например, не справляются с социальными рисками, — сказал он в интервью порталу «Царьград», — а Калуга выстроила модель, защищающую местных и привлекающую нужных профессионалов».

Миграционная политика должна служить интересам коренного населения: обеспечивать безопасность, рабочие места и сохранение культурной идентичности. И не отпугивать тех, кто может внести реальный вклад в экономику, будь то инженеры из Узбекистана или IT-специалисты из Индии.

По его мнению Калугина, есть несколько решений, и все они должны учитывать интересы коренных жителей:

Первое. Внедрить так называемый миграционный рейтинг регионов. Калуга, где местное население не чувствует угрозы, получает полную автономию в управлении миграцией, включая право привлекать специалистов. Условные ХМАО и Новосибирск остаются под федеральным контролем до выстраивания системы, которая позволит защитить интересы местных жителей от социальной нестабильности.

Второе. Цифровая платформа на базе «Госуслуг» для строгого мониторинга мигрантов: биометрия, привязка к контрактам, автоматическое распределение квот. Это минимизирует риски для коренных жителей и упрощает въезд для ценных кадров — например, инженеров или медиков.

Третье. Создание межрегиональных миграционных альянсов. Калуга делится опытом интеграции с ХМАО, а Новосибирск учится привлекать IT-специалистов, не допуская перенасыщения неквалифицированной рабочей силой.

На Петербургском международном экономическом форуме глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что «только 13% заезжающих как бы что-то строить реально работают на стройках. Значит, почти 90% въехавших, неизвестно с какой целью, болтаются по стране. Но опять к нам самолётами везут все новых “ценных специалистов”».

В сентябре истек срок, в течение которого мигранты без правовых оснований на пребывание могли легализовать свой статус в России. Иностранцев, у которых отсутствуют необходимые для законного проживания документы, внесут в специальный реестр контролируемых лиц и начнут выдворять из страны. Для них будет заблокирована возможность регистрации брака, устройства детей в образовательные учреждения (детские сады и школы), а также управления транспортными средствами.

С первого сентября в Москве и Московской области начали действовать новые регламенты постановки на миграционный учет для иностранных работников, прибывших из государств с безвизовым режимом. Теперь им в обязательном порядке требуется устанавливать на смартфон специальное приложение «Амина». В нем необходимо фиксировать актуальные данные о месте своего проживания, а также предоставить властям доступ к геолокации. Если же данные о геолокации не будут обновляться в течение 72 часов, мигрант будет внесен в список лиц, подлежащих особому контролю. Это обернется применением строгих мер: блокировке банковских счетов и мобильной связи, а также может стать основанием для депортации.

В любом случае меры надо принимать срочные, и, может быть, еще даже более строгие. Включая те, о которых говорил Решетников: переход на возвратную модель миграции и запрет для мигрантов привозить с собой семьи.

А чем такое может обернуться, если жестких мер не принимать, достаточно посмотреть на то, что творится в Европе. Только что в Лондоне, который долго кичился своей толерантностью, прошла небывалая по массовости демонстрация протеста против мигрантов. На улицы британской столицы вышли сотни тысяч ее жителей, яростно требуя положить конец бесконтрольному притоку в страну людей из стран Азии и Африки. Начались стычки с полицией. В пригороды Парижа, заселенные мигрантами, даже полиция опасается заходить. В Германии мигранты набрасываются на немок прямо на центральных площадях. Мы хотим, чтобы такое творилось и у нас?

Фото Наталья Шатохина NEWS.ru

Специально для Столетия

Игорь Веремеев