Главная » Видео, Мировоззрение

Депутат Госдумы Андрей Свинцов о беззаконии в наших соцсетях и о том, как там будет наведён порядок

37 1
Переслано от: День ТВ

В гостях у канала «День» депутат Госдумы VI, VII и VIII созывов Андрей Свинцов. Ведущий – главный редактор канала «День» Андрей Фефелов. Разберёмся в беспорядке, существующим в российском суверенном информационном пространстве.

Подписывайтесь на наши площадки!

Сайт ДеньТВ dentv.ru/
Дзен https://dzen.ru/id/5f1db0f593c4900b3ab99297
Rutube https://rutube.ru/channel/23475136/
ВКонтакте vk.com/dentvru
Телеграм t.me/gazeta_zavtra

Книжный магазин «День» den-magazin.ru

Поддержать канал «День»
4276 3801 5875 8230 Андрей Александрович П.
Яндекс.Мани на kanal-dentv 410012695356638

Комментарий редакции

Ключевые идеи видео:

В этом интервью Андрей Свинцов, депутат Госдумы, рассуждает о проблемах российского интернет-пространства, в частности — о безнаказанности и распространении нецензурной брани (мата) в отечественных социальных сетях и видеоплатформах. Он отмечает, что несмотря на существование законов, реально контроль за контентом зачастую отсутствует или работает избирательно. Особое возмущение у Свинцова вызывает тот факт, что даже на государственных и аффилированных с государством платформах мат не просто не блокируется, но активно продвигается в рекомендательных системах.

Основные тезисы и детали:

1. Двойные стандарты регулирования:
- Западные площадки (YouTube и т.д.) когда были доступны, редко предлагали детям матерный контент в рекомендациях, а вот российские платформы нередко делают это "на автомате".
- Хотя законы по борьбе с матом в публичном пространстве в России существуют и достаточно строги (штрафы, административная ответственность), в интернете они часто не применяются.

2. Пробелы в законодательстве и практике:
- Ранее существовавший закон о регистрации крупных блогеров был отменён как неэффективный. Сейчас механизмы регистрации и ответственности всё ещё недоработаны, многие блогеры остаются вне регулирования или в "серой зоне".
- Зона личной ответственности размыта: площадки часто считают, что отвечать должен автор контента, а не сама платформа, хотя бывают случаи прямых контрактов и влияния площадки на мнение блогера.

3. Влияние блогеров и риски:
- Охват блогеров зачастую сравним или выше, чем у традиционных СМИ. Вместе с тем блогеры могут распространять не только нецензурную лексику, но и опасные советы, фейки, а порой даже участвовать в финансовых манипуляциях (пример — pump&dump с криптомонетами).
- Практически нет работающих механизмов привлечения их к ответственности, кроме случаев, когда речь идёт о финансовых преступлениях.

4. Предложения по реформе:
- Свинцов выступает за более чёткую градацию блогеров (например, по количеству подписчиков) и введение различных уровней регулирования.
- Он предлагает дополнить закон, обязав Роскомнадзор блокировать контент не только за оскорбления, но и за использование нецензурной брани, конкретно — мата. Технические возможности для автоматического блокирования (с помощью алгоритмов, ИИ) уже существуют.
- Акцент делается не на штрафах, а на блокировке такого контента, чтобы тот просто не доходил до аудитории.
- Свинцов подчеркивает важность создания культурной и информационной среды, благоприятной для общества, утверждает, что только через культуру и образование возможно построить сильную страну.

5. Дилеммы и вызовы:
- С одной стороны, государство заинтересовано в повышении культурного уровня граждан; с другой — поощряет лояльных блогеров, в том числе использующих "язык улицы", вплоть до мата — будто бы для лучшей коммуникации с молодёжью. Здесь возникает внутреннее противоречие.
- Обсуждается ценность экспертного, всестороннего подхода: для перехода к новой медиареальности, видятся нужными консультации специалистов — юристов, учёных, социологов, представителей бизнеса, а не только политиков.

6. Роль общества и личная ответственность:
- Свинцов считает, что проблему беззакония в социальных сетях можно решить только совместными усилиями — государства, общества, родителей, площадок, при чётком следовании законам и активной гражданской позиции.

Вывод и философская рефлексия:

Ситуация с бессистемным применением законов и "размытостью" ответственности в отечественном интернет-пространстве наглядно иллюстрирует сложность поиска баланса между свободой слова, культурными ценностями и регулированием. Проблема мата — часть фундаментального вопроса: как устроить информационную среду, чтобы она не превращалась в пространство деградации, но и не подавляла живое, аутентичное общение?

Здесь пересекаются: юридическая практика (закон и его исполнение); технологии (алгоритмы, ИИ); воспитание (роль родителей, социнститутов); культура (ценности и уровни нормы). Прагматично выглядит идея блокировки деструктивного контента, однако остаётся открытым вопрос, где проходит грань между защитой общественного блага и чрезмерным контролем, ограничивающим творчество и живое слово.

Можно также усмотреть в этом обсуждении вечную дилемму: не начнёт ли государство, формализуя язык и границы допустимого, регулировать не только форму, но и содержание мысли — и не приведёт ли борьба с матерным словом к задавливанию иных форм выражения? Где грань между уважением к культуре и подавлением индивидуальности?

Открытый вопрос для размышления:
Если "чистота языка" — не только правовой, но и культурный, этический, технологический, даже философский вопрос, как найти баланс между развитием общества и сохранением внутренней свободы каждого человека? Можно ли воспитывать культуру поведения только блокировками и законами — или подлинное изменение среды начинается с внутреннего выбора и осознанности её участников?
Редактор: simple4o
Источник: https://rutube.ru/video/b6055cfab2fb94f293a96d9c4fa65f84/
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Справедлива ли зарплата у депутатов Госдумы.
Депутаты Госдумы и ЗакСа требуют, чтобы Резник прошел медицинскую экспертизу
"Нужно помнить о расстрелянных в 1905 году рабочих"
ОБСЕ встревожило ужесточение наказания за фейки о коронавирусе в РФ.
Еще раз о втором гражданстве и внимании депутатов Госдумы к своим избирателям
Владислав Швед обнародовал улики о фальсификации катынских документов из кремлевского «закрытого пакета № 1»
ВП СССР: О перспективах глобальной цивилизации, о России и США… (2-1)
В Киеве убит экс-депутат Госдумы Вороненков
Один комментарий » Оставить комментарий
  • 2216 1904
    Valeriy Bondarik час назад

      ,;,pRRRiveTT,;,

      …ну и,ЧТО можно тут СКАЗАТЬ?
      …а-то,что:@p-@@@ю-@@@ь…
      …что применяли – и БУДУТ применять…
      …ведьИНОЕ…кроме Матом – и НЕ высказать!
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

      - Мат ВСЕГДА “в–засаде”…
      - и СПЕРЕДИ и СЗАДИ…
      - Его Заслуживают – РАЗНЫЕ б@@@и…
      - ЭТИ б@@@и – и ТЁТИ и ДЯДИ…
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

      …на передовОЙ – Он ВСЕГДА находится…
      …БЕЗ его присутствия – МНОГОе НЕ сходится…
      …многое НЕ сказать,если Его – не-применять…
      …и по БОЛЬШОМУ счёту – Его НЕ за-что ругать…
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

      - Его Величество МАТ – НЕ просто так применяют…
      - а лишь Тогда,когда ОчеВИДНОе – сказать ЖЕЛАЮТ…
      - и Им ОБОСНОВАННО — РАЗНЫХ “награждают”…
      - Часто Матом — Правду ВЫРАЖАЮТ…
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

      …Мат,это НЕ бескультурие,ЭТО – стиль Общения…
      …и Им РЕГУЛЯРНО – ПОЛЬЗУЕТСЯ население…
      …Мат ВЫРОЖАЕТ – к РАЗНОМУ Отношение…
      …Это СОЧЕТАНИЕ Культуры И слэнга – БЕЗ сомнения!
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

      –@p–тваю–@@@ь – Можно сказать…
      –и “ЭТО” ВСЕ – Будут Понимать…
      –и ТЕХ,кто “ЭТО” Заслужил(и)…
      –ТЕХ,без сомнения – Можно ПОСЫЛАТЬ…
      –Народный Стиль ОБЩЕНИЯ – нельзя игнорировать!
      ************************************************

      “КУЛЬТуро-носителям”…НЕ надо ЭТО отвергать…

      = Валерий Бондарик.Эдмонтон.Канада. 18-9-25

    Оставить комментарий

    Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

    Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
    Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

    (Обязательно)

    Быстрый переход:

    Информация о сайте

    Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

    Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
    Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
    Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

    Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

    Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru