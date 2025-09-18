МАРЦИНКЕВИЧ про теневой флот России, будущее нефти, газа и зеленой энергетики, АЭС от Rolls Royce
О влиянии энергетики на мировую политику – в беседе с главным редактором проекта Геоэнергетика ИНФО Борисом Марцинкевичем!
Что на самом деле скрывается за пропагандистским штампом «теневого» флота России? Как Германия использует «зеленый» уголь для генерации энергии и какое будущее ждет ВИЭ в Европе и мире?
Обещают, что нефть и газ вновь закончатся через 20 лет, но что произойдет на самом деле? Атомные реакторы малой мощности и АЭС от Rolls-Royce – сказки или возможное ближайшее будущее?
Таймкоды:
00:00 Мета LIVE
00:14 В гостях Борис Марцинкевич
00:55 Энергоносители и российский бюджет
03:47 Интеграция: демография Вологодчины
05:52 ОПЕК+ ждёт роста мировой экономики
08:52 Погоня за российским «теневым» флотом
12:34 «Ценовой потолок»: если крыша едет, то нужно двигать
15:21 Восемь сортов российской нефти
17:03 Потолок цен на нефть нам не страшен
19:14 Невероятные приключения газа в Европе
22:19 Азербайджан спасет друзей с помощью газа?
27:53 Газа в Европе на зиму очень мало
29:09 А что с «зеленым углем»?
31:27 Нестабильность Ближнего Востока пока не влияет на газ
34:00 «Бури, детка, бури!» Сомнительный призыв для бизнеса
37:33 Китай – сложный партнер в энергетике
40:36 Центральная Азия тоже продает газ Китаю
42:47 Газификация Северного Казахстана выгодна России
47:18 Отношения Росатома с китайцами в Казахстане
50:37 Борьба за освоение Арктики
56:05 «Англичанка гадит» нам и в энергетике?
1:00:47 Бытовые ядерные реакторы в США
1:02:41 Финал
Комментарий редакции
1. Перспективы российского нефтяного и газового экспорта:
- Российский бюджет остается зависим от экспорта энергоносителей, несмотря на устойчивые разговоры о «закате нефти» и энергетическом переходе Европы. Миф о скором отказе от нефти циркулирует уже десятилетиями без фундаментальных перемен: мировое потребление нефти лишь растет и достигнет нового пика к 2050 году.
- Европейский отказ от российских ресурсов в рамках климатической и политической повестки приводит не к их исчезновению, а к переориентации поставок — например, на Индию и Китай; а нефтепродукты из этих стран всё равно попадают в Европу, но с обходными логистическими и ценовыми цепочками.
2. Теневой (тёмный) флот:
- История с «теневым флотом» — это стратегия обхода санкций: Россия использует танкеры, которые находятся вне западных систем страхования и контроля. Полностью остановить этот флот так же сложно, как и контролировать всю мировую торговлю.
- Международное право пока не нарушается, но западным институциям не даёт заработать, что и порождает термин «теневой флот». Новые схемы и исключения (например, японский импорт российской нефти) показывают приспособляемость рынка и реальное значение политических инструментов.
3. Ценовые потолки, санкции и их эффект:
- Попытки введения потолков цен на российскую нефть и санкций в итоге больше усложняют жизнь самим инициаторам, чем реальному экспортеру. Российские компании гибко реагируют, меняя логистику и создавая новые марки нефти, а Индия и Турция становятся ключевыми промежуточными игроками.
- Конечный результат — рост издержек в Европе и перемещение потоков, а не исчезновение российской нефти с рынка.
4. Положение с газом и альтернативные маршруты:
- Европейский и украинский газовый рынок сталкивается с физическими ограничениями транспортных пропускных мощностей, уменьшением собственной добычи, амбивалентностью политических решений и демографическим давлением в странах-поставщиках.
- Разговоры о том, что азербайджанский газ может заместить российский, во многом завязаны на сложнейшую транспарентность маршрутов и политических договорённостей. В итоге большая часть логистики продолжает упираться в географию и инфраструктурные ограничения.
5. Зеленая энергетика, ядерная генерация и технологические гонки:
- Попытки Европы отказаться от традиционных видов топлива привели к неожиданному росту интереса к углю и даже признанию ядерной энергетики как «зеленой». Это отражает парадоксальность и противоречивость энерго-идеологии в современном мире, где зачастую прагматизм рано или поздно берет верх над риторикой.
- Проекты малых атомных электростанций (например, Rolls Royce) пока во многом остаются на стадии прототипов и ожидания инвестиций. Россия, напротив, реализует работающие образцы малой мощности, уже проверяющие себя в суровых условиях Крайнего Севера.
6. Состояние мировой энергетики и роль Великобритании:
- Великобритания, потеряв производственные и инновационные компетенции в энергетике, в основном занимается логистикой, посредническими и страховыми услугами. Прямое влияние на добычу и технологическое развитие минимально.
- Стратегии наподобие «британского гадения» теперь приобретают больше форму финансово-политических инструментов, чем реального контроля ресурсов.
7. Влияние геополитики и демографии на энергетику:
- Многие проекты (газопроводы в Центральную Азию и Китай, энергетическое сотрудничество с Казахстаном, вопрос развития Арктики и Сибири) фактически зависят не столько от желания сторон, сколько от ограничения инфраструктуры, экономических моделей и потребностей растущего населения.
- На фоне этого более гибким и конкурентоспособным оказываются структуры, способные встраиваться в существующие макрологистические цепочки (например, Китай и Турция), а идеологически жесткие игроки чаще проигрывают.
8. История технологических импортозамещений и кооперации:
- Российские усилия по локализации сложных технологий на примере СПГ-танкеров показывают трудности быстрого замещения западных компонентов, но вместе с тем и определённый технологический прогресс.
Выводы и философская рефлексия:
В интервью основной мотив — демонтаж идеализированных представлений о «переходе» к чистой энергетике и якобы возможном «отключении» России от мирового рынка ресурсов. Реальность такова, что любые попытки радикальных санкций, «потолков» или ухода в зеленую трансформацию оказываются куда более сложными, чем кажется с точки зрения идеологических лозунгов и политтуры.
Баланс между политикой, экономикой, технологическим развитием и логистическим прагматизмом определяется прежде всего физическими и инфраструктурными пределами. Экономическая выгода, умение быстро адаптироваться и находить окно возможностей для маневра важнее, чем декларации или давление извне. В энергетике истина не абсолютна, меняется каждый год, и старые прогнозы часто оказываются ошибочными — рынок живет по своим законам сложных взаимосвязей.
Мир по-прежнему строится вокруг компромисса между потреблением и доступностью ресурсов, и любые идеализации, «чистые» проекты и радикальные отказные практики оказываются лишь временными и часто не выдерживают реальной проверки.
Вопрос для размышления:
Учитывая цикличность истории с прогнозами об «отказе от нефти» и реальный спрос на энергию, что определяет направление развития мировой энергетики: воля политиков, технологические возможности или неотвратимая прагматическая логика спроса и инфраструктуры? И можно ли, принимая решения в энергетической политике, выйти за пределы своих субъективных представлений об идеалах, чтобы учесть реальную сложность и единство мира?