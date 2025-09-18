В этом выпуске Анатолий Вассерман обсуждает боевые действия в ходе СВО, несколько актуальных тем мировой и региональной политики. Он рассматривает провокации с беспилотниками над Польшей и стратегии продвижения в Донбассе, а также роль Китая в мировой экономике и на нефтяных рынках. В ходе беседы затрагиваются перспективы Украины, взаимодействие США и Китая, и нестабильность в Непале, её последствия для региона.

00:00 Введение и провокация с беспилотниками над Польшей

00:28 Анализ надписи на беспилотнике

17:01 боевые действия в Донбассе и стратегия продвижения

17:55 Планы в Харьковской, Одесской и Николаевской областях

19:57 Перспективы прорывов в Запорожье и Херсонской области

21:28 Потери Украины

36:15 Китай и его отношения с США и Ираном

37:08 Проблема тяжёлой нефти и глобальные рынки

40:03 Ситуация в Непале и закрытие соцсетей

44:38 Политическая система Непала после 2001 года

47:26 Перспективы взаимодействия Непала с ШОС

