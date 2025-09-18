«Я тебе скажу, хлопцы у нас — абсолютно мировые. Форменные звери! Вроде меня. Дивизия — во! Морд полтораста наберётся».

Цитата из фильма.

В советском искусстве были такие уникальные жанры, каких нигде и никогда не существовало. Допустим, социально-политическая (sic!) оперетта. Сюжет мог быть любой – от борьбы за независимость (“Вольный ветер” Исаака Дунаевского) до развенчания крепостничества (“Холопка” Николая Стрельникова). Что характерно, идеологизированные и вроде как напичканные дидактикой оперетты пользовались огромным спросом у публики, причём, не только в СССР – наши мастера умело совмещали развлекательную форму с жёстким, а порой – жестоким содержанием.

Гражданская война тоже романтизировалась и обыгрывалась. Так, “Свадьба в Малиновке” (1967) – экранизация одноимённой оперетты Бориса Александрова. Для кинозрителя 1960-х, а тем более для моего поколения 50+, эта «свадьба» на фоне эпичных битв казалась чем-то, вроде старой-престарой сказки, реалии которой никак не касаются дня сегодняшнего. Знали мы, что Малиновка станет явью, а «паны Грицианы» с их бандитской вольницей да исконными шароварами – общей болью? Нет.

В этой музкомедии нынче мы видим срез типичного «украинства». Кулацкий сын Грицко Балясный прибывает в свою деревню и, объявив себя паном Грицианом Таврическим, сообщает: «Решил я утворить в нашей волости самостийную державу!» Что за кличка? Намёк на Григория Потёмкина-Таврического, то есть украинский парубок решил хотя бы символически откусить от русского Крыма. В “Свадьбе…” мы видим, что формирования, состоявшие из всякого уголовного сброда, терроризировали своих же сограждан – малороссов. Смешной фильм даёт серьёзную раскладку и – закладку на будущее. Где проходит граница между Украиной и украинством? В Малиновке.

Напомню сюжет! У пана Грициана «нема грошей», а потому хлопцы разбегаются. Чтобы не остаться у разбитого корыта, Грицко ждёт помощи от врангелевцев, чем и воспользовался красный командир, выдав себя за офицера-аристократа. К слову, эти огонь-ребятки не особо дружили с белогвардейцами, так как были «за полную свободу личности», а борьба за высокие идеи не входила в планы Грицианов-Таврических.

Бандгруппы могли пойти на контакт с красными или белыми, но быстро чуяли, что люди, борющиеся за будущее России – это чуждые им элементы и как пел красавчик-Попандопуло: «Картина ясная – Одесса красная, и мне с Одессой той не по пути!» Ему и с Одессой-белой не по пути. После 2014 года малиновский штаб Грициана, подымая пыль, укатил в Киев, и Украина превратилась в параноидальное шапито.

Самостийный бредок, русофобия, вышиванки, и, наконец, пан Грициан в виде тогдашнего президента – Петра Порошенко. Сейчас там и вовсе – creepy (крипота), как говорят наши дивные хипстеры. Жутко. Вместе с тем, и… хм… Потому как во главе уже не Грициан, а Попандопуло-Зеленский, средненький актёр, игравший в каком-то российском трэше роль Бонапарта. Чего требует Малиновка? Грошей. Помощи. «У барона Врангеля – всё английское», – фонарик-то ещё подарят, но не факт, а вот вся малиновская стратегия и тактика звучит уныло: «Кони стоят пьяные, хлопцы запряжённые!»