Семья – оплот Русского Севера!

https://vologda-oblast.ru/strategiya-2-0/semya-oplot-russkogo-severa/

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА METAMETRICA:

ВКонтакте: https://vk.com/metametrica

RuTube: https://rutube.ru/channel/23486857/

Telegram: https://t.me/Metametrica

Дзен: https://dzen.ru/metametrica

YouTube: https://www.youtube.com/@Metametrica_Live

О влиянии энергетики на мировую политику – в беседе с главным редактором проекта Геоэнергетика ИНФО Борисом Марцинкевичем!

Что на самом деле скрывается за пропагандистским штампом «теневого» флота России? Как Германия использует «зеленый» уголь для генерации энергии и какое будущее ждет ВИЭ в Европе и мире?

Обещают, что нефть и газ вновь закончатся через 20 лет, но что произойдет на самом деле? Атомные реакторы малой мощности и АЭС от Rolls-Royce – сказки или возможное ближайшее будущее?

Таймкоды:

00:00 Мета LIVE

00:14 В гостях Борис Марцинкевич

00:55 Энергоносители и российский бюджет

03:47 Интеграция: демография Вологодчины

05:52 ОПЕК+ ждёт роста мировой экономики

08:52 Погоня за российским «теневым» флотом

12:34 «Ценовой потолок»: если крыша едет, то нужно двигать

15:21 Восемь сортов российской нефти

17:03 Потолок цен на нефть нам не страшен

19:14 Невероятные приключения газа в Европе

22:19 Азербайджан спасет друзей с помощью газа?

27:53 Газа в Европе на зиму очень мало

29:09 А что с «зеленым углем»?

31:27 Нестабильность Ближнего Востока пока не влияет на газ

34:00 «Бури, детка, бури!» Сомнительный призыв для бизнеса

37:33 Китай – сложный партнер в энергетике

40:36 Центральная Азия тоже продает газ Китаю

42:47 Газификация Северного Казахстана выгодна России

47:18 Отношения Росатома с китайцами в Казахстане

50:37 Борьба за освоение Арктики

56:05 «Англичанка гадит» нам и в энергетике?

1:00:47 Бытовые ядерные реакторы в США

1:02:41 Финал

Борис Марцинкевич:

YouTube – https://www.youtube.com/@geonrgru

Telegram – https://t.me/borisgeoenergetic, https://t.me/s/geonrgru

RuTube – https://rutube.ru/channel/23635536/

Дзен – https://dzen.ru/geonrgru

Вконтакте – https://vk.com/geonrgru

Сайт – https://geonrg.ru/

Дмитрий Егорченков:

Telegram – https://t.me/skoloth

ВКонтакте – https://vk.com/egor4enkov

#марцинкевич #борисмарцинкевич #геоэнергетика #теневойфлот #россия #нефть #газ #аэс #энергетика #метаметрика #metametrica