Депутат Госдумы Андрей Свинцов о беззаконии в наших соцсетях и о том, как там будет наведён порядок
В гостях у канала «День» депутат Госдумы VI, VII и VIII созывов Андрей Свинцов. Ведущий – главный редактор канала «День» Андрей Фефелов. Разберёмся в беспорядке, существующим в российском суверенном информационном пространстве.
Комментарий редакции
В этом интервью Андрей Свинцов, депутат Госдумы, рассуждает о проблемах российского интернет-пространства, в частности — о безнаказанности и распространении нецензурной брани (мата) в отечественных социальных сетях и видеоплатформах. Он отмечает, что несмотря на существование законов, реально контроль за контентом зачастую отсутствует или работает избирательно. Особое возмущение у Свинцова вызывает тот факт, что даже на государственных и аффилированных с государством платформах мат не просто не блокируется, но активно продвигается в рекомендательных системах.
Основные тезисы и детали:
1. Двойные стандарты регулирования:
- Западные площадки (YouTube и т.д.) когда были доступны, редко предлагали детям матерный контент в рекомендациях, а вот российские платформы нередко делают это "на автомате".
- Хотя законы по борьбе с матом в публичном пространстве в России существуют и достаточно строги (штрафы, административная ответственность), в интернете они часто не применяются.
2. Пробелы в законодательстве и практике:
- Ранее существовавший закон о регистрации крупных блогеров был отменён как неэффективный. Сейчас механизмы регистрации и ответственности всё ещё недоработаны, многие блогеры остаются вне регулирования или в "серой зоне".
- Зона личной ответственности размыта: площадки часто считают, что отвечать должен автор контента, а не сама платформа, хотя бывают случаи прямых контрактов и влияния площадки на мнение блогера.
3. Влияние блогеров и риски:
- Охват блогеров зачастую сравним или выше, чем у традиционных СМИ. Вместе с тем блогеры могут распространять не только нецензурную лексику, но и опасные советы, фейки, а порой даже участвовать в финансовых манипуляциях (пример — pump&dump с криптомонетами).
- Практически нет работающих механизмов привлечения их к ответственности, кроме случаев, когда речь идёт о финансовых преступлениях.
4. Предложения по реформе:
- Свинцов выступает за более чёткую градацию блогеров (например, по количеству подписчиков) и введение различных уровней регулирования.
- Он предлагает дополнить закон, обязав Роскомнадзор блокировать контент не только за оскорбления, но и за использование нецензурной брани, конкретно — мата. Технические возможности для автоматического блокирования (с помощью алгоритмов, ИИ) уже существуют.
- Акцент делается не на штрафах, а на блокировке такого контента, чтобы тот просто не доходил до аудитории.
- Свинцов подчеркивает важность создания культурной и информационной среды, благоприятной для общества, утверждает, что только через культуру и образование возможно построить сильную страну.
5. Дилеммы и вызовы:
- С одной стороны, государство заинтересовано в повышении культурного уровня граждан; с другой — поощряет лояльных блогеров, в том числе использующих "язык улицы", вплоть до мата — будто бы для лучшей коммуникации с молодёжью. Здесь возникает внутреннее противоречие.
- Обсуждается ценность экспертного, всестороннего подхода: для перехода к новой медиареальности, видятся нужными консультации специалистов — юристов, учёных, социологов, представителей бизнеса, а не только политиков.
6. Роль общества и личная ответственность:
- Свинцов считает, что проблему беззакония в социальных сетях можно решить только совместными усилиями — государства, общества, родителей, площадок, при чётком следовании законам и активной гражданской позиции.
Вывод и философская рефлексия:
Ситуация с бессистемным применением законов и "размытостью" ответственности в отечественном интернет-пространстве наглядно иллюстрирует сложность поиска баланса между свободой слова, культурными ценностями и регулированием. Проблема мата — часть фундаментального вопроса: как устроить информационную среду, чтобы она не превращалась в пространство деградации, но и не подавляла живое, аутентичное общение?
Здесь пересекаются: юридическая практика (закон и его исполнение); технологии (алгоритмы, ИИ); воспитание (роль родителей, социнститутов); культура (ценности и уровни нормы). Прагматично выглядит идея блокировки деструктивного контента, однако остаётся открытым вопрос, где проходит грань между защитой общественного блага и чрезмерным контролем, ограничивающим творчество и живое слово.
Можно также усмотреть в этом обсуждении вечную дилемму: не начнёт ли государство, формализуя язык и границы допустимого, регулировать не только форму, но и содержание мысли — и не приведёт ли борьба с матерным словом к задавливанию иных форм выражения? Где грань между уважением к культуре и подавлением индивидуальности?
Открытый вопрос для размышления:
Если "чистота языка" — не только правовой, но и культурный, этический, технологический, даже философский вопрос, как найти баланс между развитием общества и сохранением внутренней свободы каждого человека? Можно ли воспитывать культуру поведения только блокировками и законами — или подлинное изменение среды начинается с внутреннего выбора и осознанности её участников?
,;,pRRRiveTT,;,
…ну и,ЧТО можно тут СКАЗАТЬ?
…а-то,что:@p-@@@ю-@@@ь…
…что применяли – и БУДУТ применять…
…ведьИНОЕ…кроме Матом – и НЕ высказать!
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
- Мат ВСЕГДА “в–засаде”…
- и СПЕРЕДИ и СЗАДИ…
- Его Заслуживают – РАЗНЫЕ б@@@и…
- ЭТИ б@@@и – и ТЁТИ и ДЯДИ…
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
…на передовОЙ – Он ВСЕГДА находится…
…БЕЗ его присутствия – МНОГОе НЕ сходится…
…многое НЕ сказать,если Его – не-применять…
…и по БОЛЬШОМУ счёту – Его НЕ за-что ругать…
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
- Его Величество МАТ – НЕ просто так применяют…
- а лишь Тогда,когда ОчеВИДНОе – сказать ЖЕЛАЮТ…
- и Им ОБОСНОВАННО — РАЗНЫХ “награждают”…
- Часто Матом — Правду ВЫРАЖАЮТ…
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
…Мат,это НЕ бескультурие,ЭТО – стиль Общения…
…и Им РЕГУЛЯРНО – ПОЛЬЗУЕТСЯ население…
…Мат ВЫРОЖАЕТ – к РАЗНОМУ Отношение…
…Это СОЧЕТАНИЕ Культуры И слэнга – БЕЗ сомнения!
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
–@p–тваю–@@@ь – Можно сказать…
–и “ЭТО” ВСЕ – Будут Понимать…
–и ТЕХ,кто “ЭТО” Заслужил(и)…
–ТЕХ,без сомнения – Можно ПОСЫЛАТЬ…
–Народный Стиль ОБЩЕНИЯ – нельзя игнорировать!
************************************************
“КУЛЬТуро-носителям”…НЕ надо ЭТО отвергать…
= Валерий Бондарик.Эдмонтон.Канада. 18-9-25