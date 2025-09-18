В этом видео историк и аналитик Андрей Фурсов отвечает на вопросы зрителей. Он объясняет, почему Иван IV вошёл в историю как «Грозный», и что на самом деле означает это прозвище. Фурсов рассказывает, как появились ярлыки вроде «Николай Палкин» и почему Екатерину II называли «Великой». Он также обсуждает, почему в медиа говорят о «башнях Кремля» и можно ли всерьёз обсуждать «политбюро 2.0». Фурсов показывает, как прозвища отражали страхи и надежды общества. Он разбирает систему кланов в современной России и делает интересные комментарии к сказке про Буратино, рассматривая её как культурный код с многослойным смыслом.

00:00 — Введение. Вопрос о прозвищах российских правителей

00:54 — «Иван Грозный», «Антихрист» и «Великая»: прозвища как отражение эпохи

03:03 — Интеллигенция, исторические периоды и восприятие власти

12:20 — Кланы, «башни Кремля» и бритва Оккама

13:13 — Политбюро 2.0: миф или реальность?

13:25 — Сказка про Буратино и её скрытые смыслы

13:37 — Завершение и благодарность зрителям

